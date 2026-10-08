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DNA kakaa přežila staletí v keramice. V Georgii ukazuje na překvapivě vzdálené kontakty

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Kakaovník patří do tropů, nikoli do krajiny dnešní Georgie. Přesto vědci ve staré keramice z naleziště Etowah rozpoznali fragmenty jeho DNA. Objev pomáhá zkoumat, jak daleko sahaly předkolumbovské kontakty, a zároveň ukazuje, proč známou potravinu nelze v archeologickém materiálu určit jen podle jedné chemické stopy.
DNA kakaa přežila staletí v keramice. V Georgii ukazuje na překvapivě vzdálené kontakty

DNA kakaa přežila staletí v keramice. V Georgii ukazuje na překvapivě vzdálené kontakty

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.10.2026 08:42

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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