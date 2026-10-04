Diesel s detroitským rodokmenem v sovětském tahači. AT-L zvládl Arktidu i poušť a terénem jel dvakrát rychleji než M-2

Na korbu naložil dvě tuny a na háku utáhl přívěs o hmotnosti šesti tun. Lehký pásový tahač s takovou nosností dokázal vézt náklad a zároveň táhnout dělo, a armáda ho proto mohla nasadit i na úkoly, se kterými prostý tahač děl nepočítá. AT-L ukazuje, jak poválečná sovětská technika fungovala. Část řešení převzala z ciziny, továrny je upravily pro domácí výrobu a armáda je pak dvě dekády provozovala v krajních podmínkách.
Jaroslavský diesel měl předka v amerických strojích z Lend-Lease
Sériové tahače AT-L nedostávaly agregáty dovezené od General Motors. Poháněl je dvoutaktní diesel JaAZ-204I o výkonu 110 koní z Jaroslavského automobilového závodu. Jeho konstrukce vycházela přímo z rodiny GMC Detroit Diesel 4-71, tedy ze čtyřválcového dvoutaktního motoru o objemu 4,7 litru. Sovětští technici ho dobře znali z válečné techniky, kterou SSSR dostával v rámci programu Lend-Lease.
Po válce rozjel SSSR vlastní výrobu příbuzných řad JaAZ-204 a JaAZ-206. S touto motorovou rodinou už pracovaly starší sovětské tahače a nákladní vozy a v některých prvních poválečných sériích se dokonce ještě objevovaly původní americké motory z Lend-Lease. Nešlo tedy o nouzové řešení ani o tajnou kopii, AT-L jen převzal ověřenou technickou linii. Označení „americký motor“ přesně popisuje původ konstrukce. Motor sám se vyráběl v Jaroslavli.
Modernizované verze dostaly silnější JaAZ-204K, uváděný také jako M204K, s výkonem 130 až 135 koní. Konstrukční základ z rodiny 4-71 zůstal stejný.
Do sériové výroby šel AT-L až po zkouškách v mrazu i v poušti
Konstrukční skupinu vedl inženýr N. G. Zubarev. Do konce roku 1948 byly hotové tři prototypy a po nich přišly dva roky továrních, polygonových i vojskových zkoušek. Dopracované kusy pak v letech 1951 a 1952 prošly rozšířenými testy v arktickém chladu a v turkmenském horku, kde musely zvládat i prach a písek.
S plnou zátěží a šestitunovým přívěsem jel AT-L těžkým terénem průměrně 22 až 25 km/h. Starší M-2 zvládal zhruba 12 km/h, nový tahač tak jel terénem dvakrát rychleji než M-2. Pro dělostřelectvo to znamenalo, že se na stejném úseku přesunulo přibližně za poloviční čas. Srovnávací data se ale týkají hlavně modernizované verze se silnějším motorem. Původní AT-L měl stejných 110 koní jako M-2, a o kolik byl první sériový typ lepší, z dostupných čísel přesně vyčíst nejde.
Bez přívěsu vyjel modernizovaný AT-L svah se sklonem 35 stupňů, kdežto M-2 jen 30. Měrný tlak na půdu klesl z 0,536 na 0,463 kg/cm², tedy zhruba o 14 procent, a tahač díky tomu snáz projel bahnem, sněhem a sypkým pískem. Sériová výroba začala koncem roku 1952.
Kolik let AT-L opravdu sjížděl z výrobní linky
První verze měla na každé straně šest menších pojezdových kol a tři vratné kladky. Provoz odhalil slabiny tohoto podvozku a odpovědí byla modernizace s interním označením „izdelije 5A“, známá jako AT-L(A) nebo AT-LM. Pět velkých pojezdových kol bez vratných kladek odstranilo hlavní konstrukční problém. Ve výrobě byla modernizovaná verze od března 1957 a kromě nového podvozku dostala silnější motor, odolnější pásy s uzavřeným čepem a upravený naviják.
Modernizovaná verze se dál vylepšovala. Od roku 1961 měla elektrickou soustavu na 24 V. O rok později přibyly dvě nádrže po 100 litrech a silniční dojezd vzrostl až na 500 kilometrů. U stroje, který jezdil po Sibiři a ve středoasijských pouštích, šlo o podstatný parametr. Nízká ložná výška usnadňovala nakládku a z tahače se stal univerzální podvozek pro radarové stanice, skříňové nástavby i mostní ukladač KMM. Část produkce šla do civilu na Sibiř, na Dálný východ a na sever, kam nevedly silnice.
Výroba skončila v polovině roku 1967. Od konce roku 1952 to dělá zhruba čtrnáct a půl roku sériové produkce. „Dvacet let výroby“ je tedy nadsázka, ke dvaceti letům se dostaneme až s celým programem. Od prvních konstrukčních prací na přelomu let 1946 a 1947 do posledního vyrobeného kusu uběhlo zhruba dvacet let.
Kde se dá AT-L vidět dnes, od Lešan po izraelský Latrun
Československá lidová armáda používala AT-L přinejmenším jako podvozek pro dělostřelecký radar SNAR-2. Podle historika Martina Kollera byl tento radarový komplet ve výzbroji ČSLA od roku 1956 a patřil k velitelským bateriím vševojskových divizí. Radary na podvozku AT-L dnes vystavuje Vojenské technické muzeum Lešany.
Provozuschopné exempláře v soukromých rukou existovaly ještě v posledních desetiletích, zda jezdí i dnes, se ověřit nepodařilo. Kompletní tahač stojí v Muzeu vojenské historie v Padikovu nedaleko Moskvy. Další kus má podle sekundárních zdrojů ve sbírce izraelské muzeum obrněné techniky Jad la-Širjon v Latrunu.