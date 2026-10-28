Děti, které dostaly kočku až po prvním roce, měly v sedmi letech vyšší skóre potíží. Klíčem je načasování, ne samotné zvíře

Ve Valencii, Sabadellu, Asturii a Gipuzkoi začali vědci mezi lety 2003 a 2008 oslovovat těhotné ženy. Jejich děti pak sledovali celé roky: při narození, kolem prvních narozenin, ve čtyřech až pěti letech a nakonec v sedmi až osmi letech, kdy rodiče vyplňovali dotazník o tom, jak se jejich potomek cítí a chová. Z té mozaiky vyplynul vzorec, který by málokdo čekal. Nejvyšší skóre emočních obtíží neměly děti, které vyrůstaly s kočkou od kolébky. Měly ho ty, ke kterým kočka přibyla později. Načasování tedy podle dat hrálo větší roli než samotné zvíře. Prošli jsme původní studii, tiskovou zprávu zapojeného institutu i pediatrická doporučení, abychom rodičům přiblížili, co ta čísla znamenají v praxi.
Kočka až ve čtyřech letech: skupina s vyšším skóre
Studii publikoval v říjnu 2025 odborný časopis World Journal of Pediatrics a její plné znění je dostupné na stránkách
Springer Link. Autoři v čele s Lucíou Gonzálezovou rozdělili rodiny podle toho, zda a kdy měly doma konkrétní druh zvířete. Vznikly čtyři skupiny: nikdy: zvíře v domácnosti nebylo ani kolem prvního roku, ani ve 4 až 5 letech, vždy: zvíře rodina uvedla v obou kontrolách, jen kolem 1 roku: zvíře bylo v raném období, později už ne, jen ve 4 až 5 letech: kolem prvních narozenin kočka chyběla, o pár let později už s dítětem žila.
Právě poslední skupina vybočila. U dětí, k nimž kočka přišla až v tomto mezidobí, vykazovaly rodičovské dotazníky v sedmi až osmi letech vyšší hodnoty u emočních i behaviorálních obtíží. Medián internalizujících potíží dosahoval v této kočičí skupině čtyř bodů, zatímco celý vzorek se pohyboval kolem tří.
Rodiny s kočkou od počátku takový výkyv nevykázaly. Signál se tak váže k jednomu specifickému průběhu soužití, ne k přítomnosti kočky obecně.
Co měří dotazník SDQ a jak rozumět číslům 1,37 a 1,27
Nástrojem měření byl standardizovaný dotazník Strengths and Difficulties Questionnaire, česky zhruba „dotazník silných stránek a obtíží“. Podle oficiální stránky
SDQ Info obsahuje 25 položek rozdělených do pěti škál. Španělský tým je seskupil do dvou širších oblastí:
Oblast Co zahrnuje Internalizující obtíže emoční symptomy, problémy s vrstevníky Externalizující obtíže potíže s chováním, hyperaktivita a nepozornost
Rodiče hodnotili posledních šest měsíců. Vyšší skóre tedy vyjadřuje víc projevů, kterých si doma všimli. Dotazník slouží jako screening, tedy prvotní síto, a k diagnóze úzkosti, deprese nebo ADHD nestačí.
Klíčové údaje studie znějí RRR 1,37 a 1,27. Zkratka označuje poměr relativních rizik. Po zohlednění rodinného zázemí a dalších proměnných měla skupina „kočka jen ve 4 až 5 letech“ průměrně o 37 % vyšší skóre internalizujících obtíží a o 27 % vyšší skóre těch externalizujících ve srovnání s dětmi bez kočky. Řečeno lidsky: když běžné dítě v dotazníku nasbírá tři body, tady to vychází přibližně na čtyři. Jde o posun v řádu jednotek bodů na škále, kterou vyplňuje maminka nebo tatínek.
Autoři pak výsledky podrobili přísnějšímu testu, který koriguje riziko náhodných nálezů při mnoha souběžných srovnáních. Rozdíl u emocí a vztahů s vrstevníky obstál jen těsně na hranici statistické významnosti (P = 0,063). U chování a pozornosti po této korekci zmizel úplně. Nejpevnější oporu tak má spojení kočky s emočními a vrstevnickými projevy. Podle nás jde o mírný až střední statistický signál, který si zaslouží pozornost, ale ne paniku.
Studie navíc prošla šesti citlivostními analýzami: vážením kvůli rodinám, které z výzkumu odpadly, vyřazením předčasně narozených dětí nebo kontrolou dalších zvířat v domácnosti. Tím se důvěryhodnost zjištění posiluje.
Psi a ptáci bez stopy, křečci a rybičky naopak s příznivým trendem
Nejzajímavější je, jak úzce je kočičí nález vymezený. U psů, ptáků ani u obecné kategorie „jakýkoli mazlíček“ upravené modely žádnou významnou souvislost neodhalily. Kdyby šlo o prostý vliv zvířete v bytě, dalo by se čekat, že se projeví napříč druhy.
Opačným směrem se vychýlila skupina takzvaných jiných zvířat, do níž vědci sloučili hlodavce a další drobné savce, ryby, plazy i obojživelníky. Děti, které je měly po celé sledované období, vykazovaly nižší riziko internalizujících obtíží (RRR 0,80). U chování vyšel podobný trend (0,89), statisticky však nejednoznačný.
Výzkumný institut Fisabio, který se na studii podílel, nabízí ve své tiskové zprávě vysvětlení: méně náročná zvířata mohou dětem pomáhat v ustálených rutinách a učit je zodpovědnosti, náklonnosti a empatii. Protože ale byly druhy spojené dohromady, nedá se určit, jestli zabodovala akvarijní ryba, křeček, nebo želva.
Širší kontext dává britská kohorta ALSPAC, která v roce 2024 vyhodnotila data zhruba 14 000 dětí. Některé výsledky vyzněly pro mazlíčky příznivě, například u jazykového a prosociálního vývoje, jinde se objevily drobné negativní či ojedinělé souvislosti. Vztah dětí a zvířat se zkrátka do jednoduché rovnice nevejde.
Proč právě kočka: hypotézy, které autoři zvažují
Mechanismus studie neurčila a autoři to otevřeně přiznávají. Vyjmenovávají ovšem okolnosti, které změřit nedokázali a které mohou výsledek ovlivňovat:
skutečnou citovou vazbu dítěte ke zvířeti, protože výzkum zaznamenával jen vlastnictví, úmrtí nebo ztrátu mazlíčka, podmínky soužití a výchovné rozdíly, výběrové zkreslení, tedy možnost, že ke kočkám tíhnou určité typy rodin, odlišné rodičovské vnímání chování dítěte.
Poslední dva body stojí za zamyšlení. Fisabio připouští, že rodiny, které si kočku pořizují v určité fázi, se mohou lišit v péči o zvíře i v tom, jak citlivě hodnotí projevy svého dítěte. Dá se uvažovat i o scénáři, kdy domácnost kočku přivede právě ve chvíli, kdy se mění potřeby dítěte nebo chod rodiny. Taková úvaha zní logicky, studie ji však jako příčinu netestovala.
Svou roli může hrát i síla vztahu. Systematický přehled 29 studií ve Frontiers in Psychology z roku 2023 zjistil, že děti nejčastěji nejsilněji přilnou ke psům, teprve po nich ke kočkám. Pevnější pouto se v některých pracích pojilo s vyšší empatií a lepším zvládáním zátěže, výsledky ale kolísaly. Kočka v bytě a kočka jako dětský parťák mohou být dvě velmi odlišné situace.
Česká domácnost s kočkou: co si z výsledků vzít pro rodiče
V Česku se výsledky týkají překvapivě velké skupiny lidí. Podle
Velkého průzkumu rodin z roku 2025 chová nějakého mazlíčka šest z deseti českých domácností, psa 38 % a kočku 26 %. Starší šetření agentury Focus, o kterém informovalo Radio Prague International, spojovalo kočky u nás často s rodinnou tradicí. Kdy přesně české rodiny kočku pořizují vzhledem k věku dětí, však veřejně dostupná data nezachycují. Nelze tedy odhadnout, kolik tuzemských domácností spadá do „španělské“ rizikové skupiny.
Jedna kohortová studie by sama o sobě neměla rozhodovat o tom, zda si kočku pořídit, nebo ji dát pryč. Americká pediatrická akademie (AAP) radí, že pokud má být zvíře společníkem pro dítě, často dává smysl počkat, až dítě dozraje k péči, zpravidla do pěti až šesti let. Rozhodovat by podle ní měla kapacita dospělých, povaha zvířete, alergie a možnost dohledu. Prakticky to znamená:
hlavní péče zůstává na dospělých, dítě dostává úkoly přiměřené věku, interakce malých dětí se zvířetem probíhají pod dohledem, dítě se učí jemnému zacházení a respektu ke spánku, jídlu a úkrytu zvířete, po kontaktu následuje mytí rukou, zvíře má pravidelnou veterinární péči, škrábání nebo kousání je vhodné řešit s veterinářem či etologem.
Pokud dítě dlouhodobě trápí úzkost, potíže se spánkem, izolace nebo konflikty ve škole, patří tyto signály k pediatrovi nebo dětskému psychologovi, ať už doma přede a mňouká kdokoli.
Kočka stočená v klubíčku na dětské posteli může pro jedno dítě znamenat útěchu a pro jiné jen dalšího obyvatele bytu. Španělská data ukazují, že na chvíli, kdy do rodiny vstoupí, zřejmě záleží, a že se vyplatí sledovat, co se mezi dítětem a zvířetem skutečně odehrává.
Studie přesně neevidovala okamžik pořízení kočky, pouze její přítomnost kolem prvního roku a ve čtyřech až pěti letech, takže „pozdější pořízení“ je odvozená kategorie. „Více potíží“ zde znamená vyšší rodiči hlášené skóre v dotazníku SDQ, diagnózy se nezjišťovaly. Po přísnější statistické korekci zůstal rozdíl u emočních obtíží jen hraniční a u behaviorálních zcela zmizel. Výsledky ukazují souvislost, příčinný vztah neprokazují.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková