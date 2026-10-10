Děti má dospělé, manželku o 26 let mladší a v březnu přivítá syna. Hynek Čermák žije nový život a radost netají

Stalo se to nenápadně, při čtené zkoušce inscenace Otec nebo syn v pražském Divadle Palace. Čermák to řekl Noře Fridrichové a ta z toho udělala celou epizodu svého podcastu. Název nepotřeboval žádnou záhadu: „HYNEK ČERMÁK: Čekáme syna.“ Třiapadesátiletý herec, jehož dvě děti z prvního vztahu jsou dávno dospělé, se chystá na třetí otcovství, a tentokrát kolem toho buduje úplně jiný život, než jaký vedl dosud.
Od rozchodu ke svatbě za dvacet měsíců
Časová osa posledních dvou let Čermákova soukromí vypadá jako zrychlený film. V lednu 2025 oznámil rozchod s Veronikou Mackovou, s níž tvořil pár od natáčení Gangster Ka: Afričan v roce 2015. Oba tehdy mluvili o přátelském konci společné cesty. O pět měsíců později, 3. června 2025, Čermák na Instagramu veřejně představil novou partnerku, plným jménem a hodností: „Npor. Ing. Veronika Šmídová.“ Důvod? Pod společnými fotografiemi se podle jeho slov množily urážky kvůli věkovému rozdílu šestadvaceti let. Chtěl jí dát tvář a jméno dřív, než jí je přiřkne někdo jiný.
V srpnu 2026 přišla svatba v Jevanech. Čermák ji oznámil opět přes sociální sítě a médiím poslal jedinou větu: „Jsem šťastnej a pln sil! S touhle ženou po boku zvládnu každý boj.“ Pod gratulacemi se sešla půlka české herecké branže: Nela Boudová, Markéta Hrubešová, Lenka Vlasáková, Jana Plodková, Marta Jandová i Matěj Ruppert.
Syn na březen 2027
Podle iDNES se miminko má narodit v březnu 2027. Jméno rodiče zatím nezveřejnili. Čermák v ukázce rozhovoru pro podcast Nory Fridrichové mluví o tom, že chce být „zakotven a šťasten v jednom hnízdě,“ a dodává, že děti jsou to nejlepší, co se mu v životě povedlo.
Zajímavější než samotná zpráva je ale to, co za ní stojí prakticky. Čermák podle anotace epizody odmítl práci na celý rok, aby mohl být rodině co nejvíc k dispozici. Pro herce jeho kalibru, stálice českého filmu i divadla, to není symbolické gesto. Je to reálný výpadek příjmu a viditelnosti.
Dospělé děti a nový sourozenec
Z dlouholetého vztahu s herečkou a scenáristkou Danielou Choděrovou má Čermák syna Bořivoje a dceru Hedviku. Oba jsou dospělí, oba se pohybují kolem herectví. Vztah Hynka s Bořivojem je veřejně popisovaný jako blízký, společně fungovali i na divadelních prknech. Jak dospělé děti reagují na očekávání malého sourozence, veřejně nekomentovaly.
Rozdíl oproti předchozímu rodinnému uspořádání je ale markantní. S Choděrovou Čermák nikdy nebyl ženatý, vztah definovalo společné profesní prostředí. Veronika Čermáková přichází z úplně jiného světa, veřejně je popisovaná jako nadporučice a inženýrka. Kde přesně slouží, zůstává nejasné; zdroje se rozcházejí mezi armádou a policií.
Divadlo nezastavil úplně
Navzdory avizovanému pracovnímu útlumu Čermák v říjnu 2026 stále zkouší. Premiéra hry Otec nebo syn v Divadle Palace je naplánovaná na 24. října 2026 a jak si Redakce VIPŽivot všimla, na webu divadla je veden i v titulech Štěstí a Africká královna. Omezení práce „na celý rok“ tedy zřejmě neznamená úplnou pauzu, spíš odmítání nových nabídek a filmových projektů. Priorita je jasná: být doma, až syn přijde na svět.
Čermák za poslední dva roky prošel rozchodem, novým vztahem, svatbou a teď čeká dítě. Tempo je rychlé, ale jeho veřejná vyjádření působí opačně, klidně, vědomě, s důrazem na to, že tohle není epizoda, ale rozhodnutí. V březnu se ukáže, jak moc to myslí vážně. Ale sázet proti němu by asi nechtěl nikdo.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová