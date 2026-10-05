Devět pohledů na Kladno visí v Galerii Cyrila Boudy až do konce roku

V budově bývalého hotelu Merkur na náměstí Svobody v Kladně se od 11. září do 31. prosince 2026 koná výstava s názvem Fotografové Kladno. Na stěnách galerie se sešly snímky devíti autorů ze stejnojmenného kladenského spolku, přičemž každý z nich mohl vybrat právě tři fotografie. Vedle sebe tak visí práce Ivy Dubské, Iva Habrana, Terezy Kinsky, Petra Koblížka, Václava Kuny, Veroniky Pivoňkové, Lenky Šeborové, Zdeňka Šmolíka a Josefa Tomana.
Výstavu kurátorsky připravila kladenská historička Gabriela Havlůjová, pro niž bylo největší výzvou sjednotit devět výrazně odlišných autorských přístupů. Záměrně přitom nechtěla prezentovat jen fotografy samotné, ale také město, které spolek pojmenovává. Část expozice je proto věnována přímo kladenským motivům.
Zastoupené žánry jsou pestré. Předseda spolku Petr Koblížek popisuje, že převažují záběry přírody a přírodních detailů, takzvaná objevená zátiší, ale nechybí ani portréty nebo architektura. Pro všechny členy je fotografování koníčkem, nikoli profesí. Pravidelně se scházejí, rozebírají hotové snímky a vzájemně si ukazují, kde udělali chybu nebo co by šlo zlepšit. „Fotografie je vyjádřením konkrétního fotografa. Stejně jako malíř dává i fotograf do svého díla kus sebe. Snažíme se proto, aby fotografie měla nějakou myšlenku. Aby to nebylo jen obyčejné cvaknutí," říká Koblížek.
Spolek vznikl v roce 2006, výraznější tvar ale jeho činnost získala až o několik let později z jednoduché potřeby scházet se a fotit. Členové od té doby absolvovali workshopy, pracují s ateliérovým světlem a zkouší různé techniky. Někteří z nich v poslední době sahají také po nástrojích umělé inteligence nebo generativních funkcích grafických programů.
Za sebou mají už několik výstav. Na Kladenském zámku se představili pod názvem Hledání světla, vystavovali také na zámku v Buštěhradě. Zvláštní kapitolou byla akce v kostele v Hnidousích spojená s dobročinnou sbírkou, kde se podařilo prodat přibližně polovinu vystavených fotografií a výtěžek putoval na obnovu kostela.
Galerie Cyrila Boudy je pro ně výstavní prostor přímo v jejich domovském městě, a to vnímají jako závazek. „Čím více lidí naše fotografie uvidí, tím větší je to pro nás motivace do další tvorby," přiznává Koblížek.
Výstava pamatuje i na rodinné návštěvníky s dětmi. K dispozici je pexeso z fotografií členů spolku, které si děti mohou doma rozstříhat, a dřevěné kostky se snímky k skládání přímo v galerii. U každého autora jsou uvedeny odkazy na jeho web nebo sociální sítě. K výstavě byl vydán také katalog a limitovaná edice pexesa.
Zdroj: Město Kladno