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Děti ulechtané k smrti nebo bába zabitá vlkem, kamenný kříž obestírá tajemství

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Označovali ho za kamenného bezdomovce. Řeč je o kříži, který nejspíš již od středověku stával na tehdejším rozcestí nad Lhotkou u Nekmíře na severním Plzeňsku. Během let ho ale poškodil pluh a po opravě se přestěhoval. To se ještě několikrát opakovalo a kříž neustále měnil své umístění. Teď se ho podařilo obnovit a vrátit tam, kam patří. Proč naši předci kříž zbudovali, je otázkou. Kroniky obsahují hned několik pověstí.
Děti ulechtané k smrti nebo bába zabitá vlkem, kamenný kříž obestírá tajemství

Děti ulechtané k smrti nebo bába zabitá vlkem, kamenný kříž obestírá tajemství

Zdroj: Pavel Kodera
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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