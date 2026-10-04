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Dnes odpoledne se zastaví čas: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh filmové historie

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Hluboké lesy Severní Ameriky osmnáctého století. Krvavý konflikt dvou mocností. Osudové pouto vzdorující smrti. Legendární snímek oceněný Oscarem dodnes fascinuje syrovostí a neuvěřitelnou obětavostí hlavního hrdiny.
Dnes odpoledne se zastaví čas: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh filmové historie

Dnes odpoledne se zastaví čas: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh filmové historie

Zdroj: Archiv TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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