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Dlouholetý kustod Sparty přišel o místo po 18 letech. Audit odhalil nesrovnalosti kolem hokejek a výstroje za miliony

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Od hokejové Sparty po interním auditu zmizel dlouholetý masér a kustod Hynek Svoboda. Klub mluví o nesrovnalostech, média o milionech korun.
Dlouholetý kustod Sparty přišel o místo po 18 letech. Audit odhalil nesrovnalosti kolem hokejek a výstroje za miliony

Dlouholetý kustod Sparty přišel o místo po 18 letech. Audit odhalil nesrovnalosti kolem hokejek a výstroje za miliony

Zdroj: HC Sparta Praha
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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