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Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí

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Novak Djoković otočil v Pekingu zápas s Bu Yunchaoketem a svou neporazitelnost na China Open prodloužil už na 31:0. Tentokrát však výsledek zastínilo něco jiného. Devětatřicetiletý Srb po dalším medical timeoutu otevřeně řekl, že většinu letošní sezony bojuje s blíže neurčeným zdravotním problémem – a že ani jeho tým zatím neví, jak ho úplně vyřešit.
Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí

Djoković v Pekingu pořád neumí prohrát. Teď ale přiznal, že celý rok bojuje s problémem, kterému sám nerozumí

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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