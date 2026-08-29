Dnes ve 22:00 to vypukne: Nova odpálí kultovní akční nářez, který v roce 2001 změnil svět

Noční Los Angeles. Ulice voní spálenou gumou a nebezpečím. Vládne zde charismatický rebel, jehož království tvoří ilegální pouliční závody a vysokooktanové palivo. Jeho parta? Rodina spojená vášní pro rychlost.
Jenže pod povrchem této komunity se odehrává série dokonale zorganizovaných přepadení kamionů. Do uzavřeného světa, kde cizinci nejsou vítáni, se infiltruje mladý muž s tajným posláním. Musí získat důvěru místního krále asfaltu. Hranice mezi policejní povinností a skutečným přátelstvím se ale nebezpečně stírá. Dokáže odolat svodům noci, nebo ho pohltí svět, který měl zničit?
Dominic Toretto a Brian O’Conner: Zrod legendy
Nastal čas odhalit karty. Oním charismatickým vůdcem je Dominic Toretto, kterého s hypnotickou energií ztvárnil Vin Diesel. Proti němu, a zároveň po jeho boku, stojí tragicky zesnulý Paul Walker jako policista v utajení Brian O’Conner.
Snímek Rychle a zběsile z roku 2001 položil základy jedné z nejúspěšnějších filmových sérií všech dob. Tento původní klenot si zachovává syrovou atmosféru, kterou pokračování už nedokázala napodobit.
Řidičáky na poslední chvíli a inspirace z reálných ulic
Natáčení provázela řada pikantních komplikací. Michelle Rodriguez, která hraje drsnou Letty, a Jordana Brewster v roli Mii neměly před natáčením vůbec řidičský průkaz. Absolvovaly intenzivní rychlokurz a zkoušky složily těsně před první klapkou. Jinak by je pojišťovna nepustila na plac.
Příběh nevznikl u zeleného stolu v Hollywoodu. Scénáristé se inspirovali skutečnými událostmi z článku Racer X, který novinář Ken Li publikoval v květnu 1998 v časopise Vibe. Detailně popisoval nelegální pouliční závody v New Yorku.
Další perličkou je osud ikonického bílého Volkswagenu Jetta, který ve filmu řídil Jesse v podání Chada Lindberga. Po natáčení ho zakoupil Frankie Muniz, hvězda seriálu Malcolm v nesnázích.
Mýty pod kapotou a rozpočtová revoluce
Kolem technické stránky koluje řada mýtů. Fanoušci tuningu věří, že zelené Mitsubishi Eclipse Paula Walkera poháněl legendární přeplňovaný motor 4G63 s extrémním výkonem. Skutečnost? Pod kapotou se ukrýval atmosférický dvoulitrový čtyřválec Chrysler 420A bez turbodmychadla.
Produkční rozpočet prvního dílu činil v roce 2001 skromných 38 milionů USD. Po započtení inflace by to dnes odpovídalo zhruba 1,65 miliardy Kč. Tehdy šlo o středně drahý akční snímek spoléhající na praktické efekty a skutečná auta. Desátý díl z roku 2023 už pracoval s gigantickým rozpočtem 340 milionů USD.
Tržby, které předčily očekávání, a ohlas, který nezestárl
Investice se vyplatila okamžitě. Celosvětové tržby dosáhly 207,3 milionu USD. Snímek si získal srdce diváků po celém světě.
Filmoví kritici se shodují, že kouzlo prvního dílu nevyprchává. Jak trefně poznamenal jeden z uznávaných publicistů:
Série Rychle a zběsile je sice dnes už vyšeptalá a patetické výstupy Vina Diesela to nezachrání, ale první díl s odstupem času nezpochybnitelně zraje a patří do zlatého akčního kánonu.
Sobotní noc plná adrenalinu čeká na vás
Chcete zažít čistou nostalgii, vůni benzínu a nefalšovanou akci z počátku tisíciletí? Máte jedinečnou příležitost. Tento kultovní snímek se vrací na televizní obrazovky, aby vám připomněl, kde to všechno začalo.
Snímek odvysílá Nova (Nova HD) v sobotu 29. srpna 2026 přesně ve 22:00. Film poběží až do 00:15. Připravte si popcorn, vypněte telefon a nechte se unést. Jaký byl váš první dojem z Rychle a zběsile, když jste ho viděli poprvé?
Zdroje článku: bulletproofaction.com, motortrend.com, Rychle a zběsile – Wikipedie, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá