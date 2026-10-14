Dluhy Dynama rostou. Další věřitelé požadují miliony, soud bude jednat v listopadu

Insolvenční kauza kolem českobudějovického Dynama se rozrůstá. Zatímco původní návrh písecké společnosti Gornicky pracoval s pohledávkami v celkové výši zhruba 850 tisíc korun, nově se do řízení přihlásili další dva věřitelé. Podle informací z insolvenčního rejstříku požadují po fotbalovém klubu peníze za stavební práce a zprostředkování financí od sponzorů. Celková výše nově uplatněných pohledávek dosahuje téměř 1,8 milionu korun.
Největší část připadá na stavební společnost, která po Dynamu požaduje přibližně 1,4 milionu korun. Druhý věřitel uplatňuje nárok za zprostředkování peněz od sponzorů. Krajský soud v Českých Budějovicích nařídil jednání na 9. listopadu, při kterém má insolvenční návrh posoudit. Předvolal si zástupce Dynama. O úpadku klubu dosud nerozhodl.
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Klub část starších dluhů zaplatil
Původní insolvenční návrh podala písecká společnost Gornicky, která Dynamu v roce 2024 dodávala uzeniny a sýry. Za zboží vystavila faktury za necelých 290 tisíc korun, z nichž podle návrhu klub uhradil jen část. Zbývajících 241 tisíc korun s úroky z prodlení firma požaduje doplatit.
V návrhu figuroval také bývalý trenér Jiří Kladrubský, který měl podle původních dokumentů požadovat téměř 600 tisíc korun, a grafik Ondřej Tichý s pohledávkou přesahující 54 tisíc korun. Dynamo následně oznámilo, že závazky vůči oběma mužům vyrovnalo.
„Především je nutné zdůraznit, že SK Dynamo České Budějovice a.s. nebylo soudem prohlášeno za společnost v úpadku a soud rovněž nevydal rozhodnutí o úpadku Klubu,“ uvedlo vedení Dynama ve svém dřívějším stanovisku. Klub zároveň zdůrazňuje, že samotné podání insolvenčního návrhu ještě neznamená, že soud existenci úpadku potvrdil.
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Spor s dodavatelem potravin pokračuje
Odlišná je situace kolem společnosti Gornicky. Její pohledávku Dynamo nadále zpochybňuje. Firma dříve uvedla, že se s klubem pokoušela dohodnout na vypořádání dluhu prostřednictvím reklamy. Podle jejího insolvenčního návrhu připravilo Dynamo barterovou smlouvu na reklamní plnění za 300 tisíc korun, z nichž se měla polovina započíst proti dluhu. Po podpisu smlouvy ze strany dodavatele však podle návrhu další komunikace ustala.
Klub naopak tvrdí, že pokusil situaci vyřešit. Ve svém vyjádření uvedl, že zaslal příslušnou fakturu přímo majiteli podniku spolu s žádostí týkající se navrhovaného zápočtu. Podle Dynama přišla odpověď o několik minut později a odkazovala právě na navrhovaný zápočet. Tento e-mail chce klub využít na podporu své argumentace v řízení.
Vedení současně odmítá, že by změna vlastníka měla automaticky znamenat uznání starších pohledávek. „Každý uplatněný nárok je individuálně a důkladně prověřován jak po skutkové, tak po právní stránce. Samotná skutečnost, že někdo tvrdí, že mu Klub dluží peníze, neznamená, že taková pohledávka skutečně existuje ani že ji Klub uznává,“ uvedlo Dynamo.
Právní zástupce klubu proto soudu navrhl, aby původní insolvenční návrh odmítl jako zjevně bezdůvodný. O tom, zda jsou nároky věřitelů oprávněné a zda jsou splněny podmínky pro rozhodnutí o úpadku, bude nyní posuzovat soud. Redakce se pokusila kontaktovat i pana Gornického, ten se však k insolvenčnímu řízení nechce vyjadřovat.
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Soud požaduje přehled majetku a závazků
Krajský soud už dříve vyzval Dynamo, aby předložilo seznam svého majetku, závazků a zaměstnanců. Klub měl dodat také účetní a další dokumenty, které umožní posoudit jeho ekonomickou situaci. Soud se mimo jiné zabývá tím, zda by v případě splnění zákonných podmínek bylo možné rozhodnout o nepatrném konkursu.
Původní insolvenční návrh poukazoval také na hospodaření klubu. Podle výroční zprávy za rok 2024 mělo Dynamo na konci daného roku závazky po splatnosti ve výši 3,38 milionu korun. Celkové účetní závazky dosahovaly 68,1 milionu korun, zatímco hodnota majetku činila 39 milionů. Tyto údaje jsou součástí argumentace navrhovatele, samy o sobě ale nepředstavují rozhodnutí soudu o úpadku.
Insolvenční řízení přichází v době, kdy klub řeší také zásadní spory o svou budoucnost. Dynamo po sestupu z první ligy v sezoně 2024/2025 přešlo v létě 2025 do rukou britsko-nigerijské podnikatelky Dorothy Nneky Edeové. Vztahy s českobudějovickou radnicí se následně vyostřily.
Město, které klubu poskytovalo ročně téměř pět milionů korun na údržbu stadionu na Střeleckém ostrově, kritizovalo jeho hospodaření a vyúčtování poskytnutých prostředků. Radnice chtěla klub od majitelky odkoupit, Edeová nabídku odmítla. Město jí poté vypovědělo smlouvu ke stadionu, na němž může Dynamo hrát do konce dubna 2027. Kvůli problémům s domácím stadionem klub nezískal licenci pro druhou ligu a nyní nastupuje ve třetí nejvyšší soutěži.
Nejbližším důležitým bodem insolvenční kauzy bude listopadové jednání u krajského soudu. Teprve další postup soudu ukáže, zda se podaří původní návrh odmítnout, nebo zda řízení povede k rozhodnutí o úpadku Dynama.