Děti by musely sedět u obrazovky přes 5 hodin, než si rodič všimne změny chování. Problém není čas, ale typ obsahu

Hranice nevznikla z pocitu ani z rodičovského fóra. Psychologové Andrew Przybylski, Amy Orben a Netta Weinstein prošli data amerického celostátního šetření o zdraví dětí a hledali bod, od kterého pečovatelé u potomků zaznamenají subjektivně významný posun v psychosociálním fungování. U televize vyšel zhruba na 4 hodiny 40 minut denně, u telefonů, tabletů a počítačů na 5 hodin 8 minut. Výsledek publikoval odborný časopis
Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Čísla působí jako jasný verdikt. Podle nás mají větší cenu jinde: ukazují, že samotné stopky představují pro rodiče dost hrubý kompas. Mnohem víc vypoví, co dítě na zařízení dělá, kdy, s kým a co mu kvůli tomu z obyčejného dne mizí. Pětihodinová hranice: co přesně vědci u dětí měřili
Autoři studie pracovali se širokou skupinou dětí a dospívajících. Pečovatelé vyplňovali upravenou verzi dotazníku silných stránek a obtíží, který mapuje emoce, chování, vztahy s vrstevníky i celkové potíže. Badatelé pak zjišťovali, kolik času u obrazovek musí uplynout, aby se odpovědi rodičů znatelně posunuly.
Obrazovky rozdělili do dvou skupin. První tvořilo všechno, co se odehrává před televizí, tedy pořady, videa i konzolové hry. Do druhé spadala ostatní digitální zařízení. Právě proto existují dvě čísla, která se k pětihodinové hranici blíží z obou stran.
Závěr autorů zní střízlivěji, než by si přáli zastánci i odpůrci technologií. Vztah mezi časem u displeje a fungováním dítěte vyšel malý a plný nuancí. Studie nevylučuje potíže při velmi vysokých dávkách, zároveň ale naznačuje, že vliv samotné délky bývá menší a složitější, než se v rodičovských debatách traduje. Pět hodin tak funguje jako práh, kdy si změn všimne dospělý pozorovatel. Za povolenou porci, do které je vše v pořádku, je považovat nelze.
Čeští teenageři a mobil: přes čtyři hodiny denně jen na jednom zařízení
Americké číslo by mohlo působit jako vzdálený extrém. Česká data ho však stahují nepříjemně blízko. Výzkumníci z IRTIS Masarykovy univerzity neměřili dotazníkem, ale přímo aplikací v telefonech adolescentů ve věku 13 až 17 let. Výsledek? Průměrně 4 hodiny 11 minut denně, a to pouze na chytrém telefonu. Podrobnosti shrnuje
report IRTIS Masarykovy univerzity.
Stejné měření přineslo ještě jeden údaj, který stojí za pozornost: teenageři rozsvítili displej v průměru 78krát denně. Pozornost se tak drolí na desítky krátkých úseků a potíž může spočívat i v neustálém přerušování, nejen v souhrnném čase.
Další čísla doplňují obraz:
Zdroj Skupina Zjištění IRTIS MU 13 až 17 let 4 h 11 min denně na mobilu, 78 rozsvícení displeje Nielsen Admosphere / Mediaresearch 10 až 14 let 4 h 52 min denně u médií Národní zpráva o pohybové aktivitě 2022 děti a dospívající jen 29 % pod dvěma hodinami volnočasových obrazovek O2 Chytrá škola předškoláci 82 % déle než hodinu denně, 42 % déle než dvě hodiny
Když se k telefonu přičtou televize, počítač a herní konzole, část starších dětí se pětihodinové hranici přiblíží, nebo ji dokonce přesáhne. U chlapců zůstávalo pod dvouhodinovou hranicí jen 19 %, u dívek 39 %. Průzkum O2 Chytrá škola navíc ukázal, že téměř 40 % malých dětí sleduje obrazovku bez dospělého. Pro české rodiny tak americká studie přestává být akademickou kuriozitou.
Co obrazovka v dětském dni nahrazuje: spánek, pohyb i rozhovor u večeře
Rozhodující otázka podle nás zní: co by dítě dělalo, kdyby zrovna nescrollovalo? Americká Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) upozorňují, že intenzivní nebo nevhodně načasované používání, zejména pozdě večer, souvisí s narušeným spánkem, horší náladou, nižší fyzickou aktivitou a potížemi se soustředěním. Tablet v posteli o půl jedenácté tedy znamená něco jiného než hodina společného hraní v sobotu dopoledne.
Totéž potvrzuje rozsáhlá metaanalýza v JAMA Pediatrics, která shrnula 100 studií se 176 742 účastníky do šesti let. Sledování pořadů a zapnutá televize na pozadí se pojily s horšími kognitivními výsledky. Věkově nevhodný obsah a rodič, který sahá po mobilu během jídla či ukládání ke spánku, souvisely s horšími psychosociálními výsledky. Společné používání obrazovky s dospělým naopak vykazovalo pozitivní vazbu na kognitivní rozvoj. Autoři výslovně varují, že samotný údaj o celkovém čase zplošťuje mnohovrstevnatý jev.
Opatrnost vyžaduje i otázka příčiny. Dítě s úzkostí nebo skleslou náladou může u obrazovky hledat únik, kontakt či rozptýlení. Nadměrné používání zase může zhoršovat spánek a pohyb, a tím i psychiku. Vztah tedy nejspíš běží oběma směry a do hry vstupuje rodinný stres, sociální situace, ADHD nebo domácí pravidla.
Americká pediatrická akademie proto opustila starou poučku o dvou hodinách a nabízí rámec pěti otázek, známý jako
5C: Dítě: jaké je, co zvládá, jak na obsah reaguje. Obsah: kvalita, násilí, komerční tlak, nereálné ideály. Uklidnění: zda obrazovka neslouží jako hlavní nástroj na zvládání emocí. Vytlačování: co z rodinného života kvůli displeji mizí. Komunikace: jestli se o online světě doma mluví.
Rodičovské hranice tím neztrácejí smysl. Jen se z nich stávají chytřejší pravidla.
Batolata, školáci a teenageři: limity se s věkem proměňují
Pětihodinový práh se týkal dětí a dospívajících obecně. U nejmenších platí výrazně přísnější preventivní doporučení. Světová zdravotnická organizace u dětí do jednoho roku čas u obrazovky nedoporučuje vůbec, u jednoletých odmítá sedavé sledování displeje a pro dvouleté až čtyřleté stanovuje maximum jednu hodinu denně, přičemž méně je lépe.
Český odborný přehled v časopise Pediatrie pro praxi k tomu přidává praktické detaily. Děti by neměly obrazovky používat samy bez dozoru, při jídle ani hodinu před spaním. Televize a další zařízení mají být vypnuté, jakmile je nikdo aktivně nepoužívá. Rozumnou výjimkou bývá videohovor s babičkou.
U školáků a teenagerů ustupují univerzální minuty do pozadí. Větší váhu dostávají spánek, pohyb, škola, duševní pohoda, sociální sítě a zóny bez zařízení. Čím je dítě starší, tím víc se rodičovská role posouvá od hlídače ke společníkovi, který se ptá a vysvětluje.
Jak poznat, že displej přebírá vládu, a jak ho vypnout bez hádky
Aktivní a pasivní čas se dá rozlišit jednoduchými otázkami. Musí dítě přemýšlet, tvořit, mluvit, rozhodovat se nebo něco přenést do skutečného světa? Anebo jen čeká na další klip? Nálepka „vzdělávací“ u aplikace sama o sobě nestačí.
Varovné signály bývají čitelné: dítě je po obsahu rozhozené, napodobuje agresi, nedokáže skončit, displejem zahání nudu i smutek a kvůli němu ubývá spánek, úkoly nebo kamarádi. Klinika NeuroHealth Associates, která pracuje s pojmem „závislost na obrazovkách“, uvádí osm příznaků, mezi nimi zaujetí obrazovkami, abstinenční projevy, rostoucí toleranci, ztrátu zájmu o jiné činnosti, lhaní o rozsahu používání a útěk od špatné nálady. Odborníka má smysl vyhledat ve chvíli, kdy používání narušuje spánek, školu, jídlo, hygienu, vztahy nebo vede k výhrůžkám a agresi.
Na domácí konflikty pomáhá předvídatelnost. Child Mind Institute doporučuje při přechodech mezi činnostmi rutiny, odpočítávání a předem popsaný další krok, třeba „za deset minut vypínáme a jdeme péct“. CDC radí, aby dospělí sami předváděli zdravé digitální chování a zařízení nocovala mimo ložnici. Fungují i:
rodinný plán, který platí pro děti i dospělé, jídelní stůl a postel bez telefonů, dopředu domluvený obsah i délka, konkrétní aktivita, na kterou se po vypnutí přechází.
Představte si obyčejné úterý: dítě spí dost, odpoledne běhá venku, večeří s rodinou a pak hodinu staví v Minecraftu hrad s kamarádem. A vedle toho jiné úterý, kdy stejnou hodinu doplňují čtyři další strávené pod peřinou s krátkými videi. Stopky by obě situace změřily, rozdíl však uvidí jen rodič, který se dívá na celý den.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková