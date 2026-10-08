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Denní konzumace másla může podle nutričního terapeuta zhoršit cholesterol. Výměna za olej snižuje ve studii riziko úmrtí

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Americká studie spojuje 2,5 až 3 lžičky másla denně s vyšším rizikem úmrtí o 15 %. Odborníci popisují vliv nasycených tuků, sýrů a olejů na cholesterol.
Denní porce 30 gramů másla může podle terapeuta zhoršit cholesterol.

Denní porce 30 gramů másla může podle terapeuta zhoršit cholesterol.

Zdroj: FOTO:Zelenymuzik, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 08.10.2026 11:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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