Divadlo Radka Brzobohatého slaví 10. sezonu. Chystá narozeninový rok a novou premiéru

Divadlo Radka Brzobohatého vstoupilo do jubilejní 10. sezony. Během celého roku chce slavit společně s diváky, připravuje výroční kalendář, soutěže, jubilejní reprízy úspěšných inscenací i novou premiéru. Tou bude oceňovaná komedie Pýcha a předsudek (* nebo tak něco), která se na jevišti DRB poprvé představí 30. dubna. Novinkou je také pravidelné hostování talkshow U Aleše na střeše.
Novinky představili ředitelka divadla Romana Goščíková a umělecký šéf Lukáš Burian. Jubilejní sezona je pro divadlo příležitostí nejen ohlédnout se za tím, co se za uplynulých devět let podařilo, ale především slavit s diváky po celý rok. Romana Goščíková během setkání zavzpomínala také na začátky divadla, které nebyly vždy jednoduché. Právě náročnější období ale podle ní pomohla vytvořit pevný tým a nastavit tempo, které si soubor drží dodnes. Za uplynulých devět sezon vzniklo v DRB celkem 21 inscenací, z toho tři muzikály.
Ředitelka zároveň s nadsázkou prozradila, za co ji divadelní technici „milují“. „Nejlepší den je pro mě ten, kdy se odehrají minimálně tři představení. A úplně ideální jsou čtyři,“ říká s úsměvem Romana Goščíková.
Desátá sezona se bude slavit celý rok!
Výročí se neomezí jen na jediný večer. Divadlo chce narozeninovou sezonu připomínat průběžně během celého roku. K 10. sezoně vzniká také výroční kalendář DRB, jehož křest proběhne v listopadu v rámci narozeninové oslavy divadla.
Diváci se mohou těšit na soutěže během představení i na sociálních sítích, kde budou moci vyhrát vstupenky a upomínkové předměty. Slavit se budou také významná výročí jednotlivých inscenací.
V dubnu čeká 100. repríza muzikálové parodie 50 Odstínů! a stejného počtu repríz dosáhne také komedie Jsem doma, zlato!
Výjimečné datum připadne na 29. května, kdy muzikál Snowboarďáci oslaví svou 50. reprízu. Ve stejný den zároveň uplyne přesně deset let od podpisu kupní smlouvy divadla.
A premiérové novinky?
Pýcha a předsudek v podání pěti služek.
Jednou z hlavních událostí jubilejní sezony bude nová inscenace Pýcha a předsudek (* nebo tak něco).
Oceňovaná komedie, která slavila úspěch na londýnském West Endu, vychází ze slavného románu Jane Austenové, klasický příběh však vypráví zcela nečekaným způsobem. Na jevišti stojí pouze pět služek, které postupně ztvárňují všechny postavy příběhu – ženy i muže. Přitom dění komentují, uklízejí a nechybí ani karaoke. V nové inscenaci DRB se představí Anežka Rusevová a Týna Průchová, které doplní stálice souboru Zuzana Kajnarová, Anna Kulovaná a Charlotte Doubravová.
Premiéra se uskuteční 30. dubna 2027.
U Aleše na střeše nově v DRB
Další novinkou sezony je pravidelné hostování talkshow U Aleše na střeše. První večer se v Divadle Radka Brzobohatého uskuteční 8. října 2026. Jednou z hostek bude herečka Zuzana Kajnarová, která je s DRB spojena dlouhodobě. Kromě připravované Pýchy a předsudku ji diváci znají také z komedií Ajťáci a Jsem doma, zlato! Talkshow se tak stane dalším pravidelným formátem, který rozšíří program divadla vedle činoherních a muzikálových inscenací.
Více informací naleznete na www.divadlorb.cz Zdroj: Tisková zpráva