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Diesel jel na čistý řepkový olej. Majitelé skoro 100 milionů naftových aut v EU by ho přesto do nádrže lít neměli

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Naftový motor v laboratoři opravdu běžel na čistý řepkový olej. Použitelné výsledky ale přišly až po zásahu do jeho seřízení. Českým řidičům z pokusu plyne úplně jiná praktická rada, než sáhnout po řepce.
Diesel jel na čistý řepkový olej. Majitelé skoro 100 milionů naftových aut v EU by ho přesto do nádrže lít neměli

Diesel jel na čistý řepkový olej. Majitelé skoro 100 milionů naftových aut v EU by ho přesto do nádrže lít neměli

Zdroj: Foto: Diego3336 - licence CC BY 2.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 01:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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