Diváci kvůli němu prchali z kina a bylo jim na zvracení. Jeden z nejšílenějších hororů posledních let míří na OneplayPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Diváci kvůli němu prchali z kina a bylo jim na zvracení. Jeden z nejšílenějších hororů posledních let míří na Oneplay
Premiéra dlouho očekávaného thrilleru Unabomber se přiblížila a dle traileru se můžeme těšit na napínavý...
Jedna z nejznámějších vražd americké historie právě ožívá na Netflixu. Čtvrtá řada vražedné antologie...
Co když zákon nestačí na člověka, který si už svůj trest odpykal, ale společnost se stále bojí jeho...
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Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
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