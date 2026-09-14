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Dnes ve 13:40 to v Česku bouchne: Nova odpálí první díl absolutní královny kriminálek

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Pondělní odpoledne na televizních obrazovkách přinese mrazivý případ, který kdysi definoval moderní kriminální žánr. Dvojnásobná brutální vražda v luxusní čtvrti, krvavý vzkaz na stěně a vyšetřovatel, který se namísto policejních příruček spoléhá na čistou psychologii.
Dnes ve 13:40 to v Česku bouchne: Nova odpálí první díl absolutní královny kriminálek

Dnes ve 13:40 to v Česku bouchne: Nova odpálí první díl absolutní královny kriminálek

Zdroj: archiv TV Nova
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