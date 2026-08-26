Děti Robina Williamse po letech mlčení promluvily: Otcův Instagram se po 12 letech od smrti náhle probudil k životu

Zak, Zelda a Cody Williamsovi se rozhodli po letech znovu převzít otcův
instagramový účet. Robin Williams na něm naposledy zveřejnil příspěvek v roce 2014 a od jeho smrti zůstal profil prakticky beze změny. Nyní má sloužit jako místo, kde budou jeho děti sdílet fotografie, videa, vzpomínky a další materiály spojené s otcovým životem a tvorbou.
Jenže návrat účtu není pouze nostalgickou vzpomínkou. Williamsovy děti tím reagují také na problém, který před několika lety prakticky neexistoval – stále častější videa vytvořená umělou inteligencí, která napodobují hlas a podobu jejich otce.
Foto: Miramax Pictures Z účtu chtějí udělat bezpečné místo pro skutečného Robina Williamse
První nový příspěvek zveřejnili sourozenci společně a připomněli v něm, že jejich otec by letos oslavil 75. narozeniny. Zároveň vysvětlili, že chtějí jeho profil využít k připomínání života a práce slavného herce.
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Zelda Williams přitom
přiznala, že pohled na znovu aktivovaný účet je pro ni poněkud zvláštní. Podle ní ale může fanouškům nabídnout místo, kde budou mít přístup k autentickým fotografiím a videím namísto počítačem vytvořených kopií.
Zelda Williams už dříve žádala fanoušky, aby jí AI videa neposílali
Pro Zeldu nejde o nové téma. Už loni na podzim veřejně požádala lidi, aby jí přestali posílat záběry, na kterých je její otec vytvořený pomocí umělé inteligence.
A vůbec si nebrala servítky. Podobná videa
označila za „odpad z TikToku“ a odmítla představu, že jde o novou formu umění. Vadilo jí především to, že z celého života skutečného člověka vzniká napodobenina, která může na první pohled vypadat a znít jako on, ale ve skutečnosti s ním nemá nic společného.
Proti podobnému používání otcova hlasu a podoby se Williams
vymezovala už v roce 2023 během stávky SAG-AFTRA. Tehdy upozorňovala na riziko, že by herci mohli přijít o kontrolu nad svou podobou a hlasem a jejich digitální kopie by mohly vznikat bez jejich souhlasu. Foto: PRO-FUN MEDIA Robin Williams zemřel před 12 lety. Až po smrti se ukázalo, čím trpěl
Robin Williams zemřel 11. srpna 2014 ve věku 63 let. Za sebou měl jednu z nejvýraznějších kariér hollywoodského komika a herce – od seriálu Mork & Mindy přes Dobré ráno, Vietname,
Společnost mrtvých básníků a Mrs. Doubtfire – Táta v sukni až po Jumanji nebo Dobrý Will Hunting. Za posledně jmenovaný film získal Oscara.
Jeho smrt ale dodnes patří k nejtragičtějším příběhům Hollywoodu. Williams se potýkal s depresemi a dalšími psychickými obtížemi. Po jeho smrti navíc lékaři zjistili, že trpěl Lewyho tělísky podmíněnou demencí, závažným neurologickým onemocněním, které u něj nebylo za života správně rozpoznáno. Nemoc může mimo jiné způsobovat deprese, změny chování, poruchy spánku nebo halucinace.
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Právě proto je jeho odkaz dnes trochu paradoxní. Člověk, který celý život rozdával milionům lidí smích, zároveň poslední roky svého života prožíval v důsledku vážných zdravotních problémů.
Zajímavým detailem je, že poslední příspěvek na jeho instagramovém účtu pochází z 31. července 2014. Williams tehdy popřál k narozeninám právě své dceři Zeldě. O necelé dva týdny později zemřel.
Problém s AI videi zesnulých herců není jen Williamsův případ
Případ Robina Williamse není ojedinělý. S rozvojem nástrojů pro tvorbu videa pomocí umělé inteligence se stále častěji objevují digitální podoby herců a dalších známých osobností, které už nežijí.
Rodiny a pozůstalosti tak řeší, jak zabránit tomu, aby někdo hlas nebo tvář jejich blízkého využíval v obsahu, který by za svého života nikdy neschválil. Podobné případy se v posledních letech objevily například u George Carlina nebo
Martina Luthera Kinga Jr. Jejich pozůstalosti se rovněž musely vypořádat s použitím jejich podoby či hlasu v obsahu vytvořeném pomocí AI.
Právě v tom může mít obnovený Williamsův účet svou největší hodnotu. Nabídne fanouškům ověřený zdroj materiálů, které skutečně pocházejí z jeho života a kariéry. Robin Williams se tak na Instagram vrací po více než deseti letech. Ne prostřednictvím nové role nebo počítačem vytvořeného videa, ale prostřednictvím skutečných vzpomínek, které po něm zůstaly. Zdroje: Variety, The Verge, Entertainment Weekly, The Guardian, Euronews