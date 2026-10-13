Diblíci podle horoskopu: Tato 3 znamení nedokáží unést, že stárnou

Týká se to zejména tří znamení zvěrokruhu, která se odmítají smířit s tím, že jim roky přibývají. Mohou se chovat dětinsky a snažit se všemožnými způsoby omlazovat Jsou jimi:
Lev nezvládá ztrátu pozornosti
Lev je znamením, které má skutečně rádo, když se vše točí kolem jeho osoby. V mládí umí být Lev neuvěřitelně egocentrický, dramatický a přiznejme si – i trochu nafoukaný. Lvovi dělá pozornost neskutečně dobře a je na ní de facto závislý. A teď si představte, že s přibývajícím věkem už to přestává být onen vyhlášený lev salónů a král večírků. Ačkoliv o sebe nadále pečuje, běh času nikdo nezastaví.
A tak se může stát, že Lev v honbě za tím, aby byl opět viděný, radikálně mění šatník ve snaze omladit se, kupuje si okázalé luxusní věci a snaží se, aby byl opět středem pozornosti. Nepřestává se předvádět. Pokud je single, oslovuje výrazně mladší partnery či partnerky. S přibývajícím věkem roste jeho teatrálnost, protože se bojí toho, že bude ignorován.
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Váhy chtějí zůstat věčně mladé
Znamením, které nese nejhůře ze všech změnu fyzického vzhledu, jsou Váhy. Ty jsou totiž zaměřené na estetično, krásu a eleganci. S přibývajícími vráskami se nehodlají smířit a šediny nepovažují za pěkné. Váhy proto často mohou podstupovat různé estetické zákroky, a dopomáhat si tak k mladistvému vzhledu. Do péče o svůj zevnějšek neváhají dát nemalé peníze. Nejvíce je potěší, když je někdo pochválí, že nevypadají na svůj věk.
Co se mentální stránky týče, Váhy působí jako opravdový diblík, mnohdy se chovají tak, jako by nikdy nedospěly – a to i ve vyšším věku. Uvnitř jsou křehké a citlivé a potřebují slyšet, že jsou přijímány i ve vyšším věku. Pokud tuto validaci nemají, mají tendenci utíkat v myšlenkách zpátky do minulosti do časů, kdy byly mladé a plné energie.
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Střelce může postihnout krize středního věku
Střelec se jako diblík chová tak trochu celý život. Bývá bezstarostný, působí mladší, než je, a může se chovat afektovaně či dětsky naivně v určitých ohledech. Střelec si odmítá připustit, že stárne, a tak neustále nosí oblečení ještě ze střední, vídá se s mladšími lidmi a baví se stejně jako v mládí. Vždy je připraven podniknout dobrodružství jako kdysi, propařit celou noc nebo se jen tak na pár dní spontánně vytratit.
Je to jedno ze znamení zvěrokruhu, kterému hrozí krize středního věku. Střelec se po padesátce totiž může snažit být stále mlád, a tak si koupí rychlé auto, drahé trendy oblečení a začne podnikat více adrenalinových aktivit, jen aby si dokázal, že je stále cool. Jeho heslo zní: „Věk je jenom číslo.“
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