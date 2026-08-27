Děti slavných míří do první třídy. Do lavic míří potomci Plekance, Bagárové a Vignerové

První školní den bývá okamžikem, na který rodiče vzpomínají ještě dlouhé roky. Dítě poprvé vezme na záda aktovku, místo školky zamíří do skutečné třídy a během několika týdnů se musí sžít s úplně novým režimem. Letos tuto změnu zažije také několik dětí známých českých osobností, které jejich rodiče ještě nedávno ukazovali jako malé školkáčky. Za pár dní už pro ně začnou pravidelná rána, školní povinnosti a nový kolektiv.
Změna přitom nebude velká jen pro samotné prvňáčky. Školní docházce se musí přizpůsobit i celá rodina. Spontánní cestování, pozdější návraty domů nebo volnější plánování týdne se najednou začínají řídit rozvrhem a prázdninami. Přesně tato zkušenost nyní čeká například bývalou tenistku Lucii Šafářovou a Tomáše Plekance.
Lili Vémolová má za sebou přijímací zkoušky
Do první třídy se chystá Lili, nejstarší dcera Lely a Karlose Vémolových. Šestiletá holčička se už v červnu slavnostně loučila s předškolním obdobím a pro její maminku šlo o emotivní okamžik. Lela Vémola tehdy připomněla, jak neuvěřitelně rychle jí dcera vyrostla a že po prázdninách už usedne do školní lavice.
Přípravy na školu přitom v rodině začaly mnohem dříve. Už počátkem roku Lili absolvovala přijímací zkoušky na dvojjazyčnou základní školu, kde měla zvládnout úkoly v češtině i angličtině. Pro Vémolovy tak začíná období, kdy se běžný chod domácnosti bude muset přizpůsobit povinnostem nejstaršího dítěte. Lela a Karlos mají kromě Lili také mladší syny Rockyho a Arnieho, takže organizace rodinného života bude od září zase o něco náročnější.
Šafářová a Plekanec budou muset omezit cestování
Výraznou změnu pocítí také domácnost Lucie Šafářové a Tomáše Plekance. Jejich dcera Leontýnka nastoupí do první třídy v Praze. Právě u této rodiny bude školní docházka znamenat citelnější zásah do dosavadního způsobu života.
Rodina byla zvyklá často se přesouvat mezi Prahou a Brnem a během roku také cestovat do zahraničí. Se začátkem povinné školní docházky už podobná volnost nebude tak samozřejmá. Šafářová sama připustila, že příchod první třídy jejich fungování změní a cestování se bude muset více řídit školním kalendářem. Na druhou stranu podle ní Leontýnka očekává školu s nadšením, takže pro samotnou holčičku nemusí být přechod do nového režimu ničím nepříjemným.
Aneta Vignerová se školou netajila obavami
Školní lavice čeká také Jiříka, syna modelky Anety Vignerové a scenáristy Petra Kolečka. Narodil se v únoru 2020 a jeho rodiče už v minulosti otevřeně mluvili o tom, že nástup do školy vnímají jako velký krok.
Vignerová se netajila tím, že z této etapy má respekt. Nešlo přitom jen o učení. Uvědomovala si, že se syn dostane do širšího kolektivu a do jeho života začnou stále výrazněji vstupovat další lidé, spolužáci a učitelé. Škola totiž dítěti neotevírá pouze učebnice, ale také úplně nový sociální svět. S Petrem Kolečkem se přitom už dříve shodli, že domácí vzdělávání pro Jiříka neplánují a počítají s klasickou školní docházkou.
Ruminka zůstane s dětmi, které už zná
Do první třídy v Brně nastoupí také Ruminka, dcera Moniky Bagárové a MMA zápasníka Makhmuda Muradova. Zpěvačka při výběru školy nešla cestou některého ze speciálních vzdělávacích konceptů. Rozhodla se pro klasickou státní školu.
Důležitým argumentem pro ni byl především kolektiv. Ruminka může pokračovat společně s dětmi, které už zná ze školky, což může první týdny ve škole značně usnadnit. Bagárová také uvedla, že jí vyhovuje tradiční školní systém a klasické známkování. Sama se přitom na novou životní kapitolu své dcery těší. Čeká je nejen samotný první školní den, ale také všechno, co k začátku školní docházky patří, od výběru aktovky až po první skutečné domácí školní povinnosti.
K zápisu už zamířila také dcera Bereniky Kohoutové
Velký okamžik má před sebou také Lola, starší dcera Bereniky Kohoutové a Kryštofa Kubína. Herečka už s dcerou absolvovala zápis do první třídy a právě při něm podle svých slov výrazněji pocítila, jak rychle dítě dokáže vyrůst.
Podobný okamžik dobře znají tisíce rodičů. Ještě nedávno řešili první den ve školce a najednou sedí před třídou a čekají, až jejich dítě dokončí zápis do školy. U Kohoutové šlo o emotivní chvíli, kterou následně sdílela také se svými sledujícími. Zápis bývá pro rodiče často prvním skutečným signálem, že předškolní období definitivně končí.
Mezi maminky budoucích školaček patří také herečka a moderátorka Miluše Bittnerová. Její dcera Alžběta, které doma říkají Bettynka, se rovněž posouvá do školního období. Bittnerová v minulosti přiznávala, že právě z povinností spojených se školou měla určitý respekt. Role maminky je přitom podle ní zásadní součástí jejího života a nástup jediné dcery do první třídy pro ni představuje další výrazný rodinný mezník.
Dcera Aleny Šeredové už školní prostředí zná
Trochu odlišně bude první školní den vypadat u Aleny Šeredové a její šestileté dcery Vivienne. Rodina žije v Itálii, kde běžné školy začínají později než v Česku. Vivienne ale navštěvuje mezinárodní školu, která zahajuje výuku už 1. září.
Pro holčičku navíc nepůjde o úplně neznámé prostředí. Do stejné školy chodila už během předchozího roku v rámci přípravné třídy, takže zná prostředí i děti. Šeredová uvedla, že právě na spolužáky se její dcera těší a pobyt v kolektivu má ráda. První třída tak v jejím případě nebude ostrým skokem do neznáma, ale spíše pokračováním prostředí, se kterým už má zkušenost.
Letošní září tak bude v řadě známých rodin ve znamení stejného shonu jako u tisíců dalších rodičů. Připravit aktovku, vstát včas, zvládnout první cestu ke škole a především si zvyknout, že dítě vstupuje do období, ve kterém bude postupně mnohem samostatnější. Známé příjmení na tom příliš nemění. První školní den zůstává pro většinu rodičů stejnou směsí hrdosti, nervozity a překvapení nad tím, jak rychle jejich dítě vyrostlo.
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