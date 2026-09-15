Děti tyto Lotus poháry s banánem a karamelem milují – 7 surovin, 15 minut práce a dezert jako z cukrárny je na světěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Děti tyto Lotus poháry s banánem a karamelem milují – 7 surovin, 15 minut práce a dezert jako z cukrárny je na světě
Jak zpracovat houby, aby vydržely co nejdéle a zachovaly si svou vůni i chuť? Stačí je správně očistit,...
Z několika běžných surovin připravíte krémovou houbovou polévku s výraznou chutí. Křupavé pečené žampiony...
Pokud máte doma zralé banány, nemusí skončit jen v bábovce nebo smoothie. Křehký banánový cheesecake s...
Máte rádi kuřecí maso s houbovou omáčkou? Tato šťavnatá prsa jsou jednoduchým obědem, který můžete podávat...
Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...Všechny články tohoto autora →
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