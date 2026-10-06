Divoká řeka: režisér přemluvil vyčerpanou Meryl Streep k dalšímu záběru a herečka v peřejích málem utonula

Divoká řeka, FOTO: Universal Pictures / distr. FTV Prima Divoká řeka, FOTO: Universal Pictures / distr. FTV Prima Divoká řeka, FOTO: Universal Pictures / distr. FTV Prima Divoká řeka, FOTO: Universal Pictures / distr. FTV Prima Divoká řeka, FOTO: Universal Pictures / distr. FTV Prima Divoká řeka, FOTO: Universal Pictures / distr. FTV Prima Divoká řeka, FOTO: Universal Pictures / distr. FTV Prima
Akční thriller Divoká řeka z roku 1994 natáčela Meryl Streep většinou bez kaskadérů a málem při tom přišla o život. V jedné z posledních scén ji smetl proud a režisér Curtis Hanson se musel smířit s tím, že herečku zbytečně přetížil. Pozorným divákům naopak neunikne, že mohutná skalní stěna se při dopadu lidského těla prohýbá jako látka. Roli manžela odmítl Sam Neill
Bývalá vodácká průvodkyně Gail v podání Meryl Streep vezme svého pracovně vytíženého manžela Toma, kterého hraje David Strathairn, a syna Roarkea na rodinný výlet na raftu. Chce tak oslavit chlapcovy narozeniny a zachránit manželskou krizi. Na vodě narazí na dvojici mužů v čele s Wadem, jehož ztvárnil
, kteří se jeví jako nezkušení vodáci. Rodina se jim rozhodne pomoci přes divočejší peřeje. Brzy ovšem vyjde najevo, že jde o ozbrojené zločince na útěku, a Gail je musí bezpečně provést nebezpečným úsekem řeky. Kevin Bacon
Roli Toma Hartmana tvůrci původně nabídli Samu Neillovi, herec ji ale odmítl.
Meryl Streep smetl proud řeky
Herečka Meryl Streep odehrála zhruba devadesát procent scén v peřejích sama bez pomoci kaskadérek. Ke konci jednoho natáčecího dne požádal režisér Curtis Hanson vyčerpanou herečku o natočení ještě jednoho záběru. Souhlasila, ale následně přepadla přes raft a v divoké vodě málem utonula. Když se dostala zpět na břeh, řekla bledému a rozklepanému režisérovi, že propříště by jí měli věřit, když řekne, že něco nezvládne. Curtis Hanson s ní okamžitě souhlasil.
Nutnost obejít se bez dvojníků obhajoval Kevin Bacon tím, že záběry s kaskadéry by byly příliš očividné. Sám herec se před natáčením na řece Whitefish v Montaně učil techniky raftingu a trénoval dovednosti pro přežití na divoké vodě.
Útes nahradila prohýbající se látka
Při scéně, ve které Tom ztratí přilnavost a zřítí se do řeky, zaznamená divák neobvyklé chování skály. Útes tvoří ve skutečnosti šedá látka namalovaná tak, aby připomínala kámen. Ve chvíli, kdy se po ní tělo kutálí dolů, se materiál zřetelně prohýbá a poskakuje. Stejně tak muž po pádu do vody vyleze na břeh zcela promáčený, ale o minutu později má oblečení suché.
Kuriózní nesrovnalost provází i zvířecího hrdinu. Rodinného žlutého labradora jménem Maggie oslovují postavy v ženském rodě. Ve chvíli, kdy pes skočí z útesu do řeky za Tomem, je zřetelně vidět, že jde o samce. Tvůrci si neuhlídali ani zbraň hlavního záporáka. Wadeův revolver pojme šest nábojů, ve filmu z něj ovšem padne sedm výstřelů.
Hudbu po testovacích projekcích zamítli
Původní hudební doprovod složil držitel Oscara Maurice Jarre. Zkušební publikum ovšem při testovacích projekcích nereagovalo dobře, tvůrci proto jeho práci odmítli a složením nové hudby pověřili Jerryho Goldsmithe. Do úprav scénáře se navíc bez uvedení v titulcích zapojila herečka a scenáristka Carrie Fisher.
Studio Universal původně plánovalo uvést snímek do kin v letní sezoně. Nakonec premiéru přesunulo na podzim, aby se vyhnulo konkurenci velkých hitů jako
a Pravdivé lži. Podzimní nasazení sice přineslo spíše průměrné tržby, thriller si ale později našel své publikum na domácím videu a v televizi. Forrest Gump Svatba dětí po pětadvaceti letech
Natáčení spojilo dvě herecké rodiny i do budoucna. Pětadvacet let po premiéře snímku se dcera Meryl Streep Grace Gummer provdala za syna Davida Strathairna Taye Strathairna. Právě Strathairn ve filmu ukazuje manželce tři znaky ve znakové řeči, z nichž ten poslední znamená „miluji tě“.
Thriller Divoká řeka vysílá stanice Prima MAX 6. října ve 20:00 a opakuje ho o den později v 17:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).