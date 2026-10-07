Dlouholetý kustod Sparty přišel o místo po 18 letech. Audit odhalil nesrovnalosti kolem hokejek a výstroje za miliony

Když Sparta v říjnu vstupovala do nové extraligové sezony, v kabině chyběla tvář, která k ní patřila déle než většina hráčů. Hynek Svoboda, masér a kustod A-týmu, podle iSport.cz od nové sezony u týmu nepůsobí. Důvodem jsou podle zjištění serveru nesrovnalosti kolem nákupu a prodeje hráčské výstroje a výzbroje. Spolu s ním podle iSportu odešla také účetní pracovnice. Klub vlastní audit potvrdil, jména ani konkrétní škodu ale ve svém prohlášení neuvádí. Čísla, která kolem kauzy kolují, pocházejí od médií. A jsou vysoká.
Muž, který Spartě chystal výstroj od roku 2004
Svoboda poprvé nastoupil do Sparty v roce 2004 a podle iSport.cz v klubu dohromady strávil 18 let. Mezitím působil u české reprezentace a nějakou dobu pracoval jinde než v Holešovicích, mimo jiné jako brusič. Před čtyřmi lety se vrátil a v realizačním týmu doplnil kustody Josefa Tomu a Filipa Zelenku.
Fanoušci ho znali spíš z fotek od střídačky než z titulků. Práci kustoda popisoval v klubových rozhovorech jako službu, která začíná dávno před zápasem: příprava výstroje, broušení bruslí, hokejky, prádlo, individuální přání každého hráče. „Snažíme se vyhovět individuálním požadavkům každého hráče,“ zaznělo v rozhovoru, který s ním a s Tomou kdysi zveřejnil web HC Sparta Praha.
Právě tahle agenda je teď v centru pozornosti.
Co tvrdí klub a co zjistil iSport
Kauzu otevřel 6. října 2026 článek iSport.cz. Je potřeba rozlišovat tři vrstvy informací.
Co potvrdil klub. Sparta ve svém prohlášení uvádí, že v rámci běžné provozní agendy identifikovala nesrovnalosti finančního charakteru, které souvisely s hotovostními platbami a s nakládáním s hokejovým vybavením. Audit podle klubu zjistil porušení pracovních předpisů a osobní selhání dvou bývalých spolupracovníků. Klub dodává, že událost nemá vliv na vedení ani sportovní fungování a že na ni reaguje dílčími změnami interních procesů.
Co zjistil iSport.cz. Server jmenuje Svobodu a píše, že byl odvolán kvůli nesrovnalostem. Druhou osobou má být účetní. Redakce popisuje rozsáhlou pavučinu kolem prodeje a nákupu výstroje. CNN Prima News s odkazem na iSport uvádí rozpětí škody 15 až 25 milionů korun, z toho necelé tři miliony jen za hokejky.
Co zatím nelze doložit. Klub ve zveřejněném prohlášení žádnou částku nepotvrdil. Není známo, zda šlo o chybějící kusy, nadhodnocené nákupy, přeprodej, chybnou evidenci, nebo kombinaci. Neznáme ani formu ukončení spolupráce. Právní kvalifikaci klub nepoužívá, mluví o nesrovnalostech a porušení předpisů, nikoli o trestném činu.
Proč se kustod dostane k milionům
Představa, že kustod jen pere dresy a nosí láhve na střídačku, s realitou nesedí. V profesionálním hokeji prochází jeho rukama vybavení za miliony korun ročně. A hokejky jsou spotřební materiál.
Kustod HC Stadion Vrchlabí v rozhovoru pro klubový web uvedl, že hráč spotřebuje za sezonu deset až jedenáct hokejek a špičkový model stojí kolem 10 až 11 tisíc korun. Z toho jsme spočítali orientační náklad pro širší kádr:
|Položka
|Hodnota
|Hráčů v širším kádru
|30
|Hokejek na hráče za sezonu
|10 až 11
|Cena jedné špičkové hokejky
|10 000 až 11 000 Kč
|Celkem za sezonu jen za hokejky
|zhruba 3,0 až 3,6 milionu Kč
Výsledek se překvapivě blíží mediálně uváděným necelým třem milionům za hokejky. K tomu se přidávají brusle, chrániče, helmy, rukavice, brankářská výstroj a průběžné doobjednávky během sezony. Pro představu: už v roce 2007 Sparta uváděla 14 milionů korun ročně na výzbroj, výstroj, dopravu a další drobnosti. Jde o starý a širší údaj, ukazuje ale řád.
Naše propočty zároveň napovídají, že pokud se potvrdí rozpětí 15 až 25 milionů, nemohlo by jít jen o hokejky jedné sezony. Škoda by musela zahrnovat širší vybavení, delší období nebo jiný mechanismus, zřejmě spojený s hotovostí. Klub to ale nepotvrdil.
Důležitá poznámka: 18 let je délka Svobodova působení ve Spartě, ne délka zjištěného problému. Kdy nesrovnalosti začaly, veřejně známo není.
Otevřené otázky
Řadu odpovědí zatím nikdo nedal:
- Policie: Ve veřejných zdrojích jsme nedohledali potvrzení o trestním oznámení ani o policejním šetření. iSport věc popisuje jako interní záležitost soukromého subjektu.
- Náhrada škody: Zda ji klub bude vymáhat, není známo. Další postup podle iSportu záleží na Spartě.
- Spouštěč auditu: Klub mluví jen o běžné provozní agendě. Kdo audit nařídil a kdy začal, neuvedl.
- Svobodovo vyjádření: K aktuální kauze se veřejně nevyjádřil.
- Nástupce: Klub nového kustoda neoznámil. Anglická verze klubového webu přitom Svobodu v době naší rešerše stále uváděla v realizačním týmu, zřejmě jde o neaktualizovanou stránku.
Sportovně přichází kauza v nepříjemné chvíli. Podle iSportu byla Sparta po osmi kolech Tipsport extraligy devátá s deseti body.
Riziko mimo led
Fanoušci obvykle sledují, kdo dal gól, kdo dostal trest a kdo sedí na tribuně. Velký klub ale denně žije i jinde: v objednávkách, skladu, příjmových dokladech a v hotovosti, která projde rukama několika lidí. Kauza Sparty podle nás ukazuje, že tam vzniká reputační riziko, které nikdo nevidí, dokud se neotevře audit. Klub mluví o „dílčích změnách interních procesů“. Za tou nenápadnou formulací se skrývá přiznání, že kontrola vybavení a plateb dosud neměla dost pojistek.
Ve skladu hokejové Sparty teď nejspíš leží stovky hokejek s nalepeným čárovým kódem a novým podpisem na každém výdejním listu. Jsou nejtišší stopou celé aféry.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka