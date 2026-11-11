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Disney+ mění Meta Quest v domácí 3D kino. Star Wars můžete sledovat přímo na Tatooinu

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Disney+ proměňuje Meta Quest 3 a 3S ve virtuální kino s více než 60 filmy ve 3D. Diváci mohou sledovat Star Wars na Tatooinu nebo Marvel v prostředí Avengers Tower. Novinka funguje doma bez počítače, její dostupnost v Česku ale zatím není potvrzená.
Disney+ mění Meta Quest v domácí 3D kino. Star Wars můžete sledovat přímo na Tatooinu

Disney+ mění Meta Quest v domácí 3D kino. Star Wars můžete sledovat přímo na Tatooinu

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.11.2026 13:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Gamebot.cz

Gamebot.cz sleduje dění ve světě videoher, herních platforem a technologií, které s hraním souvisejí. Přináší novinky o očekávaných titulech, konzolích PlayStation a Xbox, PC hraní i službách jako Steam nebo Game Pass a věnuje se také dění uvnitř herního průmyslu. Vedle zpráv nabízí vlastní...

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