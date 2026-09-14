Dnes ve 13:40 to v Česku bouchne: Nova odpálí první díl absolutní královny kriminálek

Pondělí. Den, kdy se celý svět vrací do práce a vy hledáte jakoukoli záminku, abyste odložili povinnosti. Co kdybyste místo toho strávili odpoledne s mužem, který dokáže odhalit vraha během jediného rozhovoru? Žádná magie, žádné nadpřirozené schopnosti. Jen brilantní psychologie a dar číst lidem přímo do duše.
Představte si luxusní kalifornskou čtvrť. Dvě mrtvá těla. Manželka profesionálního golfisty a její osobní lékař. Na stěně krvavý symbol – usmívající se tvář. Podpis obávaného sériového vraha, který děsí celou zemi.
Policie propadá panice. Média šílí. Ale jeden muž okamžitě vycítí, že něco nesedí. Krvavá stopa je pouhou iluzí. Někdo rozehrál mnohem rafinovanější, osobnější a temnější hru.
Psychologie porazila policejní příručky
Tento legendární pilotní díl odstartoval v roce 2008 celosvětový fenomén. Seriál Mentalista představil světu Patricka Janea, kterého nezaměnitelným způsobem ztvárnil australský herec Simon Baker. Právě v této úvodní epizodě s názvem Vražda golfovou holí se poprvé setkáváme s jeho celoživotním traumatem, které je spojeno s obávaným zabijákem Rudým Johnem.
Jane není klasický detektiv. Dříve zneužíval své schopnosti jako falešné médium, dokud Rudý John brutálně nezavraždil jeho manželku a dceru. Teď používá své umění číst lidi k jedinému cíli – dostat vraha za mříže.
Renomovaní televizní kritici často upozorňují, že tento příběh je v podstatě moderní variací na Sherlocka Holmese. Nic z toho, co Jane dělá, není nadpřirozené. Pouze brilantní pozorovací schopnosti a psychologie. Dokáže odhalit nejhlubší tajemství podezřelých během několika minut rozhovoru. Jeho metody jsou však neortodoxní a často přivádějí kolegy k šílenství.
Za kamerou se děly věci stejně napínavé jako před ní
O obrovském úspěchu celého projektu svědčí i finanční pozadí natáčení. Na vrcholu slávy seriálu pobíral Simon Baker honorář přibližně 350 000 USD za jedinou epizodu. V přepočtu na dnešní ceny by tato částka činila přes 500 000 USD, což je přibližně 11,5 milionu Kč za pouhých 43 minut čistého času za jednu epizodu. To z něj dělalo jednoho z nejlépe placených televizních herců své doby.
Tvůrce seriálu Bruno Heller zpočátku nechtěl obsadit konkrétního herce do role Rudého Johna, aby udržel maximální napětí. V několika raných epizodách proto mrazivý šepot tohoto obávaného zabijáka namluvil sám Simon Baker.
Herci museli navíc po celou dobu natáčení bojovat se svými rodnými přízvuky. Zatímco Baker je původem Australan, jeho kolega Owain Yeoman, ztvárňující agenta Rigsbyho, je Velšan. Oba museli po celou dobu natáčení přísně maskovat svůj rodný přízvuk a imitovat americkou výslovnost, což občas vedlo k úsměvným přeřekům na place.
Nezaměnitelným symbolem se stal také kovově šedý francouzský vůz Citroën DS, kterým Patrick Jane jezdí. Tento model, vyráběný v letech 1955–1975, byl vůbec prvním masově vyráběným automobilem s revolučním hydropneumatickým odpružením. Samotné sídlo vyšetřovacího úřadu CBI se prezentuje jako moderní funkční budova v Sacramentu, ale ve skutečnosti se jedná o historickou budovu Pico House v centru Los Angeles.
Miliony diváků po celém světě nedokázaly odtrhnout oči od obrazovek
Seriál se během sedmi řad stal celosvětovým fenoménem. Diváci si často kladou otázku, zda Simon Baker neovládá hypnózu či sugesci i v reálném životě. Ve skutečnosti však na okultismus, jasnovidectví ani podobné věci vůbec nevěří a považuje je za pouhé triky.
Úspěch seriálu potvrzují i hodnocení na prestižních databázích. Na ČSFD si Mentalista drží stabilní hodnocení kolem 80 %, na IMDb pak 8,1/10. Diváci oceňují především chemii mezi postavami, inteligentní dialogy a schopnost udržet napětí po celých sedm řad.
První řada získala nominaci na cenu Emmy za nejlepší kameramanskou práci. Simon Baker byl nominován na Zlatý glóbus za nejlepší mužský herecký výkon v dramatickém televizním seriálu. Seriál si vysloužil i uznání od Asociace televizních kritiků.
Nenechte si ujít jedinečnou šanci vrátit se na úplný začátek tohoto strhujícího příběhu. První díl první řady s podtitulem Vražda golfovou holí vysílá televizní stanice TV Nova již v pondělí 14. září 2026 ve 13:40. Vyšetřování plné emocí, napětí a brilantní psychologie potrvá do 14:35. Dokážete odhalit vraha dřív než Patrick Jane? Nebo se necháte oklamat stejně jako policie?
Zdroje článku: csfd.cz, fdb.cz, yahoo.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá