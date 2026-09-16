Diaz byl první, kdo porazil McGregora v UFC. Teď chce třetí zápas a slibuje mu výprask

V MGM Grand Garden Arena v Las Vegas tehdy Diaz udělal něco, co se nikomu v UFC předtím nepodařilo: zastavil McGregora. Škrcení zezadu v čase 4:12 druhého kola, zapsané černé na bílém v dokumentu Nevadské atletické komise. Od té chvíle jsou jejich osudy propletené: bilance 1:1, nedokončený příběh a otázka, která visí ve vzduchu už deset let. Teď ji Diaz znovu vytáhl na povrch. V rozhovoru pro MMA Junkie, který zachytil novinář Mike Bohn na síti X 15. září 2026, řekl o McGregorovi, že mu přeje úspěšný comeback, ale pak dodal: „Naložím mu.“ Jenže mezi veřejnou výzvou a podepsaným kontraktem leží McGregorovo zraněné koleno, Whiteova neochota cokoli řešit a poslední zápas na smlouvě, o který se hlásí někdo jiný.
Jak se zrodila rivalita, která odmítá zemřít
Původní zápas na UFC 196 vznikl z chaosu. Jedenáct dní před galavečerem odstoupil tehdejší šampion lehké váhy Rafael dos Anjos se zlomeninou nohy. UFC potřebovalo náhradu, Diaz tvrdil, že ho organizace oslovovala už měsíce. Souhlasil okamžitě, pro něj to byl zápas za velké peníze i vstupenka do největšího příběhu v historii UFC.
McGregor šel do zápasu jako šampion pérové váhy, neporažený v UFC a obklopený aurou nezastavitelnosti. První kolo potvrzovalo narativ: tvrdé údery, dominance na nohách. Jenže Diaz vydržel. Ve druhém kole ho načal levou, donutil McGregora k zoufalému stržení na zem a přešel do škrcení. Odklepání. Šok.
Odveta přišla rychle. Na UFC 202 20. srpna 2016 šel McGregor mnohem taktičtěji: kopy do nohou, kontrolovaný výdej energie, tři knockdowny v prvních dvou kolech. Diaz ve třetím kole zabral a zápas zdramatizoval, ale nestačilo to. Většinové rozhodnutí 48–47, 48–47 a 47–47 pro McGregora. Skóre 1:1. A od té doby ticho, aspoň co se klece týče.
McGregorův comeback, který trval 69 sekund
Pět let bez zápasu v UFC. Spekulace, odklady, přesuny. Nakonec 11. července 2026, UFC 329, znovu Las Vegas, tentokrát proti Maxi Hollowayovi. McGregorovi bylo 37, tři dny před osmatřicátými narozeninami. Do klece vstoupil jako výrazný outsider u sázkových kanceláří, což samo o sobě vypovídalo o tom, jak trh vnímal jeho aktuální formu.
Comeback skončil po 69 sekundách. Podle AP News McGregor nešikovně dopadl po naskočeném roundhouse kicku a zhroutil se s poraněným pravým kolenem. Šéf UFC Dana White bezprostředně po zápase mluvil o podezření na utržený přední zkřížený vaz. McGregor 19. července upřesnil: přední zkřížený vaz a meniskus. A dodal, že se chce vrátit „příští léto“.
Ještě před comebackem, v červnu 2026, McGregor v pořadu Ariela Helwaniho prozradil, že mu na smlouvě zbývají dva zápasy: Holloway a pak jeden poslední. Termín posledního boje stanovil na duben 2027. Po zranění kolena se ale i tento horizont posunul.
Diaz čeká, ale ne pasivně
Diazova poslední slova nejsou blesk z čistého nebe. Už v březnu 2026 v podcastu This Past Weekend tvrdil, že ho UFC oslovovalo kvůli McGregorovu návratu, ale on to odmítl, nechtěl být součástí „comebackového příběhu“. V květnu pak pro MMA Fighting zopakoval, že trilogii chce, ale až poté, co si McGregor „udělá svoje“.
A přesně to se stalo. McGregor si udělal svoje, a dopadlo to zraněním. Teď Diaz mluví znovu. Linka je konzistentní: respekt ke McGregorovi jako bojovníkovi, ale absolutní přesvědčení, že ho porazí. Důležité je oddělit roviny. Tohle není oficiální výzva v rámci UFC matchmakingu. Je to veřejný signál, mediální pozicování a, buďme upřímní, klasický diazovský trashtalk, který funguje jako obchodní vizitka.
Proč trilogie zatím zůstává ve vzduchu
Mezi Diazovým „naložím mu“ a podepsaným kontraktem stojí tři konkrétní překážky:
- McGregorovo koleno. Ruptura předního zkříženého vazu a poškození menisku znamenají minimálně devítiměsíční rehabilitaci. I při optimistickém scénáři se McGregor vrátí do plného tréninku nejdřív na jaře 2027.
- Whiteův postoj. Šéf UFC 18. července 2026 řekl, že o dalším soupeři pro McGregora „zatím ani nepřemýšlí“ a že čeká na konec fyzioterapie. Žádný matchmaking, žádná jednání.
- McGregorova vlastní preference. Po prohře na UFC 329 napsal, že jeho poslední zápas „musí být Holloway“. Diaz v tomto pořadí aktuálně nefiguruje, aspoň ne z McGregorovy strany.
Obchodně přitom trilogie dává obrovský smysl. Bilance 1:1, desetiletý nedokončený příběh, dvě nejprodávanější jména v historii UFC. Jenže obchodní logika a sportovní realita jsou dvě různé věci. Podle nás se trilogie stane reálnou teprve v momentě, kdy McGregor projde rehabilitací, UFC otevře jeho poslední kontraktní termín a, možná nejdůležitější, když se ukáže, že Holloway o zápas nestojí nebo že UFC vyhodnotí Diaze jako komerčně silnější volbu.
Deset let po škrcení v MGM Grand zůstává Diaz vs. McGregor nejsilnějším nedokončeným příběhem v UFC. Diaz mluví, McGregor se léčí a Dana White čeká. Třetí zápas existuje zatím jen jako slib, ale právě sliby tuhle rivalitu vždycky poháněly.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Radek Šebek