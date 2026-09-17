Djoković potřebuje po nejhorším US Open restart. Vrací se tam, kde v životě neprohrál

Novak Djoković si mohl pro návrat po nepovedeném US Open vybrat řadu turnajů. Nakonec se rozhodl pro místo, kde zatím vůbec nezná pocit porážky.
Devětatřicetiletý Srb nastoupí na China Open v Pekingu poprvé od roku 2015. Jeho tamní bilance je téměř absurdní: 29 zápasů, 29 vítězství a šest titulů. ATP potvrzuje, že na turnaji nikdy neprohrál. Není doložené, že právě to je důvod jeho návratu. Jako sportovní kontrast je to ale skoro příliš dobré.
Naposledy odjížděl z Pekingu jako šampion
Djoković vyhrál China Open v letech 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 a 2015. Když se v Pekingu objevil naposledy, znovu odjel s trofejí. Od té doby se světový tenis několikrát změnil. Skončili Roger Federer a Rafael Nadal, přišla generace Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera a samotný Djoković postupně přestal jezdit tak široký turnajový program jako v nejlepších letech.
Peking mezitím v jeho statistikách zůstal zamrzlý. 29:0. Teď se série po jedenácti letech znovu rozběhne.
Tentokrát ale nepřijíždí jako neotřesitelná světová jednička
Právě to dělá návrat zajímavější. Djoković na US Open skončil už v prvním kole a ve světovém žebříčku klesl na dvanácté místo. Reuters jeho návrat do Pekingu spojuje se snahou znovu získat zápasový rytmus a momentum po mimořádně slabém New Yorku.
Peking tedy tentokrát nebude jen další zastávkou dominantního hráče. Může být testem, zda místo, kde Djoković dlouhé roky působil téměř nedotknutelně, dokáže pomoct nastartovat ještě jednu silnou podzimní část sezony.
VIDEO Série 29:0 samozřejmě nezaručuje vůbec nic
Jedenáct let je v profesionálním sportu obrovská doba. Djoković, který vyhrával China Open před rokem 2015, byl v úplně jiné fázi kariéry. Současný hráč musí mnohem pečlivěji plánovat zátěž a jeho soupeři už proti němu nenastupují s pocitem, že porazit ho vyžaduje téměř zázrak.
Navíc bude letošní pole mimořádně silné. Na přihlášce jsou mimo jiné Jannik Sinner, Alexander Zverev, Félix Auger-Aliassime, Alex de Minaur, Daniil Medvedev nebo Andrey Rublev.
Právě proto je historická bilance spíš krásnou kulisou než sportovní zárukou. Djoković se vrací na místo, kde ještě nikdy neprohrál. Jenže poprvé tam přijíždí jako hráč, kterému okolní svět už docela dobře ukázal, že prohrát může.
DALŠÍ NOVINKY Z TENISU Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: Reuters – Djokovic to return to China Open after 11-year absence [ 1 ], ATP Tour – Who is on the Beijing entry list? Sinner, Zverev, Djokovic feature [ 2 ].