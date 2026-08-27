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Děti slavných míří do první třídy. Do lavic míří potomci Plekance, Bagárové a Vignerové

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Nová aktovka, školní lavice a úplně jiný rodinný režim. Začátek září bude letos velkým milníkem také pro několik známých českých rodin. Do první třídy se chystají děti Karlose Vémoly, Tomáše Plekance, Moniky Bagárové nebo Anety Vignerové. Poněkud jinou zkušenost má před sebou dcera Aleny Šeredové, která vyrůstá v Itálii.
Děti slavných míří do školy.

Děti slavných míří do školy.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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