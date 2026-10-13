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Diblíci podle horoskopu: Tato 3 znamení nedokáží unést, že stárnou

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Dennívýzva
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Existují dva druhy lidí, co se přístupu ke stárnutí týče. Jedni berou jako požehnání, že jim bylo dopřáno stárnout, neduhy s tím spojené berou jako přirozenou součást života a nedělají si vrásky z toho, že už jim dávno není dvacet let. Druhou skupinou jsou ovšem lidé, kteří se stárnutím vnitřně bojují a nedokáží se s ním smířit. Ti pak mají tendenci chovat se jako diblíci, nepřipouštět si svůj věk a bojovat proti stárnutí všemi dostupnými prostředky. Jste mezi nimi i vy?
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Pexels
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.10.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aurazine

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