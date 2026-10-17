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Denisa Pfauserová a Martin Kučera už netvoří pár. On si teď hledá bydlení a dal si roční pauzu kvůli tříleté dceři

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Dennívýzva
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Herečka a influencerka oznámila rozchod na Instagramu. Její bývalý partner reagoval vlastním příspěvkem, ve kterém popsal, jak teď mění celý svůj život.
Denisa Pfauserová a Martin Kučera už netvoří pár. On si teď hledá bydlení a dal si roční pauzu kvůli tříleté dceři

Denisa Pfauserová a Martin Kučera už netvoří pár. On si teď hledá bydlení a dal si roční pauzu kvůli tříleté dceři

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 17.10.2026 11:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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