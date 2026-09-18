Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Dítě jí začalo říkat mami a z matky udělala blázna. Na Netflix míří mládeži nepřístupný psychologický thriller o děsivé chůvě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Na Netflix se řítí pořádně napínavý turecký psychologický thriller Znám tě (Not a Stranger), v němž se zdánlivě obyčejné hledání chůvy postupně promění v pořádně znepokojivou hru plnou manipulace. Co se skrývá za ženou, která má pečovat o dítě? A proč se vztah mezi manželi začne bortit?
Dítě jí začalo říkat mami a z matky udělala blázna. Na Netflix míří mládeži nepřístupný psychologický thriller o děsivé chůvě

Dítě jí začalo říkat mami a z matky udělala blázna. Na Netflix míří mládeži nepřístupný psychologický thriller o děsivé chůvě

Zdroj:
Reklama
Další články z Netflixer
Nátlak režimu i tajemství na ledě: Chválený film o Ondreji Nepelovi míří na HBO. Diváci ho přirovnávají k Vlnám
Nátlak režimu i tajemství na ledě: Chválený film o Ondreji Nepelovi míří na HBO. Diváci ho přirovnávají k Vlnám
Temnější než Sedm, mrazivější než Mlčení jehňátek: 7 geniálních thrillerů o sériových vrazích, které jste pravděpodobně neviděli
Temnější než Sedm, mrazivější než Mlčení jehňátek: 7 geniálních thrillerů o sériových vrazích, které jste pravděpodobně neviděli

Dnes už kultovní thrillery jako Sedm a Mlčení jehňátek nastavily laťku tak vysoko, že se ji podobné filmy...

Harlan Coben boří rekordy: Jeho nový thriller je pátým nejúspěšnějším seriálem Netflixu všech dob
Harlan Coben boří rekordy: Jeho nový thriller je pátým nejúspěšnějším seriálem Netflixu všech dob

Minisérie Harlana Cobena válcuje Netflix. Sam Worthington, Britt Lower a Milo Ventimiglia už s Najdu si tě...

Stranger Things nekončí. Netflix vrací oblíbené hrdiny, do Hawkinsu míří duchové a tajemná hrozba z podzemí
Stranger Things nekončí. Netflix vrací oblíbené hrdiny, do Hawkinsu míří duchové a tajemná hrozba z podzemí

Stranger Things sice skončilo, ale Hawkins jen tak neopustíme. Oblíbené postavy se vracejí ve druhé řadě...

Čtyři dekády jsme se pletli. Marvel mění historii Venoma. Drsný zvrat odhaluje jeho temné tajemství
Čtyři dekády jsme se pletli. Marvel mění historii Venoma. Drsný zvrat odhaluje jeho temné tajemství

Venom je oblíbenou marvelovskou postavou, jeho původ ale skrývá zásadní a opomíjený detail. Nový pohled na...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

Všechny články tohoto autora →
Netflixer
Další články z kategorie Digi a stream
Zobrazit více
KulturaDigi a stream
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.