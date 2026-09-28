Děti si domácí müsli tyčinky s medem a oříšky okamžitě zamilovaly a chtějí je na svačinku každý den – vyjdou doslova na pár korun

Plech domácích tyčinek na stole má jednu nevýhodu. Jakmile ho někdo ochutná, málokdy zůstane dlouho plný. Domácí ovesné tyčinky s medem a ořechy jsou přesně taková svačina, kterou si můžete připravit dopředu a mít ji po ruce, když přijde hlad mezi jídly nebo chuť na něco sladkého. Ovesné vločky se postarají o výraznější strukturu, med dodá přirozenou sladkost a ořechy příjemnou chuť i křupnutí. Vůně, která se při pečení line kuchyní, navíc prozradí dřív než první ochutnání, že tentokrát se vyplatí počkat, až tyčinky úplně vychladnou.
Ovesné tyčinky mají zajímavou historii spojenou hlavně s potřebou připravit jídlo, které se dobře přenáší a vydrží několik dní. Podobné směsi z obilovin, sušeného ovoce, ořechů a sladidel se v různých podobách objevovaly v domácnostech dávno předtím, než se z nich stala běžná svačina v obchodech. Domácí verze má jednu podstatnou výhodu. Sami rozhodnete, co do ní přidáte a jak výraznou chuť chcete mít. Med směs spojí a po upečení pomáhá vytvořit pevnější strukturu, arašídové máslo dodá vláčnost a ořechy zase příjemný kontrast k ovesným vločkám.
Tyčinky se hodí do školní tašky, kabelky, batohu na výlet nebo jako něco malého k odpolední kávě. Dobře se také přizpůsobí tomu, co máte právě doma. Rozinky můžete vyměnit za sušené brusinky nebo nakrájené meruňky, vlašské ořechy za lískové či mandle a část ořechů můžete doplnit semínky. Pokud máte rádi výraznější chuť, přidejte trochu skořice nebo kakaa. Každá várka tak může být trochu jiná, ale pořád zůstane jednoduchá a domácí.
Ovesné vločky nasypte do větší mísy a přidejte sušené ovoce, nasekané ořechy a semínka. Přisypte sůl a skořici a vše promíchejte, aby se suché suroviny rovnoměrně rozprostřely. Pokud používáte větší kousky sušeného ovoce nebo ořechů, můžete je předem nasekat na menší části.
Arašídové máslo a med dejte do menšího kastrůlku a za mírného zahřívání je společně promíchejte. Směs stačí pouze prohřát, aby se arašídové máslo uvolnilo a med se s ním dobře spojil. Nenechávejte ji prudce vařit.
Teplou směs arašídového másla a medu nalijte k ovesným vločkám. Vše důkladně promíchejte, aby se sladká směs dostala ke všem vločkám, ořechům i sušenému ovoci. Výsledná směs by měla být stejnoměrně zvlhčená a dobře držet pohromadě.
Plech nebo menší obdélníkovou formu vyložte pečicím papírem a směs do ní rovnoměrně rozprostřete. Pomocí stěrky nebo dna sklenice ji důkladně přitlačte, hlavně v rozích a u okrajů. Čím pevněji směs stlačíte, tím lépe budou hotové tyčinky po vychladnutí držet.
Formu vložte do trouby předehřáté na 160 °C a pečte přibližně 20–25 minut. Tyčinky jsou hotové ve chvíli, kdy jejich okraje začnou lehce zlátnout a povrch se zpevní. Po upečení je nechte vychladnout přímo ve formě.
Zcela vychladlou směs vyjměte z formy pomocí pečicího papíru a nakrájejte ji ostrým nožem na obdélníkové tyčinky. Krájejte až po úplném vychladnutí, jinak se mohou jednotlivé kousky rozpadat. Hotové tyčinky uložte do uzavíratelné nádoby a uchovávejte při pokojové teplotě.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová