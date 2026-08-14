Divákům se líbila, ale sledovanost byla propadák: Série o ženské F1 na Netflixu nejspíš končí bez jakéhokoliv oznámení

Netflix v posledních letech výrazně investuje do obsahu spojeného s Formulí 1. Jeho největším úspěchem zůstává Formula 1: Drive to Survive, jehož devátá řada se aktuálně natáčí během sezóny 2026. Mnohem nejistější budoucnost má ale sesterský dokumentární projekt F1: The Academy.
Sedmidílná první řada měla na Netflixu premiéru 28. května 2025. Seriál produkovala společnost Hello Sunshine založená
Reese Witherspoon a kamery během něj sledovaly jezdkyně v průběhu sezóny F1 Academy 2024. V centru příběhu stála také šéfka série Susie Wolff.
Zajímavé je, že projekt nevznikl jen jako jednorázový experiment. Produkce Hello Sunshine se podle
oficiálního webu F1 Academy připravovala několik let. Myšlenka vznikla už v roce 2023 a štáb se postupně začlenil do paddocku, kde měl přístup přímo k jezdkyním, týmům, briefingům i dění bezprostředně před a po závodech. Foto: Netflix Druhá řada se skutečně začala připravovat
Ještě zajímavější je, že pokračování zřejmě nebylo od začátku zavržené. Podle informací webu
What's on Netflix proběhly přípravné práce na druhé řadě. Někteří fanoušci navíc během prvních závodů sezóny F1 Academy 2025 údajně zaznamenali přítomnost filmových štábů.
To by dávalo smysl. První řada sledovala sezónu 2024, takže případné pokračování by se přirozeně věnovalo ročníku 2025. Jenže poté nastalo prakticky úplné ticho!
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Netflix druhou řadu nikdy neoznámil, Hello Sunshine o pokračování veřejně neinformovalo a ani F1 Academy v současnosti na svých oficiálních stránkách žádnou další sérii neuvádí.
Foto: F1 ACADEMY Limited | Parc Fermé’/Courtesy of Netflix © 2025 Problémem mohla být sledovanost
Nejpravděpodobnější vysvětlení nabízí právě čísla sledovanosti. Podle údajů, které analyzoval What's on Netflix, nasbíralo F1: The Academy během celého roku 2025 přibližně 6 milionů zhlédnutých hodin, což Netflix přepočítává zhruba na 1,4 milionu zhlédnutí série.
Pro srovnání je rozdíl oproti Drive to Survive obrovský. Sedmá řada hlavní F1 série měla ve stejných datech přibližně 89,4 milionu zhlédnutých hodin a 12,3 milionu zhlédnutí.
Už po první polovině roku 2025 byla situace podobná. Analýza oficiálního
Netflix Engagement Reportu uváděla pro F1: The Academy přibližně 1,1 milionu zhlédnutí, zatímco sedmá řada Drive to Survive měla za stejné období kolem 10,4 milionu. Výkon F1: The Academy byl tedy poměrně skromný.
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Samotný Netflix přitom ve svém reportu otevřeně uvádí, že sledovanost a zapojení diváků používá jako jeden z hlavních ukazatelů toho, jak dobře jeho obsah u předplatitelů funguje.
Nelze sice s jistotou říct, že právě nízká sledovanost byla důvodem ukončení seriálu – Netflix nic takového oficiálně nepotvrdil. Čísla ale vysvětlují, proč média pochybují, že se investice do další řady společnosti vyplatila.
Foto: F1 ACADEMY Limited | Parc Fermé’/Courtesy of Netflix © 2025 Ti, kteří seriál viděli, ho přitom hodnotili pozitivně
Zajímavé je, že nízký celkový zásah automaticky neznamená, že pořad mezi diváky nefungoval. Formule 1 ve svém
shrnutí sezóny F1 Academy 2025 uvedla, že podle následných průzkumů si 81 % diváků seriál užilo a 64 % respondentů po jeho zhlédnutí uvedlo, že mají větší zájem sledovat samotné závody F1 Academy. Dokonce i podle hodnocení na hodnoticích platformách měla Akademie Formule 1 celkem úspěch. Na ČSFD jí Češi a Slováci dali 70 %, a IMDb pak 6,6 bodů z 10.
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Seriál tak mohl splnit jeden ze svých základních cílů – přivést nové publikum k ženskému motorsportu – i když se mu nepodařilo získat dostatečně velké publikum přímo na Netflixu.
V tom může být zásadní rozdíl mezi F1: The Academy a Drive to Survive. Druhý jmenovaný pořad se během let stal jednou z nejznámějších sportovních dokumentárních sérií Netflixu, zatímco F1 Academy zůstává výrazně menší závodní kategorií a dokument tak vstupoval na platformu s mnohem omezenější základnou potenciálních diváků.
Foto: Netflix Byla tedy doku-série F1: The Academy zrušena?
Oficiálně zatím ne. Netflix ale k dnešnímu dni (den vydání článku) neoznámil ani zrušení, ani objednání druhé řady. Když se na budoucnost pořadu dotazoval What's on Netflix, streamovací platforma se odmítla vyjádřit. Server proto usuzuje, že mohl být pořad zkrátka potichu ukončen bez klasického oznámení o zrušení.
Stejný závěr následně převzala i další média. Například
Men's Journal upozornil nejen na dlouhé mlčení kolem pokračování, ale právě také na výrazně slabší výsledky ve srovnání s Drive to Survive. Ani tento zdroj však nemá oficiální potvrzení Netflixu. F1 Academy jako závodní série ale nekončí
I když možná dokumentární série skončila, F1 Academy pokračuje dál i v sezoně 2026. Má vlastní závodní kalendář, podporu týmů Formule 1 a dál funguje jako juniorská kategorie určená mladým závodnicím.
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A přestože se zdá, že druhou řadu seriálu od Netflixu už neuvidíme, první série alespoň ukázala, že za závody existuje publikum, které chce znát také osobní příběhy jezdkyň a zákulisí ženského motorsportu. Zda se Formule 1 někdy pokusí tento obsah oživit v jiné podobě nebo na jiné platformě, zatím není známo.
Foto: PitShots.com (Marco Talluto) via Depositphotos Zdroje: Whats on Netflix, F1, Men's Journal, Netflix, ČSFD, IMDb