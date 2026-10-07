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Djoković vyhrál Peking, aniž by jeho poslední dva zápasy skončily normálně. Federer už je jediný titul daleko

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Novak Djoković získal sedmý titul na China Open a 102. trofej kariéry. Finále ukončil Alex de Minaur kvůli zranění adduktoru a nestandardně skončilo už semifinále s Daniilem Medveděvem. Ve 39 letech tak Srb zůstává v Pekingu neporažený a od Rogera Federera ho dělí jediný titul.
Djoković vyhrál Peking, aniž by jeho poslední dva zápasy skončily normálně. Federer už je jediný titul daleko

Djoković vyhrál Peking, aniž by jeho poslední dva zápasy skončily normálně. Federer už je jediný titul daleko

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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