Dítě Krakatau znovu roste. Erupce rozšířily ostrov o desítky hektarůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dítě Krakatau znovu roste. Erupce rozšířily ostrov o desítky hektarů
Článek byl publikován 08.10.2026 07:11
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