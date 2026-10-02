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Devět minut a baterie je skoro plná. BYD předvedl v Británii nabíjecí stojan s výkonem 1 500 kW na jeden kabel

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Britská ukázka měla ještě rychlejší pokračování. Ve Španělsku se BYD o pár týdnů později dostal na 8 minut a 51 sekund a s toutéž technikou teď míří na pět evropských trhů. Česko mezi nimi zatím není.
Devět minut a baterie je skoro plná. BYD předvedl v Británii nabíjecí stojan s výkonem 1 500 kW na jeden kabel

Devět minut a baterie je skoro plná. BYD předvedl v Británii nabíjecí stojan s výkonem 1 500 kW na jeden kabel

Zdroj: Foto: Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 04:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Auto

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