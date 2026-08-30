Dnes v 16:15 se neodlepíte od TV: Nova nasadí největší kultovní film všech Husákových dětí

Je neděle odpoledne a vy máte před sebou poslední chvíle volna před začátkem nového týdne. Víte, co vám teď může udělat radost? Hudební komedie plná hitů, tance a absurdních situací, kde se generace střetávají v nejnečekanějších rolích. Vysoký rozpočet, legendární herecké hvězdy a příběh, který vás vtáhne od první minuty. Jenže co to vlastně bude za film?
Když otec propadne solárku a syn touží po klidu
Vzpomínáte si na dobu, kdy se v kinech poprvé objevil tento kultovní snímek plný kontrastů? Příběh staví na věčném střetu generací, tentokrát však v naprosto nečekaném gardu. Syn, který dříve dělal jednu hloupost za druhou, se pokouší o zodpovědný život. Naopak jeho otec se pod vlivem záhadné striptérky vrhá do víru velkoměsta, mění image a riskuje vše, co dosud vybudoval.
Celým dějem prostupuje zvláštní napětí. Divák sleduje nejen komické situace, ale také momenty, kdy jde o všechno. Hrozba ničivého požáru, který může v jediném okamžiku proměnit rodinné štěstí v popel, visí ve vzduchu jako temné memento.
Návrat legendy: Discopříběh 2
Nyní je čas odhalit, o jakém klenotu československé kinematografie je řeč. Jde o hudební komedii Discopříběh 2 z roku 1991. V režii Jaroslava Soukupa se opět setkáváme s oblíbenými hrdiny. Roli otce Karla Horáčka si s neopakovatelným šarmem zahrál Ladislav Potměšil, zatímco jeho syna Jirku ztvárnil Rudolf Hrušínský nejml. Snímek měl premiéru 7. listopadu 1991 a okamžitě se zapsal do paměti diváků.
Kolem obsazení tohoto pokračování dodnes koluje řada nejasností. Mnozí diváci jsou skálopevně přesvědčeni, že se ve filmu objevuje představitelka osudové dívky z prvního dílu. Pravda je však jiná – tato slovenská herečka se v pokračování vůbec neobjevila. Hlavní ženské role totiž převzaly Veronika Kánská jako sestřička Lucie a Eva Čížkovská, která ztvárnila svůdnou striptérku Álu. Důležitou roli Jitky si pak znovu zahrála Jaroslava Bobková-Stránská.
Automobilová premiéra a úsměvné chyby
Snímek se zapsal do historie také jedním významným prvenstvím. Poprvé v dějinách naší kinematografie se v něm objevil tehdy zcela nový model automobilu Škoda Forman. Pozornému divákovi však neuniknou ani výrazné střihové chyby.
Ladislav Potměšil má v různých záběrech modřinu střídavě na levé a pravé tváři. Během scény, kdy přelézá balkon, se navíc během jediné vteřiny stihne přezout z domácích pantoflí do polobotek. Tyto drobnosti ale filmu dodávají autentický šarm devadesátých let.
Milionový dar z hrnce: Jak se změnila hodnota peněz?
Jedním z klíčových momentů filmu je scéna, kdy otec Karel vytáhne z hrnce uspořený balíček se 100 000 Kčs. Pro lepší pochopení tehdejší reality je dobré si uvědomit, že v roce 1991 činila průměrná měsíční mzda zhruba 3 800 Kčs.
Tento balíček tedy představoval neuvěřitelných 26 průměrných platů. Pokud bychom tuto částku přepočítali na průměrnou mzdu v roce 2026, která se pohybuje kolem 48 000 Kč, musel by onen balíček obsahovat přibližně 1 250 000 Kč. To jasně vysvětluje, proč byl tento finanční dar pro mladé novomanžele tak zásadní a proč otec tak těžce nesl, když ho syn hrdě odmítl.
Nostalgická oddechovka, která baví i po letech
Ladislav Potměšil oslavil během natáčení v roce 1991 své 46. narozeniny, zatímco Rudolf Hrušínský nejml. měl v době premiéry čerstvých 21 let. Od slavnostního uvedení filmu do kin do plánovaného televizního vysílání v srpnu 2026 uplyne již necelých 35 let.
Nenechte si ujít jedinečnou příležitost připomenout si tento nestárnoucí příběh plný hitů od Michala Davida, Zdeňka Bartáka a Jindřicha Parmy. Snímek plný humoru, tance a nostalgie devadesátých let se vrací na televizní obrazovky.
Film můžete sledovat na stanici TV Nova v neděli 30. srpna 2026 v 16:15, a to v plné HD kvalitě. Takže co říkáte – dáte si před začátkem pracovního týdne pořádnou dávku retro zábavy?
Zdroje článku: kinobox.cz, filmovyprehled.cz, csfd.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá