Děti si vyžádaly tento nepečený čokoládový dort k narozeninám: Je nadýchaný, dokonale jemný a chuťově naprosto božský

Čokoládový dort bez pečení představuje naprosto dokonalé řešení pro každého, kdo hledá elegantní, sametově jemný a přitom chuťově nekompromisní dezert. Tento nepečený skvost v sobě snoubí křupavý máslový základ, neuvěřitelně nadýchanou vrstvu krémového sýra s poctivou čokoládou a zrcadlově lesklou polevu ganache. Výsledkem je oslnivý dort, který na pohled působí jako mistrovské dílo, ale jeho příprava zabere jen nepatrný čas.
Smíchání drcených sušenek s máslem má své kořeny v americké kulinářské tradici začátku 20. století, odkud se tento geniální trik rozšířil do celého světa jako základ ikonických cheesecaků. Spojení nadýchaného čerstvého sýra, kvalitní čokolády a šlehačky vytváří texturu známou jako
mousse, která tvoří pilíř francouzské vysoké cukrařiny. Tajemství dokonalosti tohoto dezertu spočívá v pomalém tuhnutí v chladu. Právě čas strávený v lednici zaručí, že se sušenkový korpus dokonale proleží s máslem, zatímco nadýchaný sýrový krém zpevní a získá nebesky jemnou konzistenci bez nutnosti použití želatiny.
Největší předností tohoto čokoládového dortu je jeho absolutní spolehlivost, sofistikovaný vzhled a absence náročné tepelné úpravy.
Recept navíc skýtá neomezený prostor pro vaše vlastní nápady a sezónní obměny. Sušenkový základ můžete ozvláštnit přidáním nasekaných pražených lískových oříšků, špetkou mleté skořice nebo použitím kakaových či zázvorových sušenek. Chuťový profil krému snadno proměníte volbou čokolády – hořká dodá hlubokou a intenzivní chuť, mléčná potěší milovníky jemnějších tónů a bílá v kombinaci s vanilkou vytvoří nádherný vizuální kontrast. Pro svěží ovocnou notu lze pod čokoládovou polevu schovat vrstvu malinového rozvaru a povrch místo jahod dozdobit jedlými květy, plátky mandlí nebo snítkami čerstvé máty.
Sušenky rozmixujte na jemný prášek, který smíchejte s rozpuštěným máslem. Sušenkový základ rozprostřete do dortového ráfku a uhlaďte ho.
Tip: K uhlazení sušenek můžete použít lžíci nebo ploché dno sklenice.
Pokračujte s přípravou krému. Smetanový sýr vyšlehejte s moučkovým i vanilkovým cukrem a rozpuštěnou čokoládou. V samostatné míse vyšlehejte smetanu dotuha a vmíchejte ji do čokoládové směsi.
Poznámka: Čokoládu rozpustíte asi za 1 minutu v mikrovlnné troubě nebo vodní lázni. Před použitím nechte čokoládu vychladnout.
Vzniklým krémem pokryjte sušenkový základ dezertu, pochoutku zakryjte potravinovou fólií a poté ji vložte na 3 hodiny do lednice.
Nakonec připravte polevu smícháním horké smetany a čokolády, kterou v ní nechte rozpustit. Do polevy poté vmíchejte máslo a naneste ji na vychlazený dezert.
Dezert znovu zakryjte fólií a vložte ho ještě na 2 hodiny do lednice. Na závěr čokoládový dort bez pečení ozdobte nakrájenými jahodami bez stopek a podávejte ho nakrájený na kousky.
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Zdroj receptu: Chutné jednoduché rychlé – domácí vaření
Zdroj:
VařímeDobroty.cz
Autor: Markéta Mato