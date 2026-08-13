Djokovič mluvil v show The Shop o stárnutí, výkyvech formy i o odchodu z tenisu. Den velkého rozhodnutí se blíží

- Djokovič letos hrál finále Australian Open a semifinále Wimbledonu
- Ve dvou nejmladších hegemonech tenisu vidí sám sebe z doby před deseti až patnácti lety
- Nejvíc ho podle jeho slov trápí náhlé výkyvy formy, na které nebyl zvyklý
- O blížícím se konci kariéry mluví otevřeně, přesné datum ale nenaznačil
- Andre Agassi mu do dokumentu předpověděl, že až konec přijde, bude rychlý
Zrcadlo na druhé straně kurtu
Souboje s Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem měly podle Srba jednu společnou vlastnost. Šlo o střet tří naprosto odlišných stylů, kde každý hledal způsob, jak rozbít cizí systém. Současnost je jiná a pro držitele rekordních čtyřiadvaceti grandslamových titulů ve dvouhře nepříjemně důvěrná.
„Teď, když jsou Alcaraz a Sinner dominantními silami tenisu, mi tihle kluci strašně připomínají mě samotného," poznamenal v americké show The Shop během Fanatics Festu v New Yorku, kam dorazil po boku basketbalové hvězdy LeBrona Jamese.
Následovala věta, kterou by od nejúspěšnějšího hráče historie čekal málokdo. „Když proti nim stojím, říkám si, že snad hraju sám proti sobě z doby před deseti nebo patnácti lety. Musím říct, že mít na kurtu tenhle pocit docela bolí. Vím totiž přesně, jak na ně vyzrát, ale jsem toho ještě schopný?" svěřil se rodák z Bělehradu.
Čísla mu ostatně nedávají moc prostoru k optimismu. Se Sinnerem vede italský hráč vzájemnou bilanci, přestože ho Djokovič letos zdolal v semifinále Australian Open. Ve wimbledonském semifinále už to bylo naopak a Srb odešel z kurtu poražený ve třech setech.
Den fenomenální, den cizí
Výsledky ale nejsou to hlavní, co ho podle vlastního popisu žere. Známý perfekcionista se musí smiřovat s něčím, co celou kariéru neznal, tedy s tím, že jeho úroveň kolísá ze dne na den bez varování.
„Jeden den hraju na tréninku nebo v zápase fenomenálně a další den jako bych nebyl ve své kůži. Jako bych byl úplně jiný člověk. Není snadné se s tím vyrovnat. Najednou nedokážete předvídat, kam míč poletí. Máte pocit, že jste o krok pomalejší než hráč na druhé straně. A to vás dohání k šílenství," popsal.
Tenisový svět si logicky klade otázku, jak dlouho to ještě může trvat. Djokovič ji neodbývá. „Pořád mám pocit, že můžu soutěžit na nejvyšší úrovni, a výsledky to potvrzují. Ale ano, ten okamžik se blíží," přiznal nedávno srbský fenomén podle serveru Aktuálně.cz.
Věta, kterou mu vzkázal Agassi
Nejsilnější myšlenku o vlastním konci ale nevyslovil on sám. Přinesl mu ji host jeho dokumentu.
„Andre Agassi, jeden z největších hráčů všech dob, se objevil v mém dokumentu a řekl: ‚Nevím, kdy přijde Novakův konec, ale jsem si jistý, že až přijde, přijde rychle.' Myslím, že má pravdu," naznačil Djokovič.
Ideální scénář odchodu podle něj neexistuje a hledat ho považuje za zbytečné. „Samozřejmě bych lhal, kdybych řekl, že mě tyhle myšlenky nenapadají. Napadají. A nevím, jestli existuje nějaký ideální způsob, jak ukončit kariéru. Takže se pořád snažím užívat si soutěžení. A o tomhle si promluvíme později," vzkázal.
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