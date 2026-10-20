Dnes v 16:05 se vrátí dětství: Nova Cinema vytahuje legendární českou komedii, kterou miluje celý národ

Smolaři proti systému
Satirická komedie Příště budeme chytřejší, staroušku! vznikla v roce 1982 v režii a podle scénáře Petra Schulhoffa. Dva hlavní smolaře Vašátka a Makovce hrají Karel Augusta a František Peterka.
V dalších rolích se objeví Helena Růžičková jako energická hostinská Julinka, Zdeněk Srstka jako drsný Pidloch, Václav Štekl jako Babánek a Jaroslav Heyduk jako Vobořil.
Dva propuštění trestanci se odhodlají začít znovu a ctnostně. Pustí se do práce v autodílně Frigotherm i u autodopravy. Všude ale narazí na zaběhlý systém drobných malverzací a kšeftů, v němž je každá snaha o čestnost spíš provinění.
Jeden z nich vymyslí skládací bednu, která na voze simuluje plně naložený náklad. Místo pochvaly a odměny dostanou oba padáka na hodinu. Poctivá cesta se zavře a staré řemeslo se znovu otevírá. Jenže kolem číhají protřelejší hráči, než jsou oni sami.
Chraplavý hlas z nádražky a Twiggy v hospodě
Peterka si pro svou postavu prosadil výrazný chraplavý hlas. Odkoukal ho od skutečného trestance, kterého potkal v obyčejné nádražní hospodě.
Když měl režisér k hlasovému experimentu výhrady, Peterka pohotově prohlásil, že je prostě nachlazený.
Na výtvarné stránce a detailech scén se podílel legendární karikaturista a humorista Jiří Winter – Neprakta. Jeho rukopis dodal příběhu absurdní nadsázku.
Helena Růžičková zase hostinskou vybavila pořádnou dávkou ironie. Její postava si utahuje z tehdejšího západního ideálu extrémní štíhlosti, který ztělesňovala britská modelka Twiggy. V kontrastu s energií korpulentní herečky vznikly scény, které baví dodnes.
Co o filmu říkají odborníci
Odborníci z Národního filmového archivu a Filmového přehledu oceňují film jako povedenou satiru na nešvary tehdejší společnosti i lidskou chamtivost. Z jednoduché anekdoty o podvedených zlodějích vznikla oddechová lidová komedie o drobných recidivistech, kteří narážejí na ještě protřelejší rozkrádače.
Film měl premiéru 1. prosince 1982 pod hlavičkou Ústřední půjčovny filmů a Filmového studia Barrandov. Obec Ovčařice s dolem na sádrovec, o které postavy mluví, je přitom čistá autorská fikce.
Film vysílá Nova Cinema v úterý 20. října 2026 v 16:05. Repríza následuje ve čtvrtek 22. října 2026 v 08:35.
Zdroje článku: csfd.cz, medium.seznam.cz, TV program stanice Nova Cinema - TVProgram.Online, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá