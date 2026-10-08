Diváci začali tleskat už uprostřed filmu. Julianne Moore v nové komedii sbírá ovace a kritici jí věští druhého Oscara

Potlesk vestoje je na festivalech skoro povinný rituál. Když ale sál vybuchne nadšením uprostřed promítání, je to vzácnost. Přesně to se podle Glenna Whippa z
deníku Los Angeles Times stalo na světové premiéře The Debut v Telluride. Novinář seděl v sále a o den později si k jídlu přisedl přímo k Julianne Moore a Paulu Giamattimu, aby z nich vytáhl, jak scéna vznikala. O čem je The Debut?
Moore hraje Monu, tichou ženu v domácnosti z New Jersey, které si doma manžel ani dospívající děti pořádně nevšímají. Bez jakékoli zkušenosti, pokud nepočítáme kostelní sbor ve třinácti letech, se přihlásí na konkurz do ochotnické inscenace původního muzikálu Nosy Neighbors. Režisér Jerry (
Paul Giamatti) ji nejdřív pošle domů. Když mu ale vypadne herečka, kterou už měl obsazenou, nemá na vybranou. V té roli se mimochodem mihne broadwayská legenda Bernadette Peters.
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Jak popisuje program
New York Film Festivalu, kde se film promítá právě v těchto dnech, Mona v divadle najde něco, co jí doma chybí. Čím víc se noří do role, tím víc ji to osvobozuje, ale zároveň i ohrožuje. Britský filmový magazín Little White Lies doplňuje, že hrdinka kvůli roli nakonec opustí rodinu. Hrají i Halle Bailey a menší roli si střihl sám Eisenberg.
Krysy, mor a obálka s nájmem
Scéna, o které se teď mluví, začíná nenápadně. Mona nedokáže uvěřitelně zahrát drsnou správcovou činžáku s opaskem na nářadí, a tak si ji Jerry vezme stranou. Sedne si na jeviště s obálkou plnou peněz a řekne jí, ať ho přiměje zaplatit nájem. Moore začne šeptem a skončí řevem, během kterého Mona ze sebe sype šílený monolog o krysách a moru.
Jenže improvizace to není. Celá pasáž je napsaná do poslední pauzy a podle Giamattiho zabrala pět stránek scénáře. Eisenberg herečce předem slíbil čtecí zařízení, aby se textu nemusela bát. Nakonec ho nepotřebovala a scénu natočili za jediné dopoledne.
„Když jsem tu scénu četla, vstala jsem, odložila iPad a začala obíhat jídelní stůl,“ vzpomínala Moore na první setkání se scénářem. Kritici mluví o Oscarovi
Ohlasy z Telluride i z Toronta jsou nadšené. Mark Asch z Little White Lies píše, že film sice slouží jako výkladní skříň Eisenbergova koníčku v muzikálovém divadle, ale od začátku do konce patří Julianne Moore. Monica Castillo z webu
AV Club zase označila její střety s Giamattim za k popukání.
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Připomeňme, že Moore už jednoho Oscara doma má, a to za roli ženy s Alzheimerovou chorobou ve filmu Pořád jsem to já, který má na ČSFD skvělých 79 %. Eisenberg se jako režisér naposledy trefil Opravdovou bolestí, za kterou
Kieran Culkin získal Oscara za vedlejší roli. Čeští diváci byli zdrženlivější, na ČSFD jí dali 65 %.
Za filmem stojí studio
A24, mezi producenty je podepsaná Emma Stone a choreografie připravil Andy Blankenbuehler, který proslul muzikálem Hamilton. Písně do fiktivního muzikálu napsal Eisenberg sám, takže si to s divadlem vyřizuje doslova po svém. Foto: A24 Kdy uvidíme The Debut?
Podle divadelního serveru
BroadwayWorld vstoupí film nejdřív do vybraných amerických kin a 25. prosince se rozšíří po celých Spojených státech. Česká distribuce zatím oznámená není.
The Debut dorazí do amerických kin 11. prosince. Pokud je scéna s nájmem tak dobrá, jak tvrdí všichni, kdo ji viděli, budeme o Julianne Moore letos v zimě slyšet ještě hodně. Zdroje: Los Angeles Times, Film at Lincoln Center, Little White Lies, AV Club, BroadwayWorld, ČSFD