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Djoković vymazal další Nadalův rekord. Po skalpu Zvereva v Pekingu ještě nikdy neprohrál a už je na 32:0

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Novak Djoković posunul další historickou hranici. V Pekingu porazil Alexandra Zvereva 4:6, 6:4, 6:4 a při své 32. účasti na kurtu China Open zůstal stoprocentní. Lepší vstup do jediného turnaje v mužské dvouhře v otevřené éře nikdo nezažil. Hvězdný Srb překonal legendárního Rafaela Nadala a jeho úvodních jednatřicet vítězství na Roland Garros.
Djoković vymazal další Nadalův rekord. Po skalpu Zvereva v Pekingu ještě nikdy neprohrál a už je na 32:0

Djoković vymazal další Nadalův rekord. Po skalpu Zvereva v Pekingu ještě nikdy neprohrál a už je na 32:0

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.10.2026 19:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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