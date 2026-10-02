Devět minut a baterie je skoro plná. BYD předvedl v Británii nabíjecí stojan s výkonem 1 500 kW na jeden kabel

Jedenáctého června letošního roku zastavila Denza Z9GT u nabíjecího stojanu v britském Uxbridge. Displej ukazoval deset procent kapacity, po pěti minutách sedmdesát, na konci ukázky sedmadevadesát. Přihlíželi novináři, inženýři BYD i pár lidí, kteří tomu nevěřili, a celé to proběhlo na evropské půdě, ne na čínském polygonu.
Stojan dá 1 000 kW i pro dvě auta naráz, IONITY dnes končí na 350
Evropská špička v rychlonabíjení se dnes pohybuje mezi 250 a 350 kW na stojan. Tesla u svých Superchargerů v Evropě typicky nepřekročí 250 kW, síť IONITY komunikuje maximum 350 kW. BYD Flash Charger má na jeden konektor 1 500 kW, tedy víc než čtyřnásobek toho nejlepšího, co je v Evropě k dispozici.
Obvyklá námitka u podobných čísel zní, že platí jen pro osamělé auto na prázdné stanici. Každý stojan má dva konektory a BYD slibuje až 1 000 kW na každý z nich i při současném nabíjení dvou vozů. I ten zhoršený scénář je zhruba trojnásobek dnešního evropského maxima.
Stojí za to říct, kde končí srovnání s benzinkou. Výrobce čerpací techniky Gilbarco uvádí průtoky stojanů od 40 litrů za minutu výš, takže padesátilitrová nádrž je i při tomhle konzervativním minimu plná zhruba za 75 sekund. Samotné přečerpání energie tedy zůstává u benzinu nesrovnatelně rychlejší a devět minut u elektromobilu se blíží jen celkové délce zastávky, do které se počítá i placení a cesta od kasy zpátky k autu. To je posun, ale marketingové tvrzení o nabíjení rychlejším než tankování zatím neobstojí.
Baterii i nabíječku staví BYD sám. A do stojanu schoval 370 kWh
Čínská automobilka drží celý řetězec pod jednou střechou: vlastní bateriové články, vlastní elektrolyt, výkonovou elektroniku, samotný stojan i energetické úložiště uvnitř něj. Evropské značky obvykle stojí na oddělených dodavatelských řetězcích aut, článků a infrastruktury, a proto se jim tak těžko spouští celý systém najednou.
Základem je druhá generace Blade Battery s katodou Flash-Release, elektrolytem Flash-Flow a anodou Flash-Intercalate, k tomu nová vrstva SEI, která podle výrobce zvyšuje iontovou vodivost a snižuje vnitřní odpor. Výsledkem je špičkový nabíjecí proud 10C, tedy desetinásobek kapacity baterie za hodinu. K životnosti BYD uvádí, že baterie po 500 cyklech megawattového nabíjení prošla testem průrazu hřebíkem bez tepelného úniku, kouře i požáru a že degradace kapacity se oproti první Blade Battery zlepšila o 2,5 procenta. Všechno to jsou firemní data, nezávislá dlouhodobá měření z běžného provozu chybí.
Prakticky nejdůležitější je ale to, co stojan dělá se sítí. Na výstupu dodá až 1 500 kW, z přípojky si přitom průběžně bere jen 100 až 560 kW a rozdíl dorovnává lokální bateriové úložiště o kapacitě 370 kWh v každém stojanu. Díky tomu se dá Flash Charger postavit i tam, kde by čistý megawattový odběr kapacita distribuční sítě neunesla.
Česko mezi prvními pěti trhy Flash Chargeru nefiguruje
Že nejde jen o prezentaci, dokládá čínský provoz. Ke konci srpna 2026 měl BYD v Číně 10 000 stanic ve 332 městech. Registrovaných uživatelů je 1,83 milionu a téměř třetinu z nich tvoří řidiči jiných značek, síť tedy neslouží jen vlastním zákazníkům. V jedné pekingské lokalitě projede jedním konektorem 54 aut denně, což je vytížení, jaké evropské rychlonabíjecí stanice běžně nemají.
Při pařížském představení značky Denza 8. dubna 2026 oznámil BYD plán 6 000 Flash Charging stanic mimo Čínu během následujících dvanácti měsíců, z toho 3 000 v Evropě. Ten termín vychází zhruba na duben 2027, nikoli na konec kalendářního roku 2026, jak se dá oznámení snadno přečíst. Španělská komunikace BYD navíc pracuje s horizontem až do konce roku 2027, takže evropské časování zní v každé zemi trochu jinak.
Po třech stovkách stojanů má dostat Německo a Británie, akorát s jinak měřeným termínem: Německo do konce roku 2026, Británie během dvanácti měsíců od oznámení. První evropský showroom Denzy otevřel v Mnichově už v roce 2025. Mezi zeměmi, kde rozjezd začne, jmenuje BYD ještě Francii, Itálii a Španělsko. Česko na tom seznamu není, a přestože má být Denza do konce roku 2026 ve více než třiceti evropských zemích, konkrétní počet stanic ani termín pro tuzemsko zveřejněný není.
Plný megawatt dostanou zatím jen tři modely Denzy
Podle oficiálních britských odpovědí pro zákazníky jsou Flash Charging stanice otevřené každému elektromobilu s konektorem CCS2. Připojit se tedy dá s čímkoli, jenže rychlost bude jiná: běžné vozy limituje jejich vlastní nabíjecí architektura, typicky 150 až 350 kW. Rychlé nabíjení ano, megawattové ne.
Plný výkon 1 500 kW využijí jen auta s baterií Blade Battery 2.0. Prvním potvrzeným modelem pro evropské zákazníky je Denza Z9GT, kompatibilní jsou dále superauto Denza Z a plug-in hybridní van Denza D9 DM-i. BYD mluví o dalších modelech později, kompletní evropský seznam ale zatím nezveřejnil, takže si zájemce o „megawattové“ nabíjení dnes vybírá ze tří aut.
Otevřená zůstává i zima. BYD komunikuje benchmark Cold Add 3, podle kterého trvá při minus třiceti stupních Celsia nabití z 20 na 97 procent dvanáct minut, tedy o tři minuty déle než za běžných podmínek. Tuhle hodnotu zatím potvrzuje jen výrobce, nezávislá evropská zimní měření k dispozici nejsou.