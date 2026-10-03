Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí

Novak Djoković strávil velkou část kariéry tím, že ostatním hráčům připadal téměř nezničitelný. Dokázal přežít pětisetové zápasy, dlouhé výměny, extrémní vedro i situace, kdy několik hodin vypadal jako ten unavenější muž na kurtu, a stejně nakonec odešel jako vítěz. Právě proto je zvláštní sledovat současnou verzi Djokoviće, která stále dokáže vyhrát zápas trvající téměř tři hodiny, ale zároveň otevřeně přiznává, že většinu sezony bojuje s vlastním tělem.
V Pekingu otočil duel s domácím Bu Yunchaoketem po setech 4:6, 7:6 a 6:2 a svou dokonalou bilanci na China Open posunul na 31 vítězství bez jediné porážky. Výsledkově tedy pokračuje jedna z nejbizarnějších sérií jeho kariéry. Mnohem důležitější ale bylo to, co řekl po utkání.
„Není to kondice. Je to něco jiného“
Djoković odmítl jednoduché vysvětlení, že ve 39 letech už pouze nestačí fyzicky držet tempo mladších soupeřů. Výslovně zdůraznil, že jeho současné potíže nemají být otázkou vytrvalosti. Popsal je jako zdravotní problém a přiznal, že on i jeho tým stále hledají jeho skutečnou příčinu.
To výrazně mění způsob, jakým se na jeho letošní sezonu můžeme dívat. Únava po dlouhém zápase je u devětatřicetiletého hráče pochopitelná a do určité míry předvídatelná. Nejasný zdravotní problém, který se opakuje na různých turnajích a ovlivňuje několik částí těla, už je jiný typ nejistoty.
Na US Open Djokoviće během zápasu trápilo zvracení, později záda a rameno, což se promítlo i do servisu. Medical timeout potřeboval už v prvním kole v Pekingu proti Nunu Borgesovi a další přišel proti Buovi. Tentokrát zároveň řekl, že podobné fyzické potíže provázejí velkou část jeho letošních turnajů.
Největší problém není bolest. Je to energie, kterou mu bere
Jeho vysvětlení dobře ukazuje, proč může zdravotní problém zasahovat do výkonu i ve chvíli, kdy hráč stále dokáže běhat a trefovat míče.
Djoković mluvil o tom, že část mentální a emoční energie musí během zápasu věnovat vlastnímu stavu namísto soupeře. Elitní tenis přitom stojí na neustálém rozhodování: kam servírovat, jak změnit rytmus, kdy zaútočit, zda soupeř začal ustupovat nebo kam směřuje další výměna. Pokud hráč současně kontroluje záda, rameno, žaludek nebo jiný problém, část kapacity jednoduše mizí.
Právě proto je jeho pekingská bilance tak zvláštní. Djoković na jednom turnaji stále nedokáže prohrát, ale cesta k vítězstvím vypadá úplně jinak než před jedenácti lety, kdy China Open vyhrál naposledy.
Tentokrát se ale stalo něco, co letos skoro nezažil
Proti Buovi přišla ve třetím setu i pozitivní změna. Djoković popsal, že se ke konci druhého a především během třetího setu začal cítit fyzicky lépe než na začátku utkání. Sám zdůraznil, že něco podobného letos prakticky nezažil.
To může být drobný detail, nebo velmi důležitá stopa. Pokud tělo po dvou hodinách zápasu nezhoršovalo svůj stav, ale naopak se postupně dostávalo do lepšího režimu, může to jeho týmu pomoci pochopit, co se skutečně děje.
Zároveň je ale potřeba držet hranici toho, co víme. Djoković diagnózu nezveřejnil a žádnou konkrétní nemoc nepotvrdil. Jakákoli snaha určit problém z jednotlivých symptomů by byla spekulace.
31:0 už tentokrát není hlavní číslo
Djoković má v Pekingu stále něco, co v moderním tenisu působí absurdně: 31 zápasů a 31 vítězství. Podle Reuters tím vyrovnal rekord Rafaela Nadala pro nejlepší neporažený začátek na jednom turnaji v Open Era.
Jenže zatímco dřív podobné statistiky dokazovaly Djokovićovu dominanci nad soupeři, letos stále častěji ukazují něco jiného: schopnost vyhrávat i v situaci, kdy sám nemá pocit, že funguje normálně.
A právě v tom bude zbytek jeho sezony mnohem zajímavější než honba za jedním konkrétním číslem. Djoković už nepotřebuje dokazovat, že dokáže porazit hráče na druhé straně sítě. Potřebuje zjistit, zda se svým týmem dokáže pochopit problém, který ho podle jeho vlastních slov provází téměř celý rok.
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Zdroje: Reuters – Djokovic says season has been 'a big, big struggle' after latest medical timeout [1], Reuters – ATP roundup: Novak Djokovic rallies to keep Beijing streak alive [2].