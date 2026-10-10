Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Děti má dospělé, manželku o 26 let mladší a v březnu přivítá syna. Hynek Čermák žije nový život a radost netají

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hynek Čermák při zkoušce nové hry prozradil moderátorce Noře Fridrichové, že s manželkou Veronikou čekají syna. Termín porodu je březen 2027.
Děti má dospělé, manželku o 26 let mladší a v březnu přivítá syna. Hynek Čermák žije nový život a radost netají

Děti má dospělé, manželku o 26 let mladší a v březnu přivítá syna. Hynek Čermák žije nový život a radost netají

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.10.2026 07:44

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Lela mu přivezla děti a připravila oblečení. Vémola nasedl do Rolls-Roycu a vyrazil na party, hlídání nechal na Monice
Lela mu přivezla děti a připravila oblečení. Vémola nasedl do Rolls-Roycu a vyrazil na party, hlídání nechal na Monice
Macinka zakázal celému ministerstvu mluvit s ČT. Kubal mu odpověděl větou, která ho srazila na kolena
Macinka zakázal celému ministerstvu mluvit s ČT. Kubal mu odpověděl větou, která ho srazila na kolena

Ministr zahraničí Petr Macinka zakázal všem zaměstnancům resortu komunikovat s Českou televizí. Ta...

Manželku po dvanácti letech stále neznám, přiznal Patrik Děrgel. Prozradil i neobvyklý recept na fungující vztah
Manželku po dvanácti letech stále neznám, přiznal Patrik Děrgel. Prozradil i neobvyklý recept na fungující vztah

Herec Patrik Děrgel popsal manželství jako prostor, kde partnerku stále objevuje, a prozradil tři pilíře,...

Karlos jí sebral auto, kritici ji posílají do práce. Lela Vémola promluvila o tom, co rozchod udělal s jejím tělem i hlavou
Karlos jí sebral auto, kritici ji posílají do práce. Lela Vémola promluvila o tom, co rozchod udělal s jejím tělem i hlavou

Tři kila nahoře, buzení ve tři ráno a Mercedes odtažený od domu bez varování. Lela Vémola poprvé podrobně...

Rozešli se kvůli obřím dluhům, teď ho veřejně pochválila. Absolonová na koncertě překvapila slovy o expartnerovi
Rozešli se kvůli obřím dluhům, teď ho veřejně pochválila. Absolonová na koncertě překvapila slovy o expartnerovi

Monika Absolonová na svém jubilejním koncertě v O2 universu poděkovala Tomáši Hornovi, muži, od kterého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.