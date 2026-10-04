Dnes odpoledne se zastaví čas: Nova Cinema vytáhne nejvelkolepější dobrodružný příběh filmové historie

Ponořte se do světa, kde každý krok může znamenat smrt. Válečné bubny duní temným pralesem, vzduch je prosycen pachem zrady. Do tohoto nehostinného prostředí je zasazen děj velkofilmu, který redefinoval žánr historického dobrodružství.
Představitel hlavní role podstoupil extrémní výcvik pod vedením instruktorů amerických speciálních jednotek. Naučil se rozdělávat oheň bez moderních pomůcek, stavět kánoe, stopovat divokou zvěř a stahovat ji z kůže. Svou historickou křesadlovou pušku odmítal odložit, a nosil ji u sebe dokonce i během štědrovečerní večeře.
V lesích Severní Karolíny vyrostla věrná kopie pevnosti Fort William Henry. Tato monumentální stavba z dobových materiálů stála tehdy astronomických 6 milionů dolarů a sloužila primárně k tomu, aby byla zničena během natáčení scén s obléháním. Autenticitu bitevních scén podtrhlo více než 900 skutečných indiánů, převážně z kmene Čerokíů, kteří byli obsazeni do rolí domorodých válečníků.
Sokolí oko, Cora a krvavá válka v divočině
Tímto filmovým klenotem je mistrovské dílo režiséra Michaela Manna z roku 1992 – Poslední mohykán. V hlavních rolích excelují Daniel Day-Lewis jako neohrožený Sokolí oko a Madeleine Stowe jako hrdá Cora. Po jejich boku se v nezapomenutelných úlohách objevují Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May a Wes Studi.
Příběh sleduje osud Nathaniela Poea, bílého muže vychovaného indiány kmene Mohykánů, uprostřed francouzsko-indiánské války roku 1757. Když doprovází sestry Corinne a Alice Munro do obléhané pevnosti, nevědomky vstupuje do víru událostí, které navždy změní jeho život. Láska, zrada a boj o přežití se mísí v explozivním koktejlu, jehož konec vás doslova přikove k obrazovce.
Ignorovaná kniha a falešný vodopád
Režisér Michael Mann původní knihu Jamese Fenimora Coopera z velké části ignoroval. Scénář vycházel spíše z filmové adaptace z roku 1936 a historických deníků francouzského průzkumníka. Jméno hlavního hrdiny bylo změněno z Natty Bumppo na Nathaniel Poe, aby se předešlo nechtěnému smíchu v kinech, a milostné linie byly kompletně prohozeny.
Daniel Day-Lewis sice strávil v divočině Severní Karolíny intenzivní měsíc po boku odborníků na indiánskou historii, zbytek jeho přípravy však probíhal v Anglii. Tam trénoval pětkrát týdně s kondičním trenérem a procházel střeleckým výcvikem pod dohledem armádního plukovníka.
Překvapením pro mnohé může být, že slavná emocemi nabitá scéna loučení pod vodopádem se vůbec netočila v divoké přírodě, ale v bezpečném prostředí filmových ateliérů. Původní rozpočet filmu v roce 1992 činil 40 milionů USD. V přepočtu na dnešní ceny by produkce tohoto velkofilmu stála zhruba 86 milionů USD. Samotná stavba repliky pevnosti za tehdejších 6 milionů USD by dnes vyšla na téměř 13 milionů USD.
Oscar, miliony v kinech a nadšení trvající tři dekády
V kinech film celosvětově utržil 75,5 milionu USD, přičemž celkové tržby včetně pozdější distribuce přesáhly 140 milionů USD. Snímek navíc v roce 1993 získal prestižního Oscara za nejlepší zvuk.
Nenechte si ujít tento jedinečný filmový zážitek plný emocí, hrdinství a podmanivé hudby. Snímek se vrací na televizní obrazovky, aby vám znovu vyrazil dech svou syrovou atmosférou. Sledujte tento legendární příběh v neděli 4. října 2026 od 17:35 na Nova Cinema. Máte na nedělní večer nachystaný popcorn?
Zdroje článku: kinobox.cz, medium.seznam.cz, readzone.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá