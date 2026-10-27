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Deset hodin v termálním jezeře s wellness za přibližně 1 360 Kč. Maďarské lázně čekají na své hosty

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Deset hodin koupání v hévízském termálním jezeře společně s wellness vychází přibližně na 1 360 Kč. Časovou kartu lze využívat během dvaceti kalendářních dnů od nákupu. Vedle ceny se skládá vratná záloha přibližně 133 Kč. Provozovatel nyní k desetihodinové kartě přidává ještě jednu hodinu navíc, tato nabídka však platí jen do odvolání.
Maďarské lázně čekají na své hosty.

Maďarské lázně čekají na své hosty.

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 09:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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