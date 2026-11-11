Disney+ mění Meta Quest v domácí 3D kino. Star Wars můžete sledovat přímo na Tatooinu

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Sledovat Star Wars přímo na pouštní planetě Tatooine nebo si pustit Avengers v prostředí jejich ikonické věže už není jen představa fanoušků virtuální reality. Společnosti Disney a Meta vydaly 10. listopadu 2026 aktualizaci aplikace Disney+, která přináší na headsety
Meta Quest 3 a Quest 3S více než 60 filmů ve 3D. Vedle prostorového obrazu dostávají diváci také tematická virtuální kina inspirovaná známými filmovými světy.
Mezi podporovanými snímky najdeme například Black Panther, The Avengers, Star Wars: Síla se probouzí, Avatar nebo hranou verzi Krásky a zvířete. Nabídka zahrnuje další filmy studií Marvel, Pixar a Lucasfilm. Zda se konkrétní titul objeví ve 3D, však závisí také na zemi a předplatném.
Zatímco dosavadní aplikace Disney+ pro Quest nabízela běžné dvourozměrné sledování, aktualizace přidává skutečný stereoskopický obraz. Každé oko dostává mírně odlišný pohled, díky čemuž mohou postavy a předměty působit prostorově. Nejde tedy pouze o promítání obyčejného filmu na velkou virtuální obrazovku.
Kino na Tatooinu nebo v sídle Avengers
Nejzajímavější částí aktualizace nemusí být samotný 3D obraz, ale prostředí, ve kterém se divák při sledování ocitne. Disney připravilo několik virtuálních místností inspirovaných oblíbenými filmy.
Fanoušci Star Wars se mohou přenést na Tatooine, milovníci Marvelu do Avengers Tower a příznivci animovaných filmů do továrny na strašení z Příšerek s.r.o. Místo skutečného obývacího pokoje tak divák uvidí prostředí vybrané filmové série a před sebou virtuální promítací plochu.
Právě tady se ukazuje rozdíl mezi sledováním filmu na televizi a ve virtuální realitě. Headset dokáže vytvořit iluzi soukromého kinosálu, aniž by člověk potřeboval projektor nebo několikametrové plátno. Obrazovku vnímá před sebou ve virtuálním prostoru a okolní prostředí se mění podle zvoleného motivu.
Virtuální kina přitom nejsou totéž co interaktivní VR hra. Divák se nestává účastníkem děje a postavy se kolem něj volně nepohybují. Film nadále sleduje na virtuální obrazovce, pouze ve výrazně působivějším prostředí.
Lze si 3D Disney+ vyzkoušet doma v Česku?
Z technického hlediska ano.
Meta Quest 3 a Quest 3S fungují samostatně a k přehrávání nepotřebují herní počítač, SteamVR ani kabelové propojení. Stačí headset, internetové připojení, aplikace Disney+ a aktivní předplatné. Samozřejmě za předpokladu, že služba novou funkci ve vašem regionu zpřístupnila.
Právě dostupnost představuje důležitou neznámou pro české diváky. Disney ve svém oficiálním oznámení uvádí spuštění pouze ve vybraných zemích, jejich úplný seznam ale nezveřejnilo. K 11. listopadu tak nelze potvrdit, že budou 3D filmy dostupné také českým předplatitelům. Samotná možnost nainstalovat aplikaci ještě neznamená, že bude přístupná i její 3D knihovna.
Majitelé kompatibilního headsetu mohou dostupnost ověřit přímo v aplikaci Disney+ stažené z Meta Horizon Store. Po přihlášení stačí zkontrolovat, zda se v nabídce objevila kolekce 3D filmů a výběr virtuálních prostředí. Pokud tyto možnosti chybějí, nemusí jít o chybu zařízení.
Starší Meta Quest 2 podporuje sledování běžného obsahu a tematická prostředí, nikoliv však nové přehrávání filmů ve 3D.
Disney současně upozorňuje na rozdíly podle předplatného. Vybrané filmy nabízejí také Dolby Atmos a Dolby Vision, tyto technologie ale nejsou dostupné automaticky pro všechny diváky. Navíc nelze zaměňovat podporu formátu Dolby Vision v aplikaci se schopností LCD displejů Questu zobrazit plnohodnotný HDR obraz.
Novinka navazuje na dosavadní nabídku prostorových filmů pro Apple Vision Pro, kde Disney+ podobný způsob sledování podporovalo již dříve. Pro majitele headsetů Meta je podstatné hlavně to, že se rozšiřují možnosti využití zařízení mimo hraní her.
Disney zároveň potvrdilo, že podobné funkce nabídne také připravovaný headset Meta VR Glasses, jehož uvedení je plánováno na jaro 2027. Ten má navíc podporovat vybraný obsah ve formátu IMAX Enhanced.
Pro běžného majitele Questu však zůstává nejdůležitější současná aktualizace. Pokud Disney zpřístupní 3D katalog také českým uživatelům, získají možnost sledovat prostorové verze známých filmů přímo doma, bez dalšího zobrazovacího zařízení. A právě takové využití může z VR headsetu udělat něco víc než jen herní konzoli nasazenou na hlavu.
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