Djoković a Sabalenková dostali dvě světové jedničky. Jenže ne ty, které chtěli: Siniaková s Pattenem ukázali, proč čtyřhra není singl ve čtyřech

Jakmile se zápas začal rozhodovat podle deblové logiky místo síly jednotlivých úderů, pořadí se obrátilo. Siniaková s Pattenem vyhráli druhý set 4:2 a supertiebreak 10:2. Na papíře to byl senzační skalp dvou ikon. Ve skutečnosti také velmi dobrá lekce v tom, že čtyřhra je vlastní sport.
Když US Open před rokem překopalo formát smíšené čtyřhry, bylo jasné, čeho chce dosáhnout. Místo turnaje, který velká část fanoušků sleduje až ve finále, vznikla samostatná show před hlavní singlovou soutěží. Kratší sety, rozhodující supertiebreak, milion dolarů pro vítěze a především dvojice sestavené z největších jmen.
Novak Djoković a Aryna Sabalenková jsou přesně produktem této myšlenky. Čtyřnásobný vítěz US Open proti světové jedničce ženského singlu. Dvě osobnosti, které samy prodávají stadiony.
Proti nim stáli Kateřina Siniaková a Henry Patten. Marketingově méně výbušná dvojice. Sportovně ovšem velmi nepříjemná.
První set připadal Sabalenkové a Djokovićovi. Za dvanáct minut bylo 4:1
Na začátku se rozdíl v singlové kvalitě zdál rozhodující. Sabalenková a Djoković získali rychlé vedení, Srb servíroval na vítězství v prvním setu a bez ztráty bodu jej uzavřel. Za pouhých dvanáct minut bylo 4:1. V podobně zkráceném formátu už takový náskok může působit skoro jako polovina vítězství.
Jenže Siniaková s Pattenem nezačali panikařit. Druhou sadu vyhráli 4:2 a v desetibodovém supertiebreaku soupeřům prakticky nedali šanci. Výsledek
10:2 zakončila Siniaková esem.
A najednou se na tabuli objevilo něco, co při pohledu na singlové životopisy dvojic vypadalo skoro absurdně. Djoković a Sabalenková byli venku.
VIDEO Siniaková má jedenáct grandslamů. Jen je většina lidí nepočítá stejným způsobem
Část překvapení je výsledkem toho, jak tenisové publikum hráče vnímá.
Djoković je majitelem 24 grandslamových singlových titulů. Sabalenková patří už několik let k dominantním ženám své generace. Jejich jména jsou známá i lidem, kteří sledují tenis několikrát do roka.
Kateřina Siniaková však není žádný deblový specialista druhé kategorie, kterému pořadatelé dovolili zahrát si proti hvězdám.
Je světovou jedničkou.
V ženské čtyřhře vyhrála
jedenáct grandslamových titulů, společně s Barborou Krejčíkovou získala olympijské zlato a dokončila kariérní Golden Slam. Navíc už má také grandslamový titul ve smíšené čtyřhře z Wimbledonu 2025 a olympijské zlato v mixu s Tomášem Macháčem z Paříže.
Henry Patten stojí na druhé straně s podobně specializovaným životopisem. Brit je rovněž světovou deblovou jedničkou a má tři mužské grandslamové tituly.
Proti Sabalenkové s Djokovićem tak nestály dvě menší tenisové hvězdy. Stáli proti nim dva lidé, kteří jsou momentálně
nejlepší na světě právě v disciplíně, kterou se hrálo. Ve čtyřhře nestačí dát míč silněji
To je rozdíl, který televize často zakryje. Singlista potřebuje dominovat velkému prostoru. Má více času na úder, může si bod připravovat ze základní čáry a jeho pohyb je založený především na tom, že se musí starat o celý kurt sám.
Deblista funguje jinak. Míč se k němu u sítě může vrátit v řádu zlomků sekundy. Musí automaticky číst pohyb spoluhráče, poznat okamžik, kdy má přeběhnout přes střed, kdy zůstat na své straně a kam poslat return tak, aby nedal soupeřovu hráči u sítě jednoduchý volej.
Část bodů nevzniká díky nejlepšímu úderu, ale díky tomu, že dvojice o jeden krok dřív pochopí, kam se bude hra pohybovat. A právě tady zkušenost Siniakové a Pattena začala přebíjet singlovou velikost soupeřů.
Sabalenková s Djokovićem spolu nikdy předtím soutěžně nehráli
To je další podstatný detail.
Djoković může dokonale číst tenisový zápas a Sabalenková má jednu z nejničivějších her současného ženského okruhu. Jenže spolu před úterním utkáním nikdy nenastoupili v soutěžním zápase.
Siniaková s Pattenem naopak prošli kvalifikací, v níž porazili Tatjanu Mariovou s Valentinem Vacherotem i Peyton Stearnsovou s Christianem Harrisonem. Do střetu s nejvýše nasazenou dvojicí tak vstupovali nejen jako debloví specialisté, ale jako pár, který už měl během dvou předchozích zápasů možnost nastavovat vlastní spolupráci.
Ve standardním dlouhém utkání by individuální kvalita Djokoviće a Sabalenkové měla více času hledat cestu ven.
V novém formátu US Open je ale prostor na opravu chyb velmi malý. Hraje se na dva vítězné sety do čtyř gamů, bez výhod a případný třetí set nahrazuje desetibodový supertiebreak. Jeden špatný return nebo dvě nedorozumění mohou rozhodnout zápas dřív, než si hvězdná dvojice vůbec vytvoří společný rytmus.
US Open chtělo dokázat, že slavná jména fungují. Siniaková ukázala drobný háček
Nový mix přitom z marketingového hlediska zafungoval.
Turnaj přivedl na čtyřhru diváky, kteří by ji za normálních okolností ignorovali, vyprodal tribuny a vytvořil zápasy, které se běžně odehrát nemohou. Letos jsou součástí startovního pole vedle Djokoviće a Sabalenkové také Serena Williamsová s Carlosem Alcarazem nebo manželé Gaël Monfils a Elina Svitolinová.
Současně ale pořadatelé už při zavádění formátu čelili kritice deblových specialistů. Ti upozorňovali, že slavnější singlisté dostávají místa v soutěži na úkor lidí, kteří se čtyřhrou živí celý rok.
Siniaková s Pattenem nabídli velmi elegantní sportovní odpověď. Ne tiskovou konferencí. Výsledkem.
A potom přišla ještě jedna krásná komplikace
Celý argument by byl až příliš jednoduchý, kdyby Siniaková s Pattenem následně turnaj vyhráli. Nevyhráli.
Ve čtvrtfinále narazili na Gaëla Monfilse a Elinu Svitolinovou, manžele, kteří spolu předtím rovněž žádný soutěžní zápas nehráli. A tentokrát deblové světové jedničky padly 5:4, 4:5 a 10:8. Svitolinová potom vysvětlovala, že právě jejich partnerská chemie jim pomáhala poznat náladu a reakci toho druhého prakticky beze slov.
Takže ne, tenis se tím nedá zredukovat na poučku „specialisté vždy porazí singlisty“.
Spíš na něco zajímavějšího. Ve čtyřhře pořád rozhoduje individuální kvalita, ale vedle ní existuje ještě druhá vrstva hry: automatismus, prostorové vnímání, komunikace a schopnost předvídat spoluhráče.
Djoković a Sabalenková měli dohromady mnohem slavnější tenisové životopisy než Siniaková s Pattenem. Jenže když se utkání rozhodovalo v disciplíně, kterou jejich soupeři ovládají nejlépe na světě, slavnější jména nestačila.
US Open chtělo do mixu dostat singlové superhvězdy. Kateřina Siniaková jim během jednoho supertiebreaku připomněla, že deblisté nejsou lidé, kteří jen stojí vedle sebe a hrají singl. NOVINKY Z TENISU Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu . Zdroje: Reuters – Williams, Alcaraz exit US Open mixed doubles, married Monfils, Svitolina advance [ 1 ], US Open – No. 1 seeds Sabalenka/Djokovic fall to Siniakova/Patten in Round 1 of 2026 US Open mixed doubles [ 2 ], US Open – Siniakova & Patten lead US Open mixed doubles qualifying field [ 3 ], US Open – Svitolina/Monfils upset Siniakova/Patten in quarterfinals of 2026 US Open mixed doubles [ 4 ].