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Deset věcí, které na hřbitově během Dušiček nikdy nedělejte. Některé mohou skončit požárem, jiné porušením pravidel

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Blížící se Dušičky přivedou na české hřbitovy tisíce lidí, kteří přicházejí zapálit svíčku a zavzpomínat na své blízké. Ne každý však ví, že i zdánlivě nevinné chování může způsobit vážné problémy. Některé činnosti jsou na pohřebištích výslovně zakázané, jiné představují riziko pro návštěvníky nebo okolní hroby. Pozor je potřeba dát především na svíčky, výzdobu, domácí zvířata i zásahy do hrobových míst.
Deset věcí, které na hřbitově během Dušiček nikdy nedělejte. Některé mohou skončit požárem, jiné porušením pravidel

Deset věcí, které na hřbitově během Dušiček nikdy nedělejte. Některé mohou skončit požárem, jiné porušením pravidel

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 15:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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