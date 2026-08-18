Djokovič chce před US Open změnit tenisové počítání, Kafelnikov jeho nápad označil za absurdníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Djokovič chce před US Open změnit tenisové počítání, Kafelnikov jeho nápad označil za absurdní
Vítězství i pole position z Maďarska by u jiného týmu znamenaly klid do konce přestávky. McLaren místo toho...
Po dubnovém knockoutu v Miami zmizel z hlediska zápasení úplně. Doma se mu narodila dcera a čtyři měsíce...
Dvojnásobný vítěz Tour de France se ještě nikdy nepostavil na start elitního závodu mistrovství světa....
Osm vítězství z jedenácti závodů má jeden tým, nula jich má Red Bull. Ralf Schumacher v tom vidí víc než...
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