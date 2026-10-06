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Dlouhé sukně vystřídal 1 střih z Francie. Češky po padesátce ho nosí do práce i na procházku

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Dennívýzva
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Mokrý chodník, schody do tramvaje, nastupování do auta. Dlouhá sukně se v takových chvílích plete pod nohy a často se ušpiní. Proto mnoho žen hledá kousek, který vypadá stejně žensky, ale nechá je volně se pohybovat. Přesná čísla o tom nikdo nesbírá, módní časopisy se však v roce 2026 shodují na jednom favoritovi s francouzským jménem.
Dlouhé sukně vystřídal 1 střih z Francie. Češky po padesátce ho nosí do práce i na procházku

Dlouhé sukně vystřídal 1 střih z Francie. Češky po padesátce ho nosí do práce i na procházku

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 06.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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