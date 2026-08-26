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Djoković a Sabalenková dostali dvě světové jedničky. Jenže ne ty, které chtěli: Siniaková s Pattenem ukázali, proč čtyřhra není singl ve čtyřech

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Prvních dvanáct minut vypadalo přesně tak, jak pořadatelé US Open doufali. Novak Djoković a Aryna Sabalenková, dvě obrovské singlové hvězdy, přejeli Kateřinu Siniakovou s Henrym Pattenem v prvním setu 4:1. Jenže jejich soupeři jsou světovými jedničkami ve čtyřhře.
Djoković a Sabalenková dostali dvě světové jedničky. Jenže ne ty, které chtěli: Siniaková s Pattenem ukázali, proč čtyřhra není singl ve čtyřech

Djoković a Sabalenková dostali dvě světové jedničky. Jenže ne ty, které chtěli: Siniaková s Pattenem ukázali, proč čtyřhra není singl ve čtyřech

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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