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Diváci kvůli němu prchali z kina a bylo jim na zvracení. Jeden z nejšílenějších hororů posledních let míří na Oneplay

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Horor, který vyvolával nevolnost, nutil diváky zakrývat si oči a odnesl si Oscara i Zlatý glóbus, dorazí na Oneplay. Oceňovaný snímek Substance s Demi Moore bude od 30. října dostupný v rámci speciálního hororového měsíce. Streamovací platforma ale připravuje mnohem víc. Diváci se mohou těšit na děs
Diváci kvůli němu prchali z kina a bylo jim na zvracení. Jeden z nejšílenějších hororů posledních let míří na Oneplay

Diváci kvůli němu prchali z kina a bylo jim na zvracení. Jeden z nejšílenějších hororů posledních let míří na Oneplay

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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