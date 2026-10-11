Diesel jel na čistý řepkový olej. Majitelé skoro 100 milionů naftových aut v EU by ho přesto do nádrže lít neměli

Experiment popisuje studie z roku 2024 a hlavní roli v něm nehraje žádné osobní auto. Autoři pracovali s upraveným motorem MD-6. Jde o vysokootáčkový malorozměrový diesel, jaký se používá například v zemědělské technice. Na zkušebně běžel při neměnných 3000 otáčkách za minutu. Vědci na něm porovnávali naftu s čistým řepkovým olejem při dvou nastaveních předvstřiku, 25 a 33 stupňů před horní úvratí.
Devět tisíc ppm oxidu uhelnatého po prostém přelití nádrže
Při předvstřiku 25 stupňů vědci jen nahradili naftu olejem a zhoršilo se téměř všechno, co měřili. Vzrostla měrná spotřeba paliva, motor víc kouřil a přibylo oxidů dusíku (NOx) i oxidu uhelnatého (CO). Při plném zatížení studie uvádí 9000 ppm CO, což je řádově víc než při provozu na naftu. Pro motor, který má jezdit mezi lidmi, je to výsledek k ničemu.
Lepší čísla přinesla až změna předvstřiku na 33 stupňů. Autoři toto nastavení vyhodnotili jako výhodnější z hlediska palivové účinnosti. Při 25 stupních podle nich slábla dynamika spalování. Olej tedy začal dávat smysl teprve ve chvíli, kdy se motor přizpůsobil jemu.
Ani s tímto nastavením autoři práci neuzavřeli. Jako další krok navrhují optimalizovat palivovou soustavu, konkrétně geometrii průtočné části trysky a dvoufázový přívod paliva.
Kolik naftových aut by se pokusu mohlo jednou týkat
Podle reportu ACEA „Vehicles on European roads 2025“ jezdilo v roce 2023 po Evropské unii asi 248,8 milionu osobních aut. Diesely z nich tvořily 39,5 %, tedy zhruba 98,3 milionu vozů, skoro 100 milionů. Takový je strop, se kterým by jakékoli nové palivo pro naftové motory mohlo počítat.
Řeč o šanci pro miliony aut je tedy co do velikosti trhu podložená. Slabinou celé úvahy je motor. MD-6 do žádného z těch vozů nepatří. Sériový osobní diesel, natož oblíbená octavia TDI, v pokusu vůbec nefiguroval.
Od laboratorního výsledku k osobnímu autu tak zbývá kus cesty, kterou studie sama nepopisuje.
Tři paliva, která se pletou, každé s vlastní normou
Čistý řepkový olej je neupravený rostlinný olej a pro běžné diesely nepředstavuje standardní motorové palivo. B100 je něco jiného. Jde o FAME, tedy mastné methylestery, které popisuje norma EN 14214. Slouží buď samostatně jako B100, nebo jako příměs do nafty podle normy EN 590. HVO spadá pod normu EN 15940 pro parafinická naftová paliva vyrobená syntézou nebo hydrogenací. Kdo tyto tři kategorie zamění, snadno vyvodí z laboratorního pokusu závěr, který neplatí.
Ani norma sama o sobě nic nezaručuje. Palivo splňující EN 15940 nemusí být automaticky vhodné pro každý starší motor, protože rozhoduje i validace od výrobce vozidla.
U čistého oleje jsou varování nejkonkrétnější. Materiály DOE a AFDC uvádějí, že přímé použití neupraveného rostlinného oleje se obecně nepovažuje za přijatelné palivo pro vozidla. Jmenují vyšší viskozitu, karbonové úsady, pronikání paliva do maziva a ředění motorového oleje. Uvádějí i rychlejší opotřebení čerpadel a vstřikovačů. Předehřev oleje podle nich tyto potíže zcela neodstraní.
Kde už dnes v Česku natankujete HVO a které škodovky ho snesou
Ve Francii se prodává Oléo100, palivo B100 určené profesionálním flotilám. Dodavatel jim zajišťuje vyhrazené nádrže, hlídá stav zásob a stará se o distribuci. Palivo je určené pro diesely v normách Euro I až V a pro homologované motory Euro VI. Na veřejném stojanu se tímhle způsobem netankuje, takže jako vzor pro soukromého řidiče francouzský příklad neslouží.
Pro majitele škodovek je situace přehlednější. Automobilka oficiálně schvaluje HVO pro všechny své diesely od modelového roku 2022, tedy pro vozy vyrobené od 25. kalendářního týdne roku 2021. Kompatibilní auto má na víčku nádrže symbol XTL. U starších vozů má vhodnost paliva ověřit autorizovaný dealer.
Palivo samo už je k mání i u českých pump. ORLEN Unipetrol zahájil 22. října 2024 pilotní prodej HVO100 v Rokycanech a později potvrdil rozšíření na další místa v Česku.