Děti už nechtějí kupované Tatranky – tyto domácí jim chutnají mnohem víc než originál a mizí okamžitě

Nepečené domácí tatranky s kakaovým krémem představují geniální způsob, jak si přímo v vlastní kuchyni vytvořit ikonickou pochoutku bez nutnosti zapínat troubu. Zapomeňte na složité pečení korpusů nebo obavy, že se vám těsto nevydatně srazí! V tomto neuvěřitelně snadném receptu se potkávají křehké dortové oplatky s jemným kakaovým krémem ze sušeného mléka a másla, který svou poctivou chutí okamžitě vyvolá vzpomínky na dětství. Výsledkem je elegantně vrstvený rez, který po krátkém odležení drží perfektní tvar a mizí ze stolu neuvěřitelným tempem.
Tradice plnění a vrstvení tenkých křupavých oplatek má ve střední Evropě obrovskou historii. Původní tatranky vznikly na Slovensku už v padesátých letech minulého století a jejich charakteristický trojúhelníkový tvar měl připomínat štíty našich velehory. Domácí nepečené verze se pak staly obrovským hitem v českých rodinách, kde si hospodyňky předávaly recepty na poctivé kakaové krémy se sušeným mlékem jako rodinná tajemství. Z výživového hlediska jde o skvělý rychlý zdroj energie. Kvalitní kakao obsahuje spoustu zdravých flavonoidů pro dobrou náladu, zatímco poctivé máslo a mléčné složky dodají tělu potřebné tuky a vápník bez zbytečné chemie.
Největší předností tohoto nepečeného desertu je jeho obrovská variabilita a prostor pro kreativitu. Základní kakaový krém můžete snadno ozvláštnit přimícháním jemně mletých pražených lískových oříšků, vlašských ořechů nebo strouhaného kokosu pro ještě bohatší strukturu. Pokud připravujete pohoštění výhradně pro dospělé, do zchladlé krémové směsi lze přimíchat kapku kvalitního rumu nebo kávového likéru. Místo klasických světlých oplatek můžete vyzkoušet i kakaové pláty a hotový ztuhlý řez na závěr namočit do rozpuštěné hořké čokolády. Tyto domácí tatranky chutnají absolutně nejlépe dobře vychlazené k šálku čerstvé kávy nebo odpolednímu čaji.
Do menšího hrnce dejte máslo, cukr, vodu a kakao. Směs za stálého míchání zahřívejte na mírném ohni, dokud se máslo nerozpustí a cukr se nespojí s kakaem do hladké směsi. Poté hrnec odstavte a nechte kakaový základ přibližně 15 minut zchladnout.
Do vlažné kakaové směsi postupně vmíchejte sušené mléko. Nejlépe to jde metličkou, která pomůže vytvořit hladký krém bez hrudek. Pokud je směs příliš hustá, krátce ji promíchejte, aby se všechny suroviny dobře spojily.
První oplatku položte na rovnou podložku a rovnoměrně na ni rozetřete tenkou vrstvu krému. Krém neroztírejte až úplně ke krajům, protože po přitlačení dalších oplatek by mohl vytékat. Přikryjte další oplatkou a pokračujte stejným způsobem, dokud nespotřebujete krém.
Poslední oplatku ponechte bez krému a celý dezert zakryjte pečicím papírem. Nahoru položte rovnou desku nebo prkénko a lehce zatěžkejte, aby se jednotlivé vrstvy dobře spojily. Nechte dezert odležet alespoň 3–4 hodiny, ideálně na chladném místě.
Odleželý dezert nakrájejte ostrým nožem na čtverce, obdélníky nebo menší trojúhelníky. Před krájením se ujistěte, že jsou oplatky dostatečně změklé, ale stále drží svůj tvar. Podávejte ke kávě nebo čaji jako jednoduché domácí sladké pohoštění.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová