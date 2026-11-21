Na břeh Radbuzy v Plzni vyrazily v noci na pátek desítky lidí, aby si na vlastní kůži vyzkoušely, jak vypadá noc venku. Čtvrtý ročník stejnojmenné akce letos přilákal výrazně více zájemců než ročníky předchozí. Zatímco loni přespalo třicet lidí, letos se jich přihlásily desítky navíc. Část přinesla spacáky a stany, jiní spali jen na kartonech.
Akci pořádá plzeňská obecně prospěšná společnost Tady a teď, která dlouhodobě pracuje s lidmi a rodinami ohroženými chudobou. Program začal diskusí v plném sále DEPO2015, kde se probíraly alternativní přístupy k lidem bez domova namísto jejich vytlačování a represí. Zapojily se místní sociální služby, školy i univerzita. Vstupné je dobrovolné a vybrané dary putují lidem v nouzi. U nočního ohně pak bezdomovci vyprávěli své příběhy a zpívali.
Ředitelka Tady a teď Michaela Stehlíková označila akci za prostor pro otevřený dialog. Zároveň pojmenovala vážný problém: sociální služby jsou podle ní dlouhodobě podfinancované a kapacitně nestačí pokrýt potřeby. Situaci navíc zhoršuje krize bydlení a dopady nového dávkového systému, takzvané superdávky. Lidé, kteří dosud bydleli na ubytovnách, přicházejí na ulici ve velkých počtech a jiná dávka situaci zachránit nedokáže.
Koordinátorka akce Petra Lupták Burzová zdůraznila dva klíčové pilíře řešení, které neziskové organizace prosazují: dostupné bydlení a intenzivní terénní práci inspirovanou dobrou praxí z jiných měst i ze zahraničí. Oficiální čísla hovoří o zhruba čtyřech stovkách lidí bez domova v Plzni, terénní pracovníci ale upozorňují, že skryté bezdomovectví sahá do tisíců a počty rostou.
Jan Kulhavý, který sám strávil deset let na ulici a dnes pracuje jako terénní sociální pracovník Maltézské pomoci, kritizuje přístup politiků na nejvyšší úrovni. Ti podle něj šíří narativ o separaci a vytlačování a předhánějí se v tom, kdo s bezdomovci „víc zatočí". V Praze se to projevuje rušením nízkoprahových denních center a nocleháren. Na rozdíl od Prahy, kde veřejný prostor hodnotí jako „drobně přívětivější", si v Plzni všiml mříží pod mosty, které lidem bez domova berou poslední možnost schovat se před deštěm. Podobná opatření zná i z Českých Budějovic, kde se zamykají parovody.
Roman Nykodém, bývalý bezdomovec a dnes terénní pracovník plzeňského spolku K srdci i asistent městské policie, vidí problém také v rétorice médií a politiků. „Označují bezdomovce jako nějaké podlidi. Politika obecně k nim není přátelská. Změna by měla začít u poslanců a u lidí, kteří mluví do televize," řekl. Podle něj si v Plzni veřejnost na lidi bez domova běžně stěžuje a volá strážníkům. Řešením by byl podle něj dostatek denních center a nocleháren.
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