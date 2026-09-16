Děti i manžel byli z těchto pohárů nadšení – krém prý chutná úplně stejně jako oblíbená tyčinka Kinder Bueno

Kinder Bueno pohár ve sklenici je přesně ten dezert, po kterém můžete sáhnout, když máte chuť na něco sladkého, ale nechce se vám zapínat trouba. Jednotlivé porce se dobře servírují a díky jemnému krému s kakaem připomínají oblíbenou tyčinku Kinder Bueno. Dezert je navíc hotový bez pečení, takže se hodí i ve chvíli, kdy nechcete trávit v kuchyni příliš času.
Spojení smetanového pudinku, tvarohu, arašídového másla a kakaa vytváří krém s výraznou, ale příjemně sladkou chutí. Kakao dodává čokoládový tón, zatímco ořechová složka připomíná náplň známé tyčinky. Lískové oříšky na povrchu pak přidají příjemnou křupavost a zároveň podtrhnou její charakteristickou oříškovou chuť.
Velkou výhodou dezertů ve skleničce je možnost připravit je s předstihem. Po vychlazení krém zpevní a jednotlivé chutě se lépe spojí, takže je můžete bez problémů připravit několik hodin před podáváním. Skleničky zároveň umožní servírovat dezert rovnou v jednotlivých porcích a není potřeba nic krájet ani složitě zdobit.
Pokud chcete chuť ještě více přiblížit Kinder Bueno, můžete místo arašídového másla použít lískovooříškové máslo. Lískové ořechy se také dají krátce opražit, díky čemuž získají výraznější vůni a chuť. Při servírování je nejlepší přidat ořechy až nakonec, aby si zachovaly svou křupavost.
Smetanový pudinkový prášek rozmíchejte v 50 ml mléka dohladka. Zbývajících 150 ml mléka nalijte do rendlíku, přidejte cukr a za stálého míchání přiveďte k varu. Přilijte rozmíchaný pudink a za stálého míchání vařte, dokud směs nezhoustne.
Uvařený pudink přendejte do misky a jeho povrch zakryjte potravinářskou fólií, aby se na něm nevytvořil škraloup. Nechte ho úplně vychladnout při pokojové teplotě. Do vychladlého pudinku potom přidejte jemný tvaroh a arašídové máslo a vše důkladně promíchejte do hladkého krému.
Připravený krém rozdělte na dvě stejné části. Do jedné poloviny vmíchejte 2 lžičky kakaa a dobře promíchejte, aby vznikl rovnoměrně kakaový krém. Oba krémy přendejte do zdobicích sáčků, aby se daly snadno vrstvit do skleniček.
Do čistých skleniček nastříkejte střídavě světlý a kakaový krém. Jednotlivé vrstvy můžete vytvořit podle vlastního vkusu, ale je dobré je střídat tak, aby byly ve skleničce vidět. Naplněné skleničky zatím odložte stranou a připravte kakaovou polevu.
Do malého rendlíku dejte kakao, moučkový cukr a vodu. Za mírného zahřívání vše rozmíchejte do hladké směsi a nakonec přidejte máslo, které nechte rozpustit. Polevu už nevařte, jakmile bude hladká a spojená, odstavte ji a nechte krátce zchladnout.
Kakaovou polevu rozdělte na povrch jednotlivých pohárů a opatrně ji rozetřete. Poleva by měla vytvořit jen tenkou vrstvu, aby nepřehlušila jemný krém pod ní. Poháry potom vložte alespoň na 1 hodinu do lednice, aby krém zpevnil a poleva se ustálila.
Před podáváním posypte každý pohár nasekanými lískovými ořechy. Podle chuti můžete přidat také malý lístek máty. Dezert podávejte dobře vychlazený přímo ve skleničkách.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová