Djokovič vyčaroval nemožný úder a Zverev se mohl jen smát. V Pekingu natáhl sérii, která nemá v tenise obdoby

Neděle 4. října, první gem druhého setu. Djokovič právě prohrál úvodní sadu 4:6 a podává. Pak zahraje bekhendový kraťas, Alexander Zverev se za ním rozběhne a míč dostane zpátky úderem mezi nohama. Djokovič stojí u sítě a stihne jen nastavit raketu, Němec se znovu řítí dopředu a útočí zblízka. Srb se natáhne, skoro padá a forhendovým volejem výměnu ukončí. Zverev se usměje, zatleská raketou a oba si u sítě plácnou. Tím ale příběh nekončí. Djokovič nakonec vyhrál 4:6, 6:4, 6:4 a jeho pekingská bilance se zastavila na čísle, které dosud v tenise nikdo neměl: 32 výher, žádná porážka.
Výměna, která se nedala vymyslet
Celou akci zveřejnila na Instagramu služba Tennis TV a během pár hodin obletěla svět. Sky Sports ji vydala jako samostatné video s komentářem, že tomu nejde uvěřit. Americký server Tennis Now mluví o „fantastickém forhendovém voleji“ a argentinské Infobae ji rovnou řadí mezi nejlepší body letošní sezony.
V jediné výměně se sešlo všechno, co dělá z tenisu podívanou:
- kraťas, kterým Djokovič vytáhl Zvereva ze základní čáry,
- tweener, tedy úder mezi nohama, kterým Zverev zachránil zdánlivě ztracený míč,
- reflexní volej, při kterém Djokovič spíš přežil, než útočil,
- druhý náběh Zvereva k síti, po kterém už vypadal jako jasný favorit bodu,
- zakončení v natažení, které výměnu rozhodlo.
Podle nás je na celé akci nejcennější načasování. Djokovič v té chvíli prohrával na sety, Zverev mu servisem rozstřílel první sadu a zápas se nakláněl k Němci. Bod pomohl Srbovi udržet podání v úvodu druhé sady. Z pozice, kdy byl na síti v obraně a bez času, udělal moment, po kterém se celý stadion postavil. To je v kostce celý jeho Peking: nejméně pohodlná situace, a přesto výhra.
Zverev si v utkání ještě postěžoval na opakování jiného bodu kvůli rušení od LED panelu. Ve vzpomínkách ale zůstane hlavně jeho úsměv po výměně, kterou nakonec prohrál.
Rutinní výhra? Ne, souboj koncovek
Výsledek 4:6, 6:4, 6:4 vypadá jako klasický obrat. Ve skutečnosti šlo o zápas na nože, který trval zhruba dvě a půl hodiny a rozhodly ho dva gemy. Ve druhém i třetím setu Djokovič prolomil Zverevovo podání až v desátém gemu, za stavu 5:4. Pokaždé tedy na returnu dovedl set do konce v momentě, kdy už se schylovalo k tiebreaku.
Statistiky ukazují, jak tenký led to byl. Zverev nastřílel 19 es, Djokovič jen 4. Přesto Srb vyhrál 95 bodů proti 85. Klíč ležel u sítě. Podle Tennis Now Djokovič uspěl při 18 z 22 náběhů, což je na zápas proti jednomu z nejtvrdších hráčů od základní čáry výrazné číslo. Sám po utkání vysvětlil, že musel měnit tempo, chodit dopředu a hrát agresivně, protože z dlouhých výměn by proti Zverevovi neměl nic.
Pro Djokoviče šlo teprve o pátý prohraný set v celé jeho historii na China Open. Ve vzájemných zápasech se Zverevem vede po pekingské výhře 10:5.
32:0. Číslo, které překonalo i Nadala
Djokovič přijel do Pekingu s bilancí 29:0. Postupně porazil Borgese, Bua a nakonec Zvereva. Podle oficiálního webu China Open tím vytvořil nový rekord v počtu výher od debutu na jednom turnaji. Předchozí rekord držel Rafael Nadal, který od prvního startu na Roland Garros vyhrál 31 zápasů v řadě.
Srovnání s Nadalem je výmluvné. Jeho pařížská série platí za symbol absolutní nadvlády na jednom povrchu a jednom místě. Djokovič ji teď překonal na turnaji kategorie ATP 500, kam nejezdí každý rok a kde se jeho série táhne přes víc než dvě desetiletí. Djokovičův tým to na jeho oficiálním webu označuje za nejlepší start v mužské dvouhře na jednom turnaji okruhu v open éře.
V Pekingu už má šest titulů. Pokud vyhraje i dva zbývající zápasy, přidá sedmý a zároveň 102. singlový titul kariéry.
Veterán, který neumí stárnout podle plánu
Djokovičovi je 39 let. V tomhle věku hráči obvykle sbírají rozlučkové ovace, ne výhry nad nasazenými jedničkami. Pekingský příběh je o to zajímavější, že tu nejde o nostalgii. Jeho aura je pořád měřitelná: v bodech, v procentech úspěšnosti na síti, v koncovkách setů.
Zároveň nejde o pohádku bez trhlin. Pár dní před zápasem se Zverevem Djokovič přiznal, že ho trápí zdravotní problém. Odmítl ho blíž popsat a zdůraznil, že nejde o kondici, ale o „něco jiného, co souvisí se zdravím“. Proto si ani nechce plánovat sezonu dopředu. Napevno počítá s Paříží-Bercy, na Turnaj mistrů do Turína pojede jen v případě kvalifikace a o Šanghaji se rozhodne podle toho, jak se bude cítit po Pekingu.
Po výhře nad Zverevem zaznělo, že právě kvůli takovým momentům stále hraje. Podle nás je to nejpřesnější vysvětlení celé série. Djokovič zjevně neprochází sezonou bez bolesti, ale pořád má ve hře něco, co mu soupeři nemohou vzít: čtení hry a odvahu riskovat ve chvíli, kdy by jiný hráč ustoupil.
Medveděv, body a kde sledovat Češky
Semifinále proti Daniilu Medveděvovi je na programu v pondělí 5. října od 13:00 českého času. Výhra by znamenala bilanci 33:0, porážka by sérii zastavila na dvaatřiceti.
Na žebříčku se postup už projevil. Jako semifinalista turnaje ATP 500 má Djokovič jistých 200 bodů, za finále by získal 330, za titul 500. O konkrétním posunu v pořadí rozhodnou odečty a výsledky ostatních hráčů.
Mužskou část turnaje lze sledovat přes oficiální službu Tennis TV. U české televize je potřeba ověřit aktuální program operátora.
Peking ale letos stojí za sledování i bez Djokoviče. Ženská část turnaje pokračuje do 11. října a Češky v ní hrají výraznou roli:
|Hráčka
|Poslední výsledek
|Další zápas (úterý 6. 10.)
|Nikola Bartůňková
|porazila Sabalenkovou 6:4, 6:3
|se Sinjou Krausovou od 11:00
|Karolína Muchová
|porazila Samsonovovou 4:6, 6:4, 6:2
|s Naomi Ósakaovou od 9:00
|Linda Nosková
|v soutěži
|s Jekatěrinou Alexandrovovou od 7:00
|Marie Bouzková
|v soutěži
|zatím neurčeno
|Sára Bejlek
|prohrála s Ósakaovou 6:7(4), 4:6
|vyřazena
Výhra Bartůňkové nad světovou jedničkou Sabalenkovou je největší český moment turnaje. Zápasy vysílá CANAL+ Sport na kanálu C+ Sport 2, jednotlivá utkání jsou dostupná také jako streamy ve Skylink Live TV.
Nejvíc si z pekingské neděle pamatujeme Zverevův úsměv. Hráč, který právě prohrál jednu z nejlepších výměn roku, tleskal soupeři raketou, jako by sám seděl v hledišti. V pondělí bude Djokovič potřebovat stejně přesný úder proti Medveděvovi.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář