Dívku na lehátku odneslo moře daleko od břehu. Na otevřeném moři ji našla pobřežní stráž

Nafukovací lehátko patří k věcem, které si lidé k moři berou téměř automaticky. Právě na něm se ale dítě u tureckého pobřeží dostalo do situace, kterou už bez pomoci zvenčí nebylo možné bezpečně vyřešit. Dívka se na lehátku postupně vzdálila od břehu a ocitla se na otevřeném moři u letoviska Didim v provincii Aydın. Záběry z následné záchrany ukazují, jak daleko se dokázala dostat od bezpečí pláže.
Na pomoc vyrazila pobřežní stráž
K události došlo 4. července 2026. Jakmile turecké úřady obdržely informaci o dítěti unášeném na nafukovacím lehátku, na moře vyrazil člun pobřežní stráže TCSG 21. Posádka dívku naštěstí vypátrala a dostala se k ní včas.
Na záběrech ze zásahu je vidět dítě na lehátku obklopené pouze vodou a následně okamžik, kdy se k němu dostávají záchranáři. Dívku bezpečně vytáhli na palubu a převezli do přístavu v Didimu. Podle tureckých zpráv byla po návratu na pevninu v dobrém zdravotním stavu a neutrpěla žádnou újmu.
Tentokrát tak všechno skončilo dobře. Celý případ ale ukazuje, jak rychle se může situace na moři změnit. Člověk ležící na nafukovačce nemá prakticky žádnou možnost účinně řídit směr a po vzdálení od pobřeží může být návrat vlastními silami velmi obtížný.
Podobné případy nejsou výjimečné
O necelý týden dříve řešili velmi podobnou situaci také záchranáři u řeckého ostrova Limnos. Pětiletého chlapce tam silný vítr odnesl na nafukovacím lehátku od pobřeží. Do pátrání se zapojila řecká pobřežní stráž i dobrovolníci a dítě nakonec našla záchranářská loď. Také tento chlapec se dostal zpět na břeh v pořádku.
Právě u dětí je proto nafukovací lehátko na otevřeném moři něco úplně jiného než hračka v bazénu nebo několik metrů od břehu. Stačí změna větru nebo proudu a vzdálenost, která z pláže vypadá nepatrně, začne velmi rychle narůstat.
Případ z Didimu měl díky rychlému zásahu záchranářů šťastný konec. Dívku našli, dostali na palubu a v pořádku ji vrátili na pevninu. Z obyčejného koupání ale během krátké chvíle vznikla situace, při níž už bylo nutné vyslat na moře pobřežní stráž. A právě to je na celém příběhu největším varováním.
dha.com.tr, iha.com.tr, dailystar.co.uk, ekathimerini.com