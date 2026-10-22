Deset věcí, které na hřbitově během Dušiček nikdy nedělejte. Některé mohou skončit požárem, jiné porušením pravidel

Památka zesnulých připadá každoročně na 2. listopadu a patří k obdobím, kdy lidé ve velkém navštěvují hřbitovy. S přibývajícími návštěvníky se však zvyšuje také potřeba dodržovat pravidla, která chrání pietní charakter těchto míst. V České republice se provoz veřejných pohřebišť řídí zákonem o pohřebnictví, konkrétní podmínky však stanovují jednotliví provozovatelé. To znamená, že ne všechno, co je dovoleno na jednom hřbitově, musí být povolené také na jiném. Návštěvní řád může upravovat například vstup se zvířaty, používání svíček, pohyb po areálu nebo nakládání s odpadem. Před návštěvou je proto vhodné se s místními pravidly seznámit, zejména pokud člověk míří na hřbitov, který běžně nenavštěvuje.
Svíčky mohou způsobit větší škody, než lidé očekávají
Jednou z nejčastějších chyb je umisťování zapálených svíček příliš blízko suchých věnců, umělých květin nebo okrasných keřů. Plamen přitom nemusí být v přímém kontaktu s hořlavým materiálem, aby způsobil požár. V jeho bezprostřední blízkosti vznikají vysoké teploty, které mohou zapálit okolní dekorace. Nebezpečné jsou také nekvalitní plastové obaly svíček, které se při hoření mohou poškodit nebo samy vzplanout. Pokud se oheň rozšíří na okolní keře, může během krátké doby poškodit několik sousedních hrobů. Bezpečnější je používat stabilní svícny na nehořlavém podkladu, v dostatečné vzdálenosti od výzdoby, a nenechávat hořící svíčky bez dozoru.
Riziko se netýká pouze samotných svíček, ale také způsobu jejich rozmístění. Někteří návštěvníci pokládají několik kahánků těsně vedle sebe, čímž mohou zvýšit zahřívání jejich obalů. Problematické je rovněž umisťování plamenů pod převislé větve nebo do míst, kde se nahromadilo suché listí. Na některých pohřebištích mohou být otevřené plameny omezeny a na vyhrazených pietních plochách se smějí používat pouze na určených místech. Zvláštní pravidla platí například pro pražský Les vzpomínek, kde je zapalování svíček u památečních stromů zakázáno. Návštěvníci by zároveň neměli vypouštět létající lampiony s otevřeným ohněm, protože po vzlétnutí už nelze kontrolovat jejich další pohyb. Bezpečnou alternativou tam, kde to místní řád umožňuje, mohou být elektrické svíčky.
Pozor na psy, jízdní kola i hlasité chování
Další častou neznalostí bývá vstup na hřbitov se psem. Přestože je zvíře na vodítku a majitel nad ním má kontrolu, nemusí to znamenat, že je jeho přítomnost povolena. Například řád pražských pohřebišť vstup se psy, kočkami a dalšími zvířaty zakazuje. Stejně tak není dovoleno pohybovat se po jejich areálech na kolech, koloběžkách nebo kolečkových bruslích. Omezení se vztahují také na hlučné chování, kouření a konzumaci alkoholu. Hřbitov není běžným veřejným parkem, a proto se zde očekává respektování pietního charakteru místa. Konkrétní podmínky je vždy nutné posuzovat podle řádu daného pohřebiště.
Ani při úklidu hrobu není dovoleno všechno
Problémy mohou vzniknout také při podzimním úklidu a zdobení hrobových míst. Návštěvníci by neměli odkládat staré věnce, plastové obaly a další odpad vedle sousedních hrobů nebo mimo vyhrazené nádoby. Pokud hřbitov umožňuje třídění, je nutné respektovat místní systém. Bez souhlasu oprávněné osoby není vhodné přemisťovat cizí dekorace, květiny ani další předměty, přestože mohou působit opuštěně. Zakázané mohou být také zásahy do vzrostlé zeleně, například svévolné ořezávání větví. Zvláštní pozornost si zaslouží poškozené či uvolněné náhrobky, s nimiž by návštěvníci neměli sami manipulovat. V takových případech je bezpečnější obrátit se na správu hřbitova.
Zapomenuté pravidlo se týká i návštěvní doby
Mnozí lidé přicházejí na hřbitov až po setmění, kdy vynikne světlo zapálených svíček. Ani během Dušiček však nelze automaticky předpokládat, že všechny hřbitovy zůstávají otevřené do pozdních večerních hodin. Provozovatel stanovuje návštěvní dobu, která se může v průběhu roku měnit. Některá pohřebiště mohou při Památce zesnulých otevírací dobu prodloužit, jinde zůstávají v platnosti běžná pravidla. Vstup po uzavření areálu proto nemusí být povolen ani tehdy, když chce návštěvník pouze zapálit svíčku. Nejlepší je ověřit si aktuální otevírací dobu předem a ponechat si dostatek času na bezpečný odchod.
zdroje: autorský text, rozhovor s policistkou ve výslužbě