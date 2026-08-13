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Djokovič mluvil v show The Shop o stárnutí, výkyvech formy i o odchodu z tenisu. Den velkého rozhodnutí se blíží

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Vím, jak je porazit. Ale jsem toho ještě schopen? Přesně takovou otázku si podle vlastních slov klade devětatřicetiletý Novak Djokovič pokaždé, když proti němu stojí Jannik Sinner nebo Carlos Alcaraz. A přiznává, že mu to působí bolest.
Djokovič mluvil v show The Shop o stárnutí, výkyvech formy i o odchodu z tenisu. Den velkého rozhodnutí se blíží

Djokovič mluvil v show The Shop o stárnutí, výkyvech formy i o odchodu z tenisu. Den velkého rozhodnutí se blíží

Zdroj: Ciancaphoto Studio
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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