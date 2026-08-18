Dnes ve 20:15 vypukne u obrazovek euforie: Prima vytahuje nejsledovanější českou komedii posledních let

Úterý. Den, kdy vás už unavuje začátek týdne, ale víkend je ještě daleko. Potřebujete se odreagovat něčím, co vás rozesměje a zároveň vás nenechá chladnými? Máme pro vás rodinnou komedii s rozpočtem přes dvacet milionů, ve které se skvělí čeští herci pustí do boje o přežití na divoké řece. Sedm dětí, tři zoufalí tátové a žádná z jejich žen na dohled. Zvědaví, o jaký film jde?
Špunti na vodě: Když muži zůstanou sami s dětmi a peřejemi
Tento strhující souboj pohlaví přinesla divákům v roce 2017 rodinná komedie Špunti na vodě. Režisér Jiří Chlumský a scenárista Marcel Bystroň vytvořili dílo, které sází na skvělé herecké obsazení a přirozenou chemii mezi postavami.
V hlavních rolích excelují Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Pavel Liška jako svérázní otcové, kterým sekundují skvělé manželky: Anna Polívková, Tatiana Dyková a Jana Kvantiková. V rolích prarodičů září Arnošt Goldflam a Dana Syslová.
Děj? Rodinný klan se sjíždí oslavit zlatou svatbu prarodičů. Muži touží po dobrodružství, ženy po uznání a klidu. Výsledkem je nečekaný manévr – partnerky se rozhodnou pro radikální krok, sbalí kola a zmizí v neznámu. Zanechávají své muže napospas sedmi dětem a divokému říčnímu proudu.
Začíná nefalšovaný boj o přežití. Dospělí muži se musí postarat nejen o bezpečí svých potomků, ale i o vlastní důstojnost. Plavba po řece se rychle mění v sérii komických i napínavých situací, kde každá peřej představuje zkoušku otcovských schopností.
Neopreny pod letními kostýmy a komáří invaze
Natáčení této letní komedie pro herce nebylo žádnou poklidnou dovolenou. Diváci sice na obrazovkách vidí sluncem zalité dny, realita na place byla často velmi chladná. Herci museli pod letní kostýmy oblékat neopreny, které kostymérky pracně maskovaly.
Své o tom ví i Hynek Čermák, pro kterého začalo natáčení doslova noční můrou. Hned první den usnul během pauzy u vody a stal se snadnou kořistí pro hejna komárů. Maskérky byly bezradné, a tak musel štáb narychlo změnit plány – herec po zbytek natáčení nosil oblečení s dlouhým rukávem, aby se zakryly desítky štípanců.
Velmi přirozeným prvkem celého filmu byla bratrská dvojice dětských hrdinů. Filip Antonio a Viktor Antonio jsou totiž sourozenci i ve skutečném životě. Jejich vzájemné pošťuchování a rodinná chemie tak nevyžadovaly žádné složité herecké přetvářky.
Kolem filmu se postupem času vytvořilo několik mýtů. Mnozí považují tento snímek za přímý remake legendární komedie S tebou mě baví svět. Ve skutečnosti se však jedná o zcela samostatný, původní scénář Marcela Bystroně, který se klasikou Marie Poledňákové pouze volně inspiroval v motivech pánské jízdy s dětmi.
Další nepřesnost se týká lokací. Ačkoliv název i děj odkazují na řeku Sázavu, štáb ve skutečnosti natáčel také na Vltavě. Klíčové scény u mlýna prarodičů vznikaly na historické památce Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou, která spadá pod Technické muzeum v Brně.
Přes 300 tisíc diváků a dvojnásobný zisk
Z komerčního hlediska se jednalo o mimořádný úspěch. Rozpočet filmu činil přibližně 20 milionů Kč, ale v kinech snímek vydělal přes 41 milionů Kč a přilákal více než 300 000 diváků. Stal se tak jedním z nejúspěšnějších českých snímků roku 2017.
Reakce publika potvrzují, že sázka na čistou zábavu se vyplatila. Jeden z věrných diváků hodnotí snímek slovy, že komedií s takovou oddechovou tematikou, bez tragických či posmutnělých vyústění, je v českých luzích a hájích za poslední léta jako šafránu. Film podle něj rozhodně nenudí a dokáže příjemně odreagovat a pobavit.
Filmoví odborníci poukazují na to, že snímek zobrazuje jednoduchý svět, kde proti sobě stojí neslučitelné tábory žen a mužů. Podle jejich hodnocení byste tvůrcům tuto prostomyslnost i rádi prominuli, protože diváky udržují v dobré náladě a nestihnou je urazit ani v úvodní patnáctiminutovce.
Úterní večer na Primě: Připravte si vodáckou výbavu
Pokud si chcete toto letní dobrodružství připomenout a pobavit se u osudů svérázných otců a jejich dětí, máte ideální příležitost. Snímek s celkovou stopáží 83 minut nabídne skvělou rodinnou zábavu pro úterní večer.
Televizní stanice Prima zařadila tento oblíbený film do svého vysílání na úterý 18. srpna 2026 ve 20:15. Pohodlně se usaďte a nechte se unášet na vlnách humoru a rodinné pohody. A řekněte nám – vydali byste se na vodáckou výpravu se sedmi dětmi?
Zdroje článku: zeny.iprima.cz, extra.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá