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Dnes v 16:15 se neodlepíte od TV: Nova nasadí největší kultovní film všech Husákových dětí

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Představte si situaci, kdy se role v rodině přes noc obrátí vzhůru nohama. Zatímco mladý rebel se usazuje a touží po klidném přístavu, jeho stárnoucí otec chytá nečekanou druhou mízu, propadá kouzlu solárií a nočního života.
Dnes v 16:15 se neodlepíte od TV: Nova nasadí největší kultovní film všech Husákových dětí

Dnes v 16:15 se neodlepíte od TV: Nova nasadí největší kultovní film všech Husákových dětí

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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