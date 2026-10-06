Dlouhé sukně vystřídal 1 střih z Francie. Češky po padesátce ho nosí do práce i na procházku

Mokrý chodník, schody do tramvaje, nastupování do auta. Dlouhá sukně se v takových chvílích plete pod nohy a často se ušpiní. Proto mnoho žen hledá kousek, který vypadá stejně žensky, ale nechá je volně se pohybovat. Přesná čísla o tom nikdo nesbírá, módní časopisy se však v roce 2026 shodují na jednom favoritovi s francouzským jménem. Sukně se dvěma nohavicemi
Jde o culottes, kterým se u nás říká kalhotová sukně. Jsou to kalhoty s hodně širokými nohavicemi, které končí zhruba v polovině lýtek. Dokud stojíte, každý si myslí, že máte na sobě sukni. Rozdíl poznáte až při chůzi, protože do auta nebo do autobusu nastoupíte bez přidržování lemu.
Právě proto vydrží celý den. Ráno se hodí do kanceláře a odpoledne na nákup nebo na delší vycházku do parku. Módní magazíny v roce 2026 zařadily culottes mezi kousky, které se nosí po celý rok, takže nepatří jen do léta.
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Slovo culottes pochází z francouzštiny. Původně tak Francouzi říkali kalhotám po kolena, které nosili muži z vyšší společnosti. Za Velké francouzské revoluce dostali obyčejní revolucionáři přezdívku sans-culottes, protože tyhle panské kalhoty nenosili.
Ženám je přiblížil pařížský módní tvůrce Paul Poiret kolem roku 1911. Dáma v rozdělené sukni tehdy na ulici vzbuzovala posměch i pohoršení, protože kalhoty se pokládaly za čistě mužskou záležitost. Dnes by se kvůli nim nikdo neotočil.
Pas nahoře, halenka uvnitř
Nejvíc postavě pomůže model s vysokým pasem. Halenku, tenký rolák nebo jednoduché tričko do něj zastrčte. Pas se tak zvýrazní a nohy opticky prodlouží, díky čemuž celá silueta působí vyváženě.
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U látky platí, že čím je měkčí a splývavější, tím víc kalhotová sukně připomíná skutečnou sukni. Na chladné dny se hodí vlněné modely.
Které boty obout
Drobnější ženy udělají dobře, když zvolí obuv s menším podpatkem nebo silnější podrážkou, aby se v širokých nohavicích neztratily. Vyšší ženy mohou bez obav sáhnout po mokasínech nebo pohodlných polobotkách.
Na podzim a v zimě se ke kalhotové sukni skvěle hodí kozačky po kolena, které zakryjí lýtko a udrží nohy v teple. Do práce zase poslouží kotníkové boty na nízkém podpatku. V jednom kousku tak zvládnete poradu i procházku bez převlékání.
Přečtěte si také: Stylistka pozná do 5 vteřin, jestli máte správnou velikost podprsenky. Stačí jí jediný pohled na vaše ramena Foto: Freepik.com Zdroje: Erika Dostálová, autorský text, https://www.marianne.cz/moda/nejzajimavejsi-kalhoty-jsou-zpet-objevte-zpusoby-jak-nosit-culottes-uz-ted-v-zime, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/kalhotova-sukne-pohodlne-kalhoty-sukne-galerie-moda/, https://www.relaxeo.cz/ani-saty-ani-sukne-tenhle-kousek-z-francie-dela-z-cesek-po-60-elegantni-damy/, https://www.kulturne.com/clanek/4608-seznamte-se-s-culottes, https://en.wikipedia.org/wiki/Culottes, https://en.wikipedia.org/wiki/Skort, https://bellinghistory.com/blog/2016/9/19/bellingham-1911-women-arrested-for-wearing-pants