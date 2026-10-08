DNA kakaa přežila staletí v keramice. V Georgii ukazuje na překvapivě vzdálené kontakty

Střepy pocházely z místa společných hostin
Etowah bylo významným předkolumbovským centrem v dnešní Georgii. Jeho obyvatelé budovali monumentální zemní pahorky a po společných událostech zde zůstávaly zbytky jídla i rozbitých nádob.
Právě keramika z kontextů 11. a 12. století poskytla materiál pro studii zveřejněnou v PLOS One v srpnu 2026. Ve dvou ze tří zkoumaných vzorků vědci rozpoznali silně fragmentovanou DNA kakaovníku Theobroma cacao.
Nejde o nález čokolády v dnešním smyslu. Výsledek se týká přítomnosti tropické rostliny a jejího vztahu ke společenskému prostředí, které existovalo staletí před evropskou kolonizací.
Známá chemická stopa nebyla dostatečně jedinečná
Archeologové zkoumají obsah nádob také pomocí chemických zbytků, které se zachovají v jejich materiálu. U kakaa bývají důležité některé látky ze skupiny methylxantinů.
Potíž nastává, když podobné sloučeniny obsahuje také místní rostlina. V tomto případě šlo o cesmínu Ilex vomitoria, používanou k přípravě nápojů. Samotná kombinace běžně sledovaných chemických markerů tak nemusela bezpečně rozhodnout, kterou rostlinu lidé využili.
Genetická analýza nabízí odlišný typ důkazu. Místo látky sdílené více rostlinami hledá sekvence odpovídající konkrétnímu organismu. Ani takové rozpoznání ale není automatické: stará DNA bývá rozpadlá a vzorek může obsahovat mnoho dalších zdrojů genetického materiálu.
Tropická plodina potřebovala cestu na sever
Kakao se v prostředí Etowah přirozeně nepěstovalo. Pokud zde bylo využíváno, muselo dorazit prostřednictvím kontaktů s oblastmi, kde mohlo růst. To neznamená, že jeden obchodník absolvoval celou cestu od plantáže až ke konkrétnímu pahorku.
Surovina mohla postupovat přes více komunit a měnit majitele po etapách. Nález sám neodhaluje trasu, místo původu ani podobu směny. Podporuje však představu, že předkolumbovské sítě propojovaly regiony mnohem vzdálenější, než naznačuje pohled na jednotlivé archeologické kultury odděleně.
Dřívější důkazy kakaa v Chaco Canyonu na jihozápadě USA tak dostávají východní protějšek. Nejde jen o větší mapu potraviny, ale také o otázku přenosu zvyků, prestižních předmětů a společenských praktik.
Staré sbírky vyžadují kontrolu kontaminace
Zkoumané nádoby byly vyzvednuty už v minulém století, čištěny a dlouho skladovány. Výzkumníci proto museli posuzovat, zda zjištěná DNA opravdu souvisí s dávným materiálem, nebo vznikla pozdějším kontaktem.
Analýza podporuje starobylý původ fragmentů, ale neurčuje přesný recept ani nedokazuje, že každá testovaná nádoba sloužila přímo k pití kakaového nápoje. Tak podrobný příběh by potřeboval další údaje.
Síla nálezu spočívá v tom, že známá plodina umožňuje sledovat jinak obtížně viditelné vztahy. Zlomek keramiky může být pozůstatkem místní hostiny a současně stopou kontaktů přes velkou část kontinentu. To, co lidé konzumovali, tak pomáhá odhalovat také to, s kým byli spojeni.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], PLOS One – Cacao in the Mississippian World: Archaeogenomic evidence for T. cacao consumption at the Etowah Site, Georgia, DOI 10.1371/journal.pone.0353607 [2] img ai generated