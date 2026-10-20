Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Dnes v 16:05 se vrátí dětství: Nova Cinema vytahuje legendární českou komedii, kterou miluje celý národ

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dva trestanci vyjdou z brány s pevným slibem, že budou žít poctivě. Jenže za zdmi je čeká svět, kde se poctivost trestá rychleji než krádež. Kdo je tu vlastně největší podvodník a proč se tomu smějeme i po desetiletích?
Dnes v 16:05 se vrátí dětství: Nova Cinema vytahuje legendární českou komedii, kterou miluje celý národ

Dnes v 16:05 se vrátí dětství: Nova Cinema vytahuje legendární českou komedii, kterou miluje celý národ

Zdroj: archiv TV Nova
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 20.10.2026 06:30

Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
Husákovy děti ji zbožňovaly, rodiče z ní šíleli. Tuto hračku už dnes sotva seženete
Husákovy děti ji zbožňovaly, rodiče z ní šíleli. Tuto hračku už dnes sotva seženete
Pamatujete si ještě, jak správně odstranit závorky v rovnici 2(4x - 3) + [5 - (x - 1)] - 8 = 7x + 6?
Pamatujete si ještě, jak správně odstranit závorky v rovnici 2(4x - 3) + [5 - (x - 1)] - 8 = 7x + 6?

Pamatujete si ještě na matematická pravidla ze základní školy? Tato jednoduchá rovnice teď válcuje internet...

RETRO HOSPODSKÝ KVÍZ: Pamatujete ještě staré dobré časy? Tenhle retro kvíz prověří, co vám zůstalo v hlavě!
RETRO HOSPODSKÝ KVÍZ: Pamatujete ještě staré dobré časy? Tenhle retro kvíz prověří, co vám zůstalo v hlavě!

Přeneste se s námi zpět do éry, kdy digitální svět byl teprve v plenkách a socializace probíhala tváří v...

Ručníky budou zase krásně nadýchané, když do pračky přidáte jednu věc. Ocet to není
Ručníky budou zase krásně nadýchané, když do pračky přidáte jednu věc. Ocet to není

Hrubé a škrábavé osušky či ručníky jsou v našich domácnostech běžným problémem. Pokud vás už také unavuje...

Za socialismu trůnila v každém obyváku. Jen hlupák ji dnes sběratelům prodá pod 20 000 Kč
Za socialismu trůnila v každém obyváku. Jen hlupák ji dnes sběratelům prodá pod 20 000 Kč

Šikmé nožky, dřevěná dýha a zásuvky, které se nedaly přehlédnout. Nábytek, který kdysi stál v obývacích...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.