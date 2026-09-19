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Dnes by oslavil 181. narozeniny Čech, který se stal v USA vlivným politikem v barvách Demokratů

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Jméno Augustina Hajduška je nám v Čechách téměř neznámé, naproti tomu v Americe se vepsal do dějin zlatým písmem. I přesto, že byl cizinec,…
Hajdušek

Hajdušek

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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